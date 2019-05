Sarajevo, 11. svibanj 2019.

U Sarajevu je, 11. svibnja 2019. upriličen XXII. susret ministranata Vrhbosanske nadbiskupije. Svečanu Misu u župnoj crkvi Sv. Luke u Novom Gradu predvodio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski uz koncelebraciju 15-ak svećenika. Nakon euharistijskog slavlja susret je nastavljan različitim sportskim aktivnostima i kvizom znanja u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Prema pristiglim prijavama na susretu je iz sedam dekanata sudjelovalo 368 ministranata iz 22 župe Vrhbosanske nadbiskupije, prenosi nedjelja.ba.

Susret je započeo okupljanjem ministranata u župnim prostorijama u Novom Sarajevu, odakle su, zajedno sa svojim pratiteljima, svećenicima, redovnicima, redovnicama, bogoslovima i laicima, u procesiji krenuli prema župnoj crkvi.

Na početku nazočne je pozdravio župnik domaćin vlč. Željko Vlajić, a potom se kratko obratio i kardinal Puljić.

Nakon naviještenoga Evanđelja, kardinal Puljić je u prigodnoj propovijedi podsjetio kako nas je Isus oslobodio od grijeha te kako Crkva, na poseban način, moli da se sačuva ona riječ koju smo na krštenju primili – da smo svi braća i sestre bez obzira na službu u Crkvi.

Dalje je, kako bi protumačio što je to posljednja milost i bio što bliži djeci, iskoristio sliku dječaka koji je imao psa, a koji je dobio slabu ocjenu… „Bog je nama dao dio svoje duše – to nam je dao na krštenju, to je ta posljednja milost po kojoj smo postali djeca Božja. Treba ju sačuvati da budemo djeca Božja i ostanemo joj vjerni“, objasnio je kardinal te dodao kako u milosti postajemo ponovno životni i živimo kao djeca Božja.

„Nema čovjeka koji ne prolazi razne kušnje i zato treba riječ Evanđelja da nam bude prisutna. Slušali smo apostola koji govori o otajstvu presvete euharistije (...) Ti imaš Isuse riječi života vječnoga – to je odgovor kad padnemo u kušnju i važno ga je zatražiti u tim trenutcima. I ovo naše okupljanje jest jačanje vjere… Neka Isus učini naše srce jakim da svi mogu prepoznati – ovo su Isusovi prijatelji i neka u nama bude radost vjere što smo Isusovi prijatelji“, poručio je kardinal Puljić .

Na kraju Misnog slavlja obratio se i koordinator ovogodišnjeg susreta vicerektor u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu vlč. Ilija Marković, te u ime organizatora izrekao riječi zahvale svima koji su, na prvom mjestu uz Božju pomoć, pomogli u realiziranju ovoga događaja.

Misno slavlje animirao je VIS Emanuel, a završeno je Molitvom za sinodu.

Poslije euharistije ministranti su se pješice uputili do NCM-a gdje je za njih pripremljena okrjepa, nakon koje je organiziran sportsko-rekreativni program.

Natjecateljski dio odvijao se u nekoliko disciplina: malom nogometu za dva uzrasta, kvizu znanja, šahu, mici, stolnom tenisu te igrama bez granica. Za organizaciju su bili nadležni bogoslovi, predvođeni generalnim duktorom VBS-a Josipom Dedićem, i volonteri Centra koje je predvodila djelatnica NCM-a Marija Puljić.

Nakon nekoliko sati natjecanja, navijanja i borbe program je završen podjelom pehara i diploma u NCM-ovoj dvorani Renovabis, koje je najuspješnijima predao kardinal Puljić koji je nazočio cijelom događaju.

Prvo mjesto u kvizu znanja osvojio je Domagoj Slipac iz župe Uzašašće Gospodinovo – Novi Travnik, a ministrantima iz ove župe pripalo je i prvo mjesto u igrama bez granica. U šahu je najbolji bio Ante Čakić iz Odžaka. Ana Matić iz župe Banbrdo osvojila je prvo mjesto u igri mice, dok je u stolnom tenisu najbolji bio Toni Ivančević iz župe Prozor. U nogometu za mlađi uzrast najbolji su bili ministranti iz župe Prozor, a u natjecanju za stariji uzrast prvo mjesto osvojila je ekipa iz Žepča. (kta)



foto