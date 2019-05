Sarajevo, 21. svibanj 2019.

Krajem svibnja mladi Vrhbosanske nadbiskupije okupe se u Gospinu svetištu u Komušini-Kondžilu kako bi radosno proslavili svoj dan. Ususret toj proslavi razgovarali smo s Josipom Milanovićem, projekt koordinatorom i glasnogovornikom Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih (NCM) Ivan Pavao II.

Josip Milanović rođen je 1. rujna 1989. u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Gromiljaku, a Srednju strukovnu školu Fojnica u Kiseljaku, smjer medicinski tehničar. Na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu 2013. stekao je zvanje diplomiranog sanitarnog inženjera, a godinu dana poslije i titulu magistra zdravlja i ekologije. Od početka školovanja bio je aktivan u svojoj župnoj zajednici u Gromiljaku među Prijateljima Maloga Isusa. Dolaskom u Sarajevo na studij postao je aktivan na projektima Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. i Caritasa BiH. Neformalno obrazovanje nastavio je i kroz razne programe, a angažman u NCM-u započeo je kao volonter, zatim vršnjački edukator, projekt asistent te u konačnici kao projekt koordinator i glasnogovornik. Uz to, voditelj je raznih događaja u BiH od kojih se poglavito ističe program prigodom dolaska pape Franje u BiH 2015. Profesionalno se bavi plesom više od 22 godine, državni je prvak u plesu te u slobodno vrijeme uređuje svoju blogersku stranicu.

Poštovani gospodine Milanoviću, unatrag posljednjih 48 godina, zadnje subote mjeseca svibnja, Vrhbosanska nadbiskupija obilježava Dan mladih. Što biste Vi rekli da je njegova posebnost u ovih skoro pet desetljeća?

Ako samo još jednom naglas izgovorite koliko se godina obilježava ovaj veoma značajan događaj za mlade Vrhbosanske nadbiskupije, siguran sam da ćete otkriti njegovu posebnost. Danas kada mladima vrlo brzo dosade stvari, jer im se svakodnevno i iznova nude i pružaju nove mogućnosti, Komušina i Dan mladih Vrhbosanske nadbiskupije i dalje (p)ostaje mjestom koje okuplja na tisuće mladih koji svojom razigranošću vraćaju život ovoj napuštenoj župi, mjestu, ali i uvijek i iznova nas podsjećaju na snagu zajedništva. Mladi kroz dvodnevni program Dana mladih i priliku za susret s Bogom najčešće se susretnu sa sobom samima. Mislim da se upravo tu krije njegova čarolija. Stalno nam govore kako nema mladih, da su mladi pasivni, nezainteresirani, kako je u bogatoj ponudi koju danas imaju teško kreirati program u koji će se vrlo rado uključiti, a onda dođe ovaj dan koji nam iznova pokazuje kako Bosna i Hercegovina, ovdašnja Katolička Crkva ima one na koje možemo i trebamo računati, samo ako im damo povjerenje. A program ovoga događaja upravo je tako koncipiran – pružiti im priliku, prostor, ukazati im povjerenje da svojim talentima, mogućnostima, sposobnostima i srcem punim ljubavi prema onomu što rade, kreiraju sadržaj ovoga njihova dana.

Posebnost Dana mladih u ovih skoro pet desetljeća je i mjesto na kojem se održava. Ne toliko „atraktivno“, s malim brojem stanovnika i vjernika, već 48 godina u proljeće postaje i te kako atraktivno mjesto tisućama mladih koji se odlučuju barem jedan vikend u godini provesti u miru sa sobom, s Bogom i sa svojim vršnjacima. Daleko od buke, kafića, interneta, a blizu Bogu i ljudima oko sebe.

Možete li nam prokomentirati ovogodišnje geslo Dana mladih Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi Tvojoj (Lk 1,38)? Zašto baš ovaj biblijski citat?

Geslo Dana mladih Vrhbosanske nadbiskupije je zapravo geslo Svjetskog dana mladih kojeg svake godine odredi poglavar Katoličke Crkve. Ovim geslom se i zaključuje ciklus od triju marijanskih poruka posvećenih mladima na putu između Svjetskog dana mladih 2016. i Svjetskog dana mladih 2019. Papa Franjo je u svojoj poruci u povodu Svjetskog dana mladih podsjetio mlade kako su riječi Djevice Marije na Božji poziv bile hrabre i velikodušne, te kako svatko od nas treba razumjeti tajnu poziva, a to je izići iz samoga sebe i staviti se u službu drugima, jer naš život ima smisao samo u služenju Bogu i bližnjemu.

Kroz svoj rad i djelovanje unatrag 11 godina Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. okupio je na stotine tisuća mladih koji su se hrabro uključivali u projekte i aktivnosti. Uvijek iznova stavljali sebe, ali i svoje vrijeme na raspolaganje drugima, posebno onima kojima je pomoć prijeko potrebna. I već 11 godina svjedočimo kako imamo mlade s kojima možemo raditi i mijenjati svijet na bolje; kako nam mladi vrlo iskreno i predano stavljaju sebe, ali i svoju snagu na raspolaganje i da ako prepoznaju nešto kao dobro i vrijedno, možemo očekivati njihovo „da“. Nekako vjerujem kako je ovaj biblijski citat odlična poruka mladima iz Bosne i Hercegovine u ovom teškom i tmurnom vremenu današnjice. Ovo geslo Dana mladih na vrlo jasan način govori mladima da Centar za mlade Ivan Pavao II., Katolička Crkva osluškuje njihove potrebe, njihove vapaje i pozive, te kako spremno odgovara na iste kroz razne programe i aktivnosti. Ovo iskreno „da“ Centra prema mladima, ali i mladih prema Centru zapravo nam pokazuje kako nas Bog sve zajedno poziva neprestano otkrivati što Bog želi od nas i ispituje nas koliko svatko od nas ima hrabrosti odgovoriti na taj poziv.

Budući da već duže vrijeme radite pri Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih (NCM) Ivan Pavao II., kakva su Vaša iskustva u djelovanju s mladima iz nadbiskupije?

Još kao srednjoškolac, 2005., u svojoj sam župi čuo za Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. i jedva čekao studij u Sarajevu da se uključim u ono što se tada radilo. Dolaskom u Sarajevo 2008. aktivno sam se uključio u razne aktivnosti Centra, prvo kao volonter, onda kao predsjednik Udruge katoličkih studenata Emaus, vršnjački edukator, projekt asistent, te u konačnici projekt koordinator i glasnogovornik. Rad s mladima je posao koji te iznova tjera biti blizu mladima i onome s čime se oni svakodnevno suočavaju. Imam sreću da sam u Centru za mlade prošao sve faze – od volontera do koordinatora, tako da mi je puno lakše kreirati neki program kojim ću biti zadovoljan ja kao koordinator, ali i mladi koji su uključeni u isti. Bit ću iskren i reći kako je raditi s mladima iscrpljujući posao koji vas uči da uvijek budete spremni na faktor iznenađenja, ali i posao koji najbrže puni vaše baterije. Ja sam kroz svoj rad u Centru doživio više lijepih trenutaka zbog kojih svako jutro s osmijehom ustajem i idem na posao, nego onih manje lijepih. Mladi su gladni prilika, a kad vi zajedno s kolegama s kojima radite imate priliku napisati recept i napraviti im omiljeno jelo, onda morate voljeti svoj posao i biti spremni za njihove suze, iskrene zagrljaje, životne priče, borbe s kojima se suočavaju i velike stvari koje mogu uraditi.

Stvarno sam blagoslovljen prilikom da radim s djecom iz vrtića, mladima iz osnovne i srednje škole, studentima, djecom bez roditeljskog staranja, mladima koji vrlo jasno svojim rukama i djelima ruše predrasude o tome kako volonterizam nije popularan kod mladih, mladima koji su živi primjeri da ako imate isplaniran dan prepun obveza, onda bez problema možete „preživjeti“ bez mobitela, interneta. To su mladi iz Bosne i Hercegovine koji zaslužuju više medijskog prostora, to su mladi koji su spremni ispričati sve priče i biti primjer drugima. To su mladi s kojima radim i koji me podsjećaju da nikad ne izgubim ono dijete u sebi koje je spremno zagrliti svijet rukama i od njega napraviti sigurno i sretno mjesto za živjeti – gdje god bio i što god radio.



Nastavak pročitajte u tiskanom izdanju