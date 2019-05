Vatikan, 14. svibanj 2019.

Privremeni ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice, Alessandro Gisotti, objavio je tweet u kojem stoji da je Sveti Otac sa žalošću primio vijest o napadu na crkvu u Dablou, u kojem su poginuli svećenik i pet vjernika, te da moli za žrtve, za njihove obitelji i za čitavu kršćansku zajednicu u zemlji.

U nedjelju, 12. svibnja 2019. u jutarnjim satima u katoličku župnu crkvu blaženoga Izidora Bakania u selu Dablou, 90 kilometara od Kaya, na sjeveru zemlje, u pokrajini Sanmatenga, upravo kada je počela Misa, stigla je skupina od 20 do 30 naoružanih muškaraca i napala zajednicu.

Za našu biskupiju to je velika kušnja – rekao je biskup Théophile Nare za Radio Vatikan i istaknuo – Sigurnosna je situacija u ovom dijelu zemlje zaista neizvjesna, no do sada nije bilo takvog nasilja protiv jedne kršćanske zajednice. Teroristi su opkolili crkvu, uhvatili ljude, oduzeli mobilne telefone, ubili župnika Siméona i petero ljudi, zapalili crkvu i još neke važne objekte u selu, te ukrali motocikle vjernika kojima su pobjegli.

Ne znamo tko su počinitelji – rekao je biskup i napomenuo – Znamo da snage reda bdiju nad nama, no činjenica da je ubijen svećenik koji je ovdje djelovao pet godina, uznemiruje naše ljude. Među njima su mladi koje to obeshrabruje. Zaista smo žalosni. Ne znamo još što znači to da su počeli napadati kršćanske zajednice. Vrlo smo zabrinuti. To nismo očekivali.

Napad na selo Dablo dogodio se dva dana nakon što su francuske specijalne snage, još uvijek na sjeveru Burkine Faso, oslobodile četiri taoca koji su 1. svibnja oteti u Beninu. Tijekom te operacije ubijena su dva francuska časnika.

U toj su afričkoj zemlji napadi na kršćanske zajednice sve češći, a pripisuju se džihadističkim skupinama koje djeluju na tom prostoru. Na kraju slavlja u Silgadjiju, u pokrajini Soum, 28. travnja ubijen je protestantski pastor zajedno s pet vjernika. Sredinom veljače na istoku Burkine Faso ubijen je španjolski svećenik misionar i četiri carinska službenika, dok se svećenik Joel Yougbaré od 17. ožujka još uvijek vodi kao nestao.

Francuska je od 2014. godine u području Sahela, u okviru anti-džihadističke operacije Barkhane, u suradnji sa zemljama skupine G5 Sahel (Burkina Faso, Čad, Mali, Mauritanija i Niger), angažirala 4500 vojnika, no još nije ovladala islamističkim organizacijama koje su od 2015. godine, ne samo u Burkini Faso, uzrokovale 350 poginulih. (kta/rv)