Sarajevo, 15. svibanj 2019.

Sedamnaesta skupština Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine (KVRPP BiH) održana je 10. svibnja 2019. u samostanu “Egipat” sestara Služavki Malog Isusa na Bjelavama u Sarajevu. Skupštinom je predsjedao predsjednik Konferencije dr. fra Miljenko Šteko. Na Skupštini su sudjelovali svi provincijalni poglavari i poglavarice zajednica sa sjedištem u BiH, 4 predstavnika redovničkih zajednica čiji članovi djeluju u Bosni i Hercegovini, s provincijalnim sjedištem izvan BiH, kao i apostolski nuncij u BiH nadbiskup Luigi Pezzuto, delegat Biskupske konferencije BiH pomoćni biskup banjolučki mons. Marko Semren i potpredsjednik Hrvatske redovničke konferencije fr. Slavko Slišković.

Nakon uvodnih riječi i dobrodošlice predsjednika Konferencije fra Miljenka, redovnički skup su pozdravili biskup Semren i potpredsjednik HRK-a fr. Slišković.

Predavanje „Od redovničkog do evanđeoskoga života” održao je gospićko-senjski biskup mons. Zdenko Križić. U svom predavanju je istaknuo da je redovničko bratstvo i sestrinstvo uz siromaštvo bitni i najvažniji elemenat redovničkog života. „Osobe imaju sve manje potrebu argumentirano diskutirati u zajednici, pa i prepirati se, oko nekih važnih stvari koje treba činiti ili promijeniti. Uočljiva je nedovoljna povezanost sa zajednicom, distanciranost od drugih, zajednici se duhovno sve manje pripada. Ovome doprinosi i kriza ili nemoć autoriteta koja je sve prisutnija u redovničkim zajednicama.” Očituje se u dvije krajnosti: bijeg od autoriteta i čežnja za autoritetom.

U nastavku predavanja, mons. Križić kazao je: “Možda je danas u navještaju evanđelja i svjedočenju najveći naglasak stavljen na estetiku: lijepe ideje, lijepe organizacije, lijepe propovijedi, lijepo pjevanje, lijepe procesije, itd. Sve je to dobro, ali ostaje uvijek ono glavno pitanje, a to je svjedočanstvo života, bratstva? Toga nema bez finoće ophođenja, velikodušnosti, služenja, žrtve. U mnogim redovničkim Institutima je često puta stavljen veliki naglasak na 'djelovati', ali se ne stavi dovoljan naglasak na 'djelovati u skladu sa karizmom, sa evanđeljem'. Ambicije na planu studija, zaposlenja, prestiža, vlasti, karijere postale su teške bolesti redovničkog života. One su i poželjne, ali prečesto nisu u službi zajednice. Nužno je raditi posao tako da se osoba preko njega posvećuje, a ne da se osoba preko tog rada dokazuje. Kada se netko približava redovničkoj zajednici očekuje da u njoj susretnu osobe koje žive privlačno zajedništvo – ne prvenstveno na planu aktivnosti, djelovanja – nego nečega višeg: na planu srca, uma, duhovnosti. Najveća zapreka našem svjedočenju i našem navještaju nisu naše slabosti, nego naša indiferentnost, naše lice na kojem se ne vidi dovoljno vjere i pouzdanja, radosti i gorljivosti.”

Na koncu svoga predavanja, biskup Križić je istaknuo da su krize najprikladnije vrijeme za nova postignuća na planu svetosti, vjernosti i životne preobrazbe te sudionike Skupštine pozvao da se trude dobrim i uzornim primjerom poticati i oduševljavati druge. Uslijedila je rasprava.

Zatim se sudionicima obratio nadbiskup Pezzuto svojom porukom u kojoj je naglasio da u posvećenom životu treba promicati „zajednički život”. „Bratsko zajedništvo u posvećenom životu nije plod jednostavnog organiziranja i programiranja.

Ono se temelji i mora se hraniti Evanđeljem, Svetom liturgijom a nadasve Euharistijom. Samo na taj način se može obnoviti i ustrajati u onom jedinstvu duha, kao i u iskustvu prve Crkve, gdje je mnoštvo vjernika bilo jedno srce i jedna duša (Dj 4, 32).”

Uslijedilo je euharistijsko slavlje koje je predslavio biskup Semren, a homiliju je izrekao predsjednik Konferencije fra Miljenko.

U popodnevnom radu predsjednik Konferencije i pročelnici povjerenstava koja djeluju pri KVRPP BiH podnijeli su izvješća.

U završnom dijelu, s. Maria-Ana Kustura, provincijska glavarica i domaćin susreta uputila je svoje prigodne riječi zahvale. Predsjednik Konferencije je zatvorio rad Skupštine te najavio je da će se nakon Redovničkog dana 24. kolovoza 2019. godine u Banjoj Luci održati Izvanredna skupština na kojoj će biti izabrano novo vodstvo Konferencije. (kta/kvrpp bih)



