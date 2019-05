Vogošća, 16. svibanj 2019.

Svečanim euharistijskim slavljem kojeg je u župnoj crkvi sv. Majke Terezije u Vogošći na blagdan apostola Matije 14. svibnja predslavio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, bogoslovi Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater, Mislav Anton Botica (Split, Hrvatska) i Nilson Gerardo Andrade Ibarra (Garzon, Kolumbija) primljeni su među kandidate za svete redove đakonata i prezbiterata (Admissio ad ordines).

Na početku Misnog slavlja riječi pozdrava je uputio rektor sjemeništa Redemptoris Mater dr. don Michele Capasso. Pozdravio je svećenike koji su sudjelovali u koncelebraciji: mons. dr. Pavu Jurišića, kanonika i prof. na KBF-u u Sarajevu, dr. Darka Tomaševića dekana KBF-a u Sarajevu, dr. Josipa Kneževića rektora Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, vlč. Davida Trujilla župnog vikara u Žepču, vlč. Jošta Mezega vicerektora sjemeništa Redemptoris mater u Vogošći, obitelji i prijatelje dvojice bogoslova te sve ostale goste. Kazao je da je da je primanje admissia prvi korak na putu prema prezbiteratu te da su dvojica bogoslova za ovaj dan imala i prigodnu trodnevnu duhovnu pripremu.

U svojoj homiliji kardinal Puljić se osvrnuo na misna čitanja tog dana i izbor apostola Matije na ispražnjeno mjesto Jude Iškariotskog. Kardinal je istaknuo kako Petar ne želi odlučiti sam, nego moli Boga da pokaže koga je izabrao između dvojice koji su slijedili Isusa izbliza, Josipa Barsabe (Justa) i Matije. „Tu je tajna. Ne bira čovjek, nego Bog bira“, naglasio je vrhbosanski nadbiskup. „Naziv sjemeništa nas podsjeća da Bog sije sjeme zvanja. Nije slučajno Isus rekao 'Ja sam vas izabrao, niste vi mene'… Sjeme pada na ljudsko srce. Dobro znamo prispodobu o sijaču i sjemena i da tek četvrto zrno donosi rod.“

Dodao je da plodno tlo na kojemu se sjeme rađa nastaje na molitvi i praćenju Isusa te da su djela ljubavi i suradnja s milošću Božjom važni koraci na tom putu sazrijevanja. „Isus posebno spominje i darivanje života za prijatelje. Nitko ne može biti uspješan u zvanju tko je sebičan. Samo nesebičan čovjek, spreman na žrtvu, sposoban je da ga Bog upotrijebi za svoje djelo, da svjedoči uskrslog Krista. To je temelj naše vjere. To znači da Krist živi u svojoj Crkvi i da Krist živi s nama i u nama. Biti Isusov prijatelj znači upoznati Njegovu riječ i djelo“, kazao je kardinal Puljić.

„Crkva ne bira, mi samo prepoznajemo one koje je Bog izabrao. Biti prijatelj Isusov znači biti onaj koji vrši Isusovu riječ, riječ onoga tko želi svakog čovjeka spasiti.“

„Isus nam je dao zapovijed 'Molite Gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju'. Mi smo kao kršćani dužni izmoliti plodno tlo na koje će Isus moći posijati sjeme. A ondje gdje je to sjeme posijano pozvani smo ga sačuvati i od trnja, i od grabljivaca, i od plitkoće duha kako bi to sjeme raslo i stostruko ili tridesetostruko urodilo plodom, kako kaže Evanđelje. Evo, današnji čin je dar Crkve vama, iskaz povjerenja, u rastu prema đakonskoj i svećeničkoj službi. To vam od srca želim. Rastite da bi vas istinski prepoznali kao prijatelje Isusove, kao hrabre svjedoke uskrslog Krista, spremne se darivati i postati kruh koji se lomi da ljude hrani riječju i djelom našeg Gospodina“, kazao je na kraju propovijedi kardinal Puljić.

Poslije homilije pristupilo se i samom činu primanja kandidata.

Na kraju Misnog slavlja kardinal Puljić je uručio i diplome dvojici bogoslova. Misno pjevanje su predvodili bogoslovi Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater i obitelji misije ad gentes iz Sarajeva.

Slavlje je nastavljeno večerom u zgradi sjemeništa gdje su bogoslovi izveli i prigodni glazbeni program. (kta/b.v.)



