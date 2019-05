Vatikan, 20. svibanj 2019.

Isusova ljubav otvara vidike nade – rekao je papa Franjo u nedjelju, 19. svibnja 2019. prije molitve Kraljice neba na Trgu svetoga Petra i osvrnuo se na evanđelje liturgije dana. Evanđelje nas vodi u dvoranu Posljednje večere kako bismo čuli neke riječi koje je Isus uputio učenicima u oproštajnom govoru prije svoje smrti – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Nakon što je oprao noge dvanaestorici, kaže im: „Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge“ (Iv 13,34). U kojem smislu Isus tu zapovijed naziva novom? – upitao je Papa.

Znamo da je već u Starom zavjetu Bog zapovjedio svojem narodu da ljubi svoga bližnjega kao sebe (usp. Lev 19,18) – rekao je Sveti Otac i podsjetio – Sam Isus onima koji su ga pitali koja je najveća zapovijed zakona, odgovorio je da je prva ljubiti Boga svim srcem, a druga ljubiti bližnjega kao sebe (usp. Mt 22,38-39). Dakle, koja je novost te zapovijedi koju je Isus povjerio svojim učenicima prije nego što je otišao s ovoga svijeta? Stara zapovijed ljubavi postala je nova jer je upotpunjena novim dodatkom: „kao što sam ja ljubio vas“.

Sva se novost nalazi u ljubavi Isusa Krista kojom je dao svoj život za nas – rekao je papa Franjo i nastavio – Radi se o Božjoj ljubavi, univerzalnoj, bezuvjetnoj i bez granica koja ima svoj vrhunac na križu. U tom trenutku krajnjeg poniženja i predanja Ocu, Sin Božji pokazao je i dao svijetu puninu ljubavi. Razmišljajući ponovo o Kristovoj muci i tjeskobi, učenici su razumjeli značenje tih njegovih riječi: „Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge“.

Isus nas je prvi ljubio, zavolio nas je unatoč našim slabostima, ograničenjima i ljudskim nesposobnostima – rekao je Papa i istaknuo – On nas je učinio dostojnima svoje ljubavi koja ne poznaje granica i nikada ne prestaje. Dajući nam novu zapovijed, traži da se međusobno ljubimo, no ne toliko svojom ljubavlju, nego Njegovom koju Duh Sveti ulijeva u naša srca ako ga zazivamo vjerom. Na taj se način i samo tako možemo ljubiti međusobno, ne samo kao što ljubimo sebe, nego kao što nas je On ljubio, to jest neizmjerno više.

Naime, Bog nas voli mnogo više nego što mi volimo sebe – rekao je Sveti Otac i dodao – Tako sjeme ljubavi koje obnavlja odnose među ljudima i otvara vidike nade možemo posvuda širiti. Ta nas ljubav čini novim ljudima, braćom i sestrama u Gospodinu, čini nas novim Božjim narodom, Crkvom u kojoj su svi pozvani ljubiti Krista i u Njemu ljubiti jedni druge. Ljubav koja se očitovala u Kristovu križu i koju nas On poziva živjeti, jedina je snaga koja preobražava naše kameno srce u srce od mesa; koja nas čini sposobnima ljubiti neprijatelje i opraštati onima koji su nas uvrijedili.

To je ljubav koja nam daje da vidimo drugoga kao sadašnjeg ili budućeg člana zajednice Isusovih prijatelja; koja nas potiče na dijalog i pomaže nam slušati i upoznavati se međusobno. Ljubav nas otvara prema drugome i postaje temelj ljudskih odnosa. Čini nas sposobnima da nadvladamo prepreke vlastitih slabosti i predrasuda, stvara mostove, poučava novim putovima i potiče dinamizam bratstva. Neka nam Blažena Djevica Marija svojim majčinskim zagovorom pomogne prihvatiti zapovijed njezina Sina Isusa i snagu Duha Svetoga kako bismo je izvršavali u svakodnevnom životu – zaključio je papa Franjo.

Nakon molitve Kraljice neba, Papa je podsjetio na beatifikaciju prethodnog dana u Madridu, Marie Guadalupe Ortiz de Landázuri, vjernice laikinje i pripadnice 'Opus Dei' koja je povezala poučavanje i navještaj evanđelja. Njezino je svjedočanstvo primjer kršćanskim ženama koje su zauzete u društvu i u znanstvenom istraživanju – rekao je Papa i na kraju posebno pozdravio talijanske skaute koji su došli prigodom 75. obljetnice bitke kod Montecassina. (kta/rv)