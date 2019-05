Lurd, 20. svibanj 2019.

Posljednjeg dana 61. međunarodnoga vojnog hodočašća u Lurdu, u nedjelju, 19. svibnja 2019., održana je međunarodna Misa u bazilici sv. Pija X. Predvodio ju je francuski vojni biskup Antoine de Romanet u zajedništvu s vojnim biskupima među kojima su bili i vojni biskup u RH Jure Bogdan te vojni biskup u BiH Tomo Vukšić te vojni i policijski kapelani.

Na Misi se okupilo mnoštvo sudionika 61. međunarodnoga vojnog hodočašća. U izaslanstvu iz RH bili su potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević, zapovjednik hodočašća i zapovjednik HRZ brigadni general Mato Mikić, zamjenik zapovjednika hodočašća za MUP i zamjenik glavnog ravnatelja u MUP Jozo Šuker, zamjenik zapovjednika hodočašća i zapovjednik HRM-a komodor Ivo Raffanelli, veleposlanik RH u Francuskoj Filip Vučak, hrvatski vojni izaslanik u Francuskoj brigadir Ivo Martinić i drugi hodočasnici. Slavlje je animirao međunarodni zbor.

Vojni biskup Antoine de Romanet u homiliji se osvrnuo na evanđeoski tekst (Iv 13, 31-35) u kojem Isus svojim učenicima daje novu zapovijed: „ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge“. Biskup je istaknuo kako glagol ljubiti ima više različitih značenja. Mi kršćani moramo naučiti ljubiti poput Krista, poput milosrdnog Samarijanca. To često znači ljubiti ne osjećajima nego voljom. Odlučiti se na ljubav. Kako bi se ostvarilo to savršenstvo ljubavi, postoje tri stadija: eros, filia i agape. Eros u smislu ljubavi koja prima. Filia kao ljubav među prijateljima. Agape je pak ljubav koja se daje, ljubav kao sebedarje koje uključuje zauzimanje i brigu za druge. Na kraju homilije zbor je zapjevao pjesmu „Ubi caritas et amor, Deus Ibi est“. (kta/ika)