Lurd, 18. svibanj 2019.

U petak, 17. svibnja 2019. u jutarnjim satima hodočasnici 27. vojno-redarstvenog hodočašća u Lurd sudjelovali su na euharistijskom slavlju koje je u bazilici Kraljice svete Krunice predvodio vojni ordinarij u RH Jure Bogdan.

Slavlje je mons. Bogdan predvodio uz koncelebraciju vojnog biskupa u BiH Tome Vukšića, generalnih vikara u RH i BiH, don Marka Mede i mons. Željka Čuturića te tridesetak vojnih i policijskih kapelana iz Hrvatske i BiH. Misno slavlje animirala je klapa HRM-a „Sv. Juraj“.

Uz mnogobrojne hodočasnike Misi su nazočili: potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević, ministrica obrane BiH Marina Pendeš, zapovjednik hodočašća i zapovjednik HRZ brigadni general Mato Mikić, zamjenik zapovjednika hodočašća za MUP i zamjenik glavnog ravnatelja u MUP Jozo Šuker, zamjenik zapovjednika hodočašća i zapovjednik HRM-a komodor Ivo Raffanelli, zapovjednik postroja hrvatske sastavnice Oružanih snaga BiH pukovnik Marinko Romić.

Biskup Bogdan se u homiliji osvrnuo na Evanđelje (Iv 14,1-6) u kojem slušamo utješne Isusove riječi upućene njegovim učenicima: „Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!“ Naime, nakon Isusove muke i smrti na križu učenici su imali sve moguće razloge da budu uznemireni, potišteni, pokolebani. Uznemirenost srca rađa tjeskobom i poteškoćama koje blokiraju naše životne energije te je potrebno stoga primiriti svoje srce i čvrsto ga usidriti, naći mu oslonca i počinka. Gdje i na koji način možemo to ostvariti?

Odgovor nalazimo u Isusovim riječima: „Vjerujte u Boga i u mene vjerujte“. Ako živimo životom čvrste vjere u uskrsloga Krista Gospodina – onda znamo koji je smisao i svrha našega života. Imamo sigurno ishodište i jasan cilj u životu, a to je biti s Isusom u kući Očevoj. Znamo i put k tome cilju: slijediti Isusa koji je Put i Istina i Život. Činiti to, znači živjeti svetost.

Biskup je podsjetio na riječi pape Franje iz njegove apostolske pobudnice Gaudete et exsultate: „Svetost je u svojoj biti življenje u zajedništvu s Kristom otajstva njegova života. Sastoji se u tome da se sjedinimo s Gospodinovom smrću i uskrsnućem na jedinstven i osoban način, stalnim umiranjem i ustajanjem na novi život s njim.“ Svetost je poziv koji je upućen svima nama! Svi su pozvani dopustiti Bogu da uđe u njihove živote da ih On prožme i oblikuje. I to iz dana u dan i na svakome mjestu i u svakome vremenu: u obitelji i na radnome mjestu, u slobodnom vremenu ali i u poslovnom vremenu.

Biskup je na kraju potaknuo okupljene neka se odvaže na takav život svetosti: „Isplati se živjeti s Bogom! Isplati se hoditi s Isusom koji je Put, Istina i Život! Isplati se živjeti sveto! To je put potpune sreće, potpunog smisla i potpunog ostvarenja već ovdje, na zemlji, ali to je i put koji vodi u nebo, do sretne vječnosti, do doma Očeva.“ (kta/ika)



