Budva, 12. svibanj 2019.

Vjerni narod budvanski je i ove godine na Školju, pokraj Budve, 11. svibnja 2019. tradicionalno proslavio blagdan Prijenosa moći sv. Nikole, biskupa (Proljetni sv. Nikola).

Svetim Misnim slavljem u istoimenoj crkvici predsjedao je i pod njim propovijedao mjesni župnik don Filip Janjić. Po lijepom i pogodnom vremenu za pristanak barki i malih brodica na otok, župnik Janjić prije Svete mise blagoslovio je more i barke, a potom izrekao odriješenje pred kamenim križem (za koji je novac darovao Franc Jozef) za sve pokojne pokopane na ovom mjestu. Uslijedilo je čašćenje prisutnih vjernika i štovatelja ovog svetog mjesta.

U prigodnoj propovijedi župnik Janjić podsjetio je na povijest ove crkvice koju je, prema predanju, dao podići vojvode Rajmund kada je predvodio vojsku u Prvom križarskom pohodu na Jeruzalem (1096/1097. godine). Prostor oko crkvice u crkvenom je vlasništvu i tu je bilo groblje za budvanske katolike od 1806. kada je od francuskih vlasti zabranjeno pokapanje pred prostorom samostanske crkve Santa Maria in Punto. Napomenuo je da je cijeli otok bio posjed budvanske vlastele do 1610. godine a u posjedu katoličke crkve ostao je do 1802. godine. U XIX stoljeću crkvica i crkvište su obnavljani 1864. i 1894. godine (s detaljnim zapisima donatora) a nakon katastrofalnog zemljotresa 1979. kada je teško oštećena, restaurirana je i svečano blagoslovljena 3. svibnja 1997. godine.

Proslava sv. Nikole na Školju na dan Prijenosa njegovih moći (9. svibanj kalendarski, odnosno u novije vrijeme prva subota nakon ovog datuma) uvriježila se zbog vremenskih neprilika i zimskih uslova na dan njegovog blagdana u prosincu. Evo samo jednog isječka iz opisa proslave 1864. godine od budvanskog kroničara Pavla Mikule: „Deveti svibnja 12 barki sa zastavama stajale su spremne na obali za prijevoz obitelji na školj. U osam sati zapjeva se sveta misa pozdravljena od Mužara – Bogu i svetom Nikoli slava a nami zdravlje. Zakopana već od jednog vijeka, pak uskrsnula kapela, okićena kao mlada nevjesta zastavama: ona svečeva na zvoniku, tako isto i na zidove... Poslije svete mise, kanonik don Nikola Derocco... izađe na grobište, poškropi vodom blagoslovljenom pak prikadi i zapjeva 'pokoj vječni'...“.

Proslava se održavala u kontinuitetu do 1940. godine a potom je uslijedila pauza od 57 godina, kada je biskup kotorski mons. Ilija Janjić dao obnoviti i ponovo blagoslovio crkvu koja je zasjala starim sjajem i u kojoj se okupljaju vjernici i svake godine prose zagovor ovog velikog sveca za sebe i svoje bližnje, kao i sve one koji od mora žive i na moru rade. (kta)

foto