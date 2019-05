New York, 22. svibanj 2019.

U subotu, 18. svibnja 2019. u jutarnjim satima, započela je 174. svečana promocija studenata isusovačkog sveučilišta Fordham u New Yorku na sveučilišnom kampusu Rose Hill u Bronxu. I ove godine među stotinama diplomanata s jednog od deset fakulteta koji postoje u sklopu ovog sveučilišta bilo je i nekoliko Hrvata. Jedan od njih, fra Željko Barbarić O.F.M., član Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM (Mostar) na ovoj je svečanosti promoviran u magistra znanosti. U gotovo dva i pol sata dugoj ceremoniji stotinama studenata i mnoštvu od nekoliko tisuća posjetitelja obratio se, kao gost govornik, predsjednik glavnog odbora Specijalne Olimpijade. U svom govoru g. Timothy Shriver potaknuo je okupljene studente da nastoje biti ljudi koji druge neće promatrati kao drugačije nego kao osobe poput sebe te da nastoje hrabro mijenjati svijet na bolje. Ova poruka je više nego puki motivacijski poticaj kad se uzme u obzir da su s Fordhama kao diplomci izašli jedan nobelovac, četiri kardinala, pet osvajača olimpijskih medalja, nekolicina oskarovaca, dva ravnatelja CIA-e, brojni američki senatori i guverneri, te doslovce stotine vrhunskih svjetskih pravnika, odvjetnika, akademika i poslovnih ljudi.

Ovom uglednom mnoštvu pridružio se ove godine i fra Željko primivši diplomu ovog eminentnog isusovačkog sveučilišta na kojem su, prije par godina diplomirala druga dva hrvatska katolička svećenika. Fra Željko, rodom iz Širokog Brijega u Bosni i Hercegovini, trenutno djeluje kao svećenik u hrvatskoj župi svetih Ćirila i Metoda i sv. Rafaela u New Yorku, a svoj pastoralni rad tijekom protekle dvije i pol godine spojio je s postdiplomskim studijem iz područja Pastoralne teologije na fakultetu Graduate School of Religion and Religious Education u programu pod nazivom Pastoral Mental Health Counseling. Tijekom studija uz petnaest potrebnih predmeta iz područja psihologije i teologije fra Željko je odradio i 600 sati praktičnog rada u Psihijatrijskoj bolnici Ramapo Ridge u Wyckoff, New Jerseyu pod stručnim vodstvom i uz nadzor svog mentora.

Ovaj postdiplomski studij osposobljava polaznike na području psihodinamike i različitih terapeutskih pristupa u radu s osobama koje boluju od psihičkih poremećaja (npr. depresija, anksioznost, poremećaji u ishrani, poremećaji vezani uz ovisnosti, bipolarni poremećaj, suicidalno ponašanje/razmišljanje, itd.) uz teološku notu koja pruža ne samo drugačiji pogled na same klijente/pacijente nego i potpuniji pristup njihovoj bolesti i patnji. Prostor rada na kojem se znanje stečeno na ovom studiju primjenjuje je velik te obuhvaća rad u ulozi terapeutskog savjetovatelja u bolnicama, bračnim i obiteljskim savjetovalištima, bolničkim kapelanijama kao i u svakodnevnom pastoralnom radu. (kta/miriam)



foto