Valpovo, 22. svibanj 2019.

U subotu, 18. svibnja 2019. tijekom svečanog Misnog slavlja u župnoj crkvi Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu, sakrament potvrde za sedamdeset krizmanika župe podijelio je mons. Berislav Grgić, biskup biskupije Tromso u Norveškoj.

Uz mons. Grgića, koncelebrirali su mons. Karlo Višaticki, profesor na KBF-u u Đakovu, domaći župnik vlč. Zvonko Mrak i župni vikar vlč. Josip Erjavac, vlč. Vjekoslav Lulić, župnik u Veliškovcima, vlč. Danijel Tigandžin, župnik u Duboševici, vlč. Jakov Grgić, umirovljeni svećenik te fra Tomislav Vrsaljko, župni vikar u Belišću.

Među ostalim krizmanicima, biskup Grgić sakrament potvrde udijelio je i svojoj nećakinji Mariji Grgić. Okupljenim krizmanicima i svim ostalim vjernicima u svojoj je homiliji govorio koliko je važno biti svjedok Isusa Krista. Dopustiti da u svima nama djeluje snaga Duha Svetoga. Uz homiliju rekao je i nešto o svojoj biskupiji. Biskupija Tromso ima 7000 vjernika u 7 župa i 11 svećenika. Vjernici su većinom ne-Norvežani nego su useljenici i migranti većinom iz Poljske i Filipina. Biskupija se proteže 1500 km u dužinu. Kao prijevozno sredstvo biskup koristi uglavnom avion. Zbog dužine biskupije često se puta dogodi kako bi otišao na neku župu da koristi i dva do tri leta avionom. Na sjeveru biskupije žive Laponci, kao nomadi u šatorima. Jednom prilikom je imao Misu na otvorenom i temperatura je bila - 25C, te su morali vino i vodu držati u termosicama, a Misu služiti do pretvorbe u rukavicama. U jednoj noći zna ponekad napadati i do dva metra snijega, tako da i sam biskup mora čistiti snijeg, ako ne želi da ga snijeg zarobi u kući. U gradu Tromso polarna noć traje dva mjeseca od 21. studenog, do 21. siječnja, svijetlo se nazire na istoku samo od 10 sati ujutro do 13 sati kada je opet potpuni mrak. Isto tako vrijedi za polarni dan koji također traje dva mjeseca u ljeto.

Mons. Berislav Grgić rođen je u Novom Selu, kod Kotor Varoši, 15. veljače 1960. Za svećenika je zaređen 1986. Zajedno s većinom župljana 20. kolovoza 1995. protjerali su ga Srbi iz rodnog mjesta te je najprije došao u Hrvatsku, a zatim 1996. kao izbjeglica u Norvešku. Prvih godina radio je kao dušobrižnik za svoje sunarodnjake, zatim kao školski svećenik i kapelan u crkvi sv. Olafa u Oslu. Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 2007. počasnim prelatom s titulom monsinjora. Nakon toga napustio je Norvešku te djelovao kao svećenik u nadbiskupiji München i Freising u Njemačkoj. Dana 18. prosinca 2008. imenovan je biskupom prelatom u norveškom gradu Tromsoeu. (kta/ika)



Foto: Zvonko Mrak

