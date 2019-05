Vatikan, 23. svibanj 2019.

Da bismo molili moramo se poniziti, kako bi Duh Sveti došao u nas i vodio nas u molitvi. Naime, nikada ne bismo mogli moliti bez snage Duha Svetoga. On je taj koji moli u nama i pokreće nas da dobro molimo – rekao je papa Franjo, 22. svibnja 2019. na Trgu svetoga Petra, tijekom opće audijencije, završavajući niz kateheza o molitvi „Oče naš“. Ta kršćanska molitva – rekao je Papa – rađa se iz hrabrosti kojom se Boga zove Ocem. Treba imati hrabrosti reći Bogu 'Oče'!

Isus je onaj koji nam objavljuje Oca i daruje nam prisnost s Njim – rekao je Sveti Otac i istaknuo - Učitelj nam ne ostavlja formulu koja se mehanički ponavlja. Kao i kod svake usmene molitve, Duh Sveti po Božjoj riječi Božju djecu uči moliti njihovog Oca. U evanđeljima nalazimo mnogo Isusovih molitvi Ocu koje podsjećaju na molitvu „Oče naš“. Osobito molitva u Getsemaniju, iz Markova evanđelja, koju smo već spomenuli na početku ovog niza kateheza, kada Isus kaže Ocu: „Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš“

Isus je mislio na svoju muku koja je već bila blizu – rekao je papa Franjo i upitao – Kako ne prepoznati u toj molitvi, koliko god bila kratka, trag „Oče naša“? Usred tame Isus zaziva Boga 'Abba-Oče', sa sinovskim povjerenjem i, iako osjeća strah i tjeskobu, traži da se vrši Njegova volja. U drugim dijelovima evanđelja Isus traži od svojih učenika da njeguju duh molitve. Molitva mora biti uporna i iznad svega mora potaknuti sjećanje na braću, osobito kada imamo teške odnose s njima.

Isus kaže: Kada počnete moliti, ako imate nešto protiv nekoga, oprostite, kako bi i vaš Otac koji je na nebesima vama oprostio vaše grijehe – citirao je Papa i primijetio – Pa i u tim izrazima prepoznajemo podudaranje s „Oče našom“, no prvi protagonist svake kršćanske molitve jest Duh Sveti. Nikada ne bismo mogli moliti bez snage Duha Svetoga. On je taj koji u nama moli i potiče nas da dobro molimo. Možemo moliti Duha Svetoga da nas nauči moliti, jer On je protagonist koji istinski moli u nama.

Duh Sveti puše u srcu svakoga od nas koji smo Isusovi učenici – rekao je Sveti Otac i nastavio – On nas čini sposobnima moliti kao djeca Božja, što zaista jesmo po krštenju. Duh Sveti nam pomaže da molimo na putu koji nam je Isus otvorio. To je otajstvo kršćanske molitve. Po milosti smo privučeni u taj dijalog ljubavi Presvetog Trojstva. U drugim je prilikama Isus koristio izraze jako daleke od riječi „Očenaša“. Na križu je, na primjer, ponovio početne riječi 22. psalma: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“

Može li Otac nebeski ostaviti svojeg Sina? Sigurno ne može – rekao je papa Franjo i napomenuo – Pa ipak, ljubav prema nama grešnicima odvela je Isusa do te točke; do toga da je iskusio napuštenost od Boga, udaljenost, jer je na sebe uzeo sve naše grijehe. No i u tjeskobnom vapaju ostaje taj „Bože moj, Bože moj“. U tom „moj“ nalazi se jezgra odnosa s Ocem, tu je jezgra vjere i molitve. Zato, polazeći od te jezgre kršćanin može moliti u svakoj situaciji. Može preuzeti sve biblijske molitve, osobito psalme; no može moliti i mnogim izrazima koji su tisućljećima bujali iz srca ljudi.

Nemojmo nikada prestati govoriti Ocu o svojoj braći i sestrama kako nitko od njih, osobito siromašni, ne bi ostao bez utjehe i ljubavi. Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si to sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima – rekao je Papa i zaključio niz kateheza o molitvi „Oče naš“ – Da bismo molili moramo se poniziti, kako bi Duh Sveti došao u nas i vodio nas u molitvi.

Na kraju opće audijencije Sveti Otac je posebno pozdravio ukrajinske hodočasnike, a među njima i vojnike koji su sudjelovali na nacionalnom hodočašću u Lourdes, te im rekao da neprestano moli uskrslog Gospodina kako bi srca Ukrajinaca ispunio ljubavlju i mirom, te čitavoj zemlji darovao mir. (kta/rv)