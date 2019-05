Rim, 16. svibanj 2019.

Na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu u srijedu 15. svibnja 2019. predstavljene su knjige „La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al Nazionalsocialismo 1933-1945“ (Katolička crkva u srednjo-istočnoj Europi pred nacionalsocijalizmom 1933-1945) i „Perseguitati per la fede. Le vittime del Nazionalsocialismo in Europa centro-orientale“ (Progonjeni zbog vjere. Žrtve nacionalsocijalizma u srednjo-istočnoj Europi) koje je uredio Jan Mikrut, svećenik Bečke nadbiskupije i profesor crkvene povijesti na Gregorijani.

Izdala ih je na talijanskom jeziku izdavačka kuća Gabrielli iz Verone, te su nastavak niza u biblioteci „Povijest Crkve u srednjo-istočnoj Europi“. Osim ovih dviju, u nizu su do sada izišle tri knjige: „Katolička Crkva i komunizam u srednjo-istočnoj Europi i Sovjetskom Savezu“, „Svjedoci vjere. Osobna i kolektivna iskustva katolika u srednjoistočnoj Europi pod komunističkim režimom“ te „Katolička Crkva u Sovjetskom Savezu. Od Revolucije 1917. do Perestrojke“. Sve je knjige uredio Jan Mikrut.

Uz prof. Mikruta, o knjigama su govorili kardinal Angelo Amato, umirovljeni prefekt Kongregacije za kauze svetih i p. Nuno da Silva Gonçalves, SJ, rektor Gregorijane. Predstavljanje je moderirao p. Marek Inglot, SJ, dekan Fakulteta povijesti i kulturnih dobara Crkve na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Program predstavljanja knjige glazbeno je obogatio zbor mladih „Soul“ iz poljske regije Podkarpacie.

Knjizi „Katolička crkva u srednjo-istočnoj Europi pred Nacionalsocijalizmom 1933-1945“ predgovor je napisao mons. Grzegorz Ryś, nadbiskup i metropolit Łódźa. U njoj je na sustavan način obrađena situacija Katoličke crkve u pojedinim zemljama i njen odnos prema nacionalsocijalizmu u razdoblju od 1933. do 1945. godine. U knjizi se nalaze i tri članka koja obrađuju stanje u Hrvatskoj. Nikica Barić u svom članku opisuje odnos vlasti Nezavisne Države Hrvatske prema vojsci Trećeg Reicha; Marica Karakaš Obradov piše članak pod naslovom „Njemački Reich i migracije stanovništva na području Nezavisne Države Hrvatske tijekom Drugoga svjetskog rata“, dok Mario Jareb obrađuje odnos vjernika katolika i Katoličke crkve u Hrvatskoj te ustaša u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj s „velikim njemačkim saveznikom“ u razdoblju od 1941. do 1945.

U knjizi „Progonjeni zbog vjere. Žrtve nacionalsocijalizma u srednjo-istočnoj Europi“, kojoj je predgovor napisao kard. Angelo Amato, obrađeni su i predstavljeni svjedoci vjere koji su bili žrtve nacista i njihovih saveznika na području srednjo-istočne Europe. Između mnogobrojnih svjedočanstva, u knjizi se nalazi i članak Miroslava Akmadže o ulozi zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca u obrani progonjenih Poljaka, Židova, Srba i Slovenaca od strane nacista i njihovih saveznika.

U svom izlaganju na predstavljanju kardinal Amato istaknuo je kako je spomenuti niz knjiga jedna velika moderna biblioteka mučenika koja osim okrutnosti i tiranije nacista, zorno prikazuje ljudsku veličinu kršćanskih mučenika iz tog teškog razdoblja suvremene povijesti koje je nazvao epohom mučenika. Naglasio je kako je Katolička crkva, na poseban način preko svojih mučenika i onih koji su bili progonjeni zbog vjere, bila u tom razdoblju stijena obrane čovječnosti od tiranije i barbarstva. Među tolikim primjerima vjere i mučeništva koji se nalaze u knjigama, istaknuo je primjer obitelji Jozefa i Wiktorije Ulma iz Poljske koji su zajedno sa svoje sedmero djece, od kojih je najmlađe bilo još u majčinoj utrobi, na okrutan način ubijeni od strane nacista zato što su u svojoj kući sakrivali nekoliko židovskih obitelji.

Završni govor na predstavljanju održao je prof. Jan Mikrut koji je ukratko prikazao stanje Crkve i njezin odnos prema nacistima i njihovim saveznicima u državama srednjo-istočne Europe te je podsjetio na neka imena biskupa i svećenika koji su doživjeli mučeništva i progone od strane nacista i njihovih saveznika te je zahvalio svima koji su sudjelovali u izdanju ovog monumentalnog djela. Na poseban način je istaknuo lik bl. Ajozija Stepinca, zagrebačkoga nadbiskupa, koji je na mnoge načine tijekom II. svjetskog rata pomagao tolikim potrebitima i progonjenima, da bi na koncu bio lažno optužen od strane komunista te završio u zatvoru i umro mučeničkom smrću. (kta/b.i.)



