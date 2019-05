Herceg Novi, 14. svibanj 2019.

U nedjelju, 12. svibnja 2019. u Herceg Novom svečano je proslavljen blagdan sv. Leopolda Bogdana Mandića. Župljani i štovatelji sv. Leopolda su se za blagdan posebno pripremali trodnevnicom u čast sv. Leopolda, a uoči blagdan uz molitvu trodnevnice i pobožnosti sv. Leopoldu, vjernici su molili i svečanu večernju. Na sam blagdan, slavljene su tri Svete mise: misu u 8 sati predvodio je župnik don Siniša Jozić u netom obnovljenoj crkvici – svetištu sv. Leopolda. Misu u 10 sati u župnoj crkvi predslavio je don Robert Tonsati, kancelar Kotorske biskupije. Don Robert je govoreći o nekim crticama iz života sv. Leopolda, istaknuo i malo poznatu činjenicu da sv. Leopold nikad nije imao redovničko ruho sašiveno po njegovoj mjeri, pa ni u trenutku njegove kanonizacije: „Koliko god nam izgledalo iz naše današnje neobično, sv. Leopold je uzdignut na čast oltara u tuđem, rabljenom i prekrojenom habitu. Jer njegovo pravo ruho, bila je i ostala ona bijela haljinica koju je primio na krštenju u ovoj crkvi, i koju je sačuvao unatoč svim životnim izazovima, darujući nesebično sebe, svoje vrijeme, svoj život poput pastira koji nasljeduje u potpunosti Krista u službi ljudima ranjenim grijehom kojima je strpljivo svjedočio ljubav i milosrđe nebeskog Oca.“ Liturgijsko pjevanje predvodio je župni zbor pod ravnanjem s. Antonije Vugdelije uz orguljsku pratnju Marine Tušup.

Uz veliko sudjelovanje župljana kao i hodočasnika iz Bara i Cavtata, te brojnih vjernika s područja Kotorske biskupije, središnje euharistijsko slavlje predvodio je don Pavao Medač, počasni kanonik Stolnog kaptola sv. Tripuna i župnik Sv. Eustahija u Dobroti, koji je u homiliji istaknuo primjer sv. Leopolda kao dobroga pastira koji je „mnogima pokazao put do Isusa. Mnogima i danas posreduje milosrđe da jedni u drugima prepoznajemo braću i postajemo svjesni da smo svi djeca jednog Oca. Takav pastir koji je za bio života i danas mnogima postaje posrednik pomirenja i zajedništva. Vodi nas putem koji vodi u sigurnu luku, mira, ljubavi i pravde”.

Osvrćući se na Svečeve relikvije propovjednik je nadodao: “Ne samo da se tijelo sv. Leopolda 75 godina nakon smrti nije raspalo, nego su neki organi posebno očuvani. Tako su sačuvani dijelovi: mozga, organi sluha, organi govora i srce! Teolozi koji su o ovome razmišljali nesumnjivo vide poruku. Naime, sv. Leopold bio je ispovjednik koji je ljude putem Sakramenta pomirenja povezivao s Bogom bogatim milosrđem. To je ostalo upamćeno, i to je ono što nas danas s njime povezuje. Upravo očuvanost tih organa govori nam da i danas možemo sv. Leopoldu govoriti, da nas on i danas čuje i razumije, da razumije naše muke, poteškoće i probleme. Podsjeća nas i da on o tome prebire u svom srcu i iz svoje ljubavi prema nama savjetuje nas što nam je činiti i kako nam je živjeti. I danas je on naš sveti Ispovjednik! Kroz primjer sv. Leopolda postaje jasno i danas da su sveci osobit Božji zahvat u ljudsku povijest. Gospodin nam preko svetaca i sv. Leopolda ne prestaje pokazivati znakove svoje prisutnosti“.

Župni pjevački zbor sv. Nikole iz Cavtata pod ravnanjem Nikše Kusalića uzveličao je liturgijsko slavlje. Na kraju svete mise, okupljenim vjernicima se obratio mjesni župnik don Siniša Jozić, koji je pozdravio i zahvalio hodočasnicima i vjernicima na njihovoj prisutnosti, te zahvalio svima koji su doprinijeli da blagdan svetog Leopolda bude proslavljen na svečan i dostojanstven način. Nakon sv. mise uslijedila je procesija u kojoj su nošene relikvije sv. Leopolda, a svečanost se nastavila zajedničkim druženjem, prenosi kotorskabiskupija.me. (kta)



foto