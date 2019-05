Vatikan, 16. svibanj 2019.

Posvudašnja prisutnost zla u svijetu i u samim našim srcima, stvarnost je kojoj je papa Franjo posvetio katehezu tijekom opće audijencije u srijedu, 15. svibnja 2019. dovršavajući niz razmatranja o molitvi „Očenaš“ koji je započeo prije nekoliko tjedana. Unatoč lošem vremenu, oko 20 tisuća ljudi ispunilo je Trg svetoga Petra, kamo je Papa došao u pratnji osam malih izbjeglica, dječaka i djevojčica, korisnika centra Bolji svijet (Mondo Migliore), na periferiji Rima, i na čijim je kapama pisalo „pomoć“, a na majicama „prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati“.

Sedam je pitanja u „Očenašu“, rekao je Sveti Otac 27. veljače, a u katehezi 15. svibnja se osvrnuo na posljednje koje glasi: „oslobodi nas od zla“. Tko moli, osim što traži da ne bude napastovan, također moli da bude oslobođen od zla – rekao je papa Franjo i istaknuo – priznaje prisutnost Zloga i njegovu prijetnju. Naime, kršćanska molitva ne zatvara oči pred životom. To je sinovska molitva, a ne dječja molitva. Nije toliko zanesena Božjim očinstvom da bi zaboravila da je čovjekov put pun teškoća.

Kada ne bi bilo posljednjih stihova „Očenaša“, kako bi mogli moliti grešnici, progonjeni, razočarani i umirući? – upitao je Papa i odgovorio – Posljednji je zaziv naša molba kada smo na rubu. Zlo je u našem životu neosporna stvarnost, dovoljno je pogledati povijesne dokumente i naći ćemo razočaravajući popis o tome koliko je naš život na ovom svijetu često bio neuspjela pustolovina. Toliko da se ponekad prisutnost zla, koje nije Božje djelo, čini svjetlija od Božjeg milosrđa.

Tu prisutnost, koja smeta, nalazimo u prirodi, povijesti i u svojem srcu, te se ona pojavljuje kao suprotnost otajstvu samoga Boga – rekao je Sveti Otac i nastavio – Posljednji je vapaj „Očenaša“ upućen protiv toga zla koje pod svojim okriljem drži najrazličitija iskustva: čovjekovo žalovanje, nedužnu bol, ropstvo, iskorištavanje drugoga i plač nevine djece. Svi ti događaji protestiraju u čovjekovom srcu i vape u posljednjem dijelu Isusove molitve.

Papa Franjo je podsjetio da je sam Isus potpuno iskusio prodor zla u trenutku muke, te je i On molio „Abba! Oče! Tebi je sve moguće; oslobodi me od ovoga kaleža!“ Isus je umro na križu, iskusio je samoću, prezir, poniženje i okrutnost. To je čovjek; biće posvećeno životu koje sanja o ljubavi i dobru, no koje neprestano sebe i svoje bližnje izlaže zlu, do te mjere da možemo biti u iskušenju očajavati nad čovjekom.

Kršćanin poznaje moć zla, no također doživljava da je Isus na našoj strani i da nam dolazi u pomoć – rekao je Papa i dodao – Sin Božji nas je izbavio od zla, On koji je u trenutku posljednje borbe Petru naredio da stavi mač u korice, koji je razbojniku koji se pokajao osigurao raj i koji je zazivao: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine! Iz Isusovog oproštenja na križu proizlazi mir, istinski mir dolazi odande.

Mir je dar Uskrsloga, to je dar koji nam daje Isus – rekao je Sveti Otac i potaknuo – Sjetite se da je prvi pozdrav uskrsloga Isusa „mir vama“, „mir vašim dušama, vašim srcima i vašim životima“. Gospodin nam daje mir i oproštenje, no mi moramo tražiti „izbavi nas od zla“ kako ne bismo upali u zlo. To je naša nada i snaga koju nam daje uskrsli Isus koji je ovdje među nama.

Nakon kateheze Papa je pozdravio sve vjernike, osobito izaslanstvo organizacije Save the Children Italy koje je prigodom 100. obljetnice svoga djelovanja došlo na audijenciju. Potom se obratio Blaženoj Djevici Mariji. U ovom mjesecu svibnju koji je posvećen Gospi, pozivam vas da je oponašate. Budite hrabri i sposobni otvoriti srce Bogu i braći, kako biste mogli biti instrumenti Božjeg milosrđa i nježnosti.

Zatim je posebno pozdravio predstavnike sveučilišnih centara i instituta za proučavanje obitelji iz različitih zemalja koji su se okupili na svojem prvom susretu pod naslovom „Family International Monitor“, koji je organizirao Papinski institut Ivan Pavao II. Taj susret održava se prigodom Međunarodnog dana obitelji koji ove godine podsjeća na ulogu obitelji u brizi za stvoreno, za naš zajednički dom – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)