Vatikan, 22. svibanj 2019.

Kako se mogu pomiriti nevolje i progoni koje je pretrpio sveti Pavao koje su opisane u prvom čitanju iz Djela apostolskih, s mirom koji Isus daje svojim učenicima u oproštajnom govoru tijekom Posljednje večere: „Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem“, o čemu također izvještava evanđelje toga dana?

Upravo to pitanje nadahnulo je propovijed pape Franje koju je izrekao, 21. svibnja 2019. tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte. Život progonstava i nevolja izgleda kao život bez mira, međutim, radi se o posljednjem blaženstvu podsjetio je Papa: Blago vama kad vas zbog mene pogrde, kad vas budu progonili i lažno govorili protiv vas.

Isusov mir ide zajedno sa životom progonstva i nevolja – rekao je Sveti Otac i objasnio – Radi se o vrlo dubokom miru koji je temelj tim stvarima. To je mir koji nitko ne može oduzeti, on je dar; kao more koje je u dubini mirno, a na površini su valovi. Živjeti u miru s Isusom znači imati u nutrini to iskustvo koje ostaje tijekom svih kušnji, teškoća i nevolja.

Samo se tako može razumjeti kako su posljednje sate živjeli mnogi sveci koji nisu izgubili mir, te su svjedocima mogli reći da će mučeništvo podnijeti kao da su pozvani na svadbu – rekao je papa Franjo i istaknuo – To je dar Isusovog mira koji ne možemo imati kroz ljudska sredstva, na primjer idući liječniku i uzimajući sredstva za umirenje. Radi se o nečem što je drugačije, što u nas dolazi od Duha Svetoga i što sa sobom donosi snagu. Poput one koju ima čovjek koji je navikao mnogo raditi i koji je iznenada zbog bolesti morao odustati od svih svojih projekata, uspijevajući neprestano ostati u miru. To je kršćanin!

Isusov nas mir uči ići naprijed u životu – rekao je Papa i napomenuo – Uči nas podnositi. Ne shvaćamo dobro što to znači, no to je kršćanska riječ koja znači nositi na leđima. Podnositi znači nositi na leđima život, teškoće, posao, sve, i pritom ne gubiti mir. Dapače, nositi na leđima i imati hrabrosti ići naprijed. To se razumije samo onda kada imamo u sebi Duha Svetoga kojeg nam daje Isusov mir.

Međutim, ako živeći dopustimo da nas obuzme jaka nervoza i izgubimo mir, to znači da postoji nešto što ne funkcionira – rekao je Sveti Otac i primijetio – Stoga, imajući u srcu Isusov obećani dar, a ne onaj koji dolazi od svijeta ili od novaca iz banke, možemo se suočiti s teškoćama, pa i onim najružnijim, te ići naprijed i činiti to s još većom sposobnošću koja daje da se srce raduje.

Osoba koja živi taj mir, nikada ne gubi smisao za humor. Zna se smijati sebi, drugima, dapače svojim sjenama i svemu drugom. Radi se o smislu za humor koji je toliko blizu Božjoj milosti. To je Isusov mir u svakodnevnom životu i u nevoljama, s ono malo smisla za humor koji nam daje udisati dobro. Neka nam Gospodin dade taj mir koji dolazi od Duha Svetoga, koji je svojstven Njemu i koji nam pomaže podnositi i nositi mnoge teškoće u životu – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)