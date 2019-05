Plehan, 14. svibanj 2019.

U utorak, 13. svibnja 2019. u večernjim satima u crkvi sv. Marka Evanđelista, u Vjersko-kulturnom središtu Plehan, Svetu misu predvodio je mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH. Na polasku na svoje dvadeseto hodočašće u Lourd, u organizaciji Vojnog ordinarija BiH, hodočasnici Oružanih snaga na Plehanu su se okupili, s vjernicima slavili Svetu misu, te se uputili prema Lourdu, gdje hodočasnički program počinje u četvrtak, 16. svibnja 2019.

U Vjersko-kulturnom središtu Plehhan okupili su se hodočasnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji u organizaciji Vojnog ordinarija Bosne i Hercegovine, predvođeni mons. Tomom Vukšićem, vojnim biskupom, dvadeseti put hodočaste na vojno hodočašće u Lourd. Prva grupa, njih pedesetak sa vojnim kapelanima vlč. Goranom Kosićem, vojnima kapelanom iz Travnika, fra Mariom Ostojićem, vojnim kapelanom iz Livna, don Ivom Jezidžićem, vojnim kapelanom iz Sarajeva, te don Željkom Čuturićem, generalnim vikarom Vojnog ordinarija u Sarajevu i mons. Tomom Vukšićem, vojnim biskupom, na Plehan je stigla u poslijepodnevnim satima. Tu im se pridružilo još 5 hodočasnika iz vojarne u Orašju s fra Mrinkom Živkovićem, vojnim kapelanom u Orašju. Nakon kratke okrjepe i osvježenja slavili su Svetu misu, koju je uz vojne kapelane na hodočašću, vlč. Vladu Vrepca, župnika u Bijelom Brdu, fra Ivana Marića, dekana derventskog dekanata i župnika u Koraću, te fra Ivana Ćurića i fra Franju Dalibora Stjepanovića, samostanskog vikara i ekonoma, predovodio biskup Vukšić. Zajedno s hodočasnicima na Svetoj misi sudjelovali su i povratnici iz župa Plehan, Male Sočanice, Bijelog Brda i Koraća, a Misno slavlje uveličala je s. Ivanka Darojković, na službi u Slavonskom Btrodu, svojim sviranjem.

Na početku Svete mise biskup Vukšić uveo je hodočasnike i puk u značenje hodočašća, kako za same hodočasnike, tako i za puk kojeg na svojem hodočašću susreću, kao ovdje na Plehanu. Nakon čitanja Božje Riječi, umjesto homilije, fra Franjo Dalibor Stjepanović, samostanski i župni vikar hodočasnicima je, kako je to običaj na ovom već tradicionalnom hodočašću, predstavio župu, samostan i Vjersko-kulturno središte Plehan. Pri tome je naglasio kako se broj pučanstva u župi Plehan, još od vremena župe Velika, koja je započela s malim brojem vjernika, oko 200 množio do 8000. Međutim, nakon ratnih stradanja devedesetih godina prošlog stoljeća značajan povratak nikad nije zaživio, tako da župa sada broji svega sedamdesetak povratnika. Usprkos tomu, u ljetnom razdoblju i za vrijeme većih blagdana, Plehan zaživi i dobar dio vjernika ga posjećuje. Na taj način, uz gradnju koja se provodi na Plehanu ovo Vjersko-kulturno središte postaje ponovno hodočasničko mjesto, kao što je to bilo i prije rata kad su na Plehan hodočastili iz čitave Posavine za proslavu blagdana sv. Marka Evanđelista i sv. Ivana Krstitelja. To potvrđuje ne samo broj „domaćih“ hodočasnika, nego i hodočasnika koji dolaze iz drugih krajeva. Na završetku svojeg predstavljanja župe fra Franjo zamolio je blagoslov sv. Marka Evanđelista da prati hodočasnike na njihovom hodočašću Majci Božjoj u Lourdesu, te preporučio čitav Plehanski kraj i Bosansku Posavinu u molitve hodočasnika.

Po završetku Misnog slavlja izmoljena je hodočasnička molitva, kojom je biskup Vukšić i službeno započeo hodočašće sa svim okupljenim hodočasnicima. Poslije Svete mise za hodočasnike je pripremljena večera u podrumu muzejsko-galerijskog prostora u Vjersko-kulturnom središtu Plehan. Nakon večere hodočasnici su, predvođeni biskupom Vukšićem, utječući se zagovoru sv. Marka Evanđelista i Blažene Djevice Marije uputili prema sljedećoj postoji na svom hodočašću, noseći u svojim nakanama i molitve plehančana i vjernika koji su zajedno s njima slavili njihovu prvu hodočasničku. (kta)



foto