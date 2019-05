Sarajevo, 9. svibanj 2019.

Što je to „sveopća“, odnosno „katolička“ Crkva, ponajbolje je objašnjeno u slici tijela. Riječ je, naime, o svetopisamskoj postavci u kojoj Sv. Pavao tumači: „Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni“ (1 Kor 12,12-13). Upravo je Božji Duh taj koji objedinjuje sve dijelove Tijela među kojima, kako stoji u dekretu II. vatikanskog sabora o istočnim katoličkim Crkvama Orientalium Ecclesiarum (br. 2), „vlada čudesno zajedništvo, tako da raznolikost u Crkvi, ne samo da nije na štetu njezinu jedinstvu, već ga pače očituje“. To se tako zorno može vidjeti u apostolskim pohodima koje poduzimaju rimski prvosvećenici među kojima se ističe sveti „papa putnik“ Ivan Pavao II. koji je imao 104 putovanja izvan Italije posjetivši pri tome pet puta hrvatski narod. Njegovim tragom ide i papa Franjo koji u svojem pohodu Makedoniji (i, prethodno, susjednoj joj Bugarskoj) po drugi put dolazi u Vrhbosansku metropoliju.

Na njegovu 29. međunarodnom putovanju 7. svibnja dočekuje ga makedonski narod i zemlja koji imaju i te kako turbulentnu povijesti, ali i sadašnjost, sa susjedima koji im nerijetko odmažu na svakom koraku. Gledajući retrospektivno, sve donedavno (do Prespanskog sporazuma 17. lipnja 2018.) imali su problema s Grcima zbog kojih su bili stopirani u zapadnim integracijama i morali mijenjati ime države, te ono sada službeno glasi: Republika Sjeverna Makedonija. Premda su, nakon referenduma o neovisnosti održanog 8. rujna 1991., mirno izišli iz Jugoslavije, nesreća rata dočekala ih je 2001. Tada su se Makedonci sukobili sa svojim susjedima Albancima koji čine oko četvrtine pučanstva ove zemlje. Krvoproliće je zaustavljeno posredovanjem NATO saveza, a danas je albanski također službeni jezik u Makedoniji. Uz to, preživjeli su doba komunističkog režima te lešinarska trvljenja susjeda – Srbije, Bugarske i Grčke, oko njezina teritorija u dvama Balkanskim ratovima (1912. – 1913.). A da stvar bude još gora, pod osmanskom vlašću izdisali su više od pet stoljeća…

U crkvenom smislu, i ovdje je razvidna rečena raznolikost. Ostavljajući nakratko po strani katoličanstvo, u ovoj zemlji gdje većina ljudi pripada pravoslavlju, treba podsjetiti kako postoji nesuglasje u samoj Pravoslavnoj Crkvi. Naime, tamošnje je područje pripadalo pod jurisdikciju Srpske Pravoslavne Crkve (SPC) koja je 1959. dala suglasnost da Makedonska Pravoslavna Crkva dobije autonomiju. Međutim, nisu im dali odobrenje za autokefalnost, tj. samostalnost, što su Makedonci jednostrano proglasili 1967. te je zapravo tako nastao raskol. Danas ovu Crkvu ne spominju ostale pravoslavne Crkve u svojem diptihu, nego kao kanonsku priznaju samo Pravoslavnu Ohridsku arhiepiskopiju koja je autonomna Crkva pod jurisdikcijom SPC-a.

Katoličku pak Crkvu u ovoj zemlji čine vjernici bizantskog i zapadnoga obreda, tj. grkokatolici i rimokatolici. Kako je na Studijskom danu o povijesti Katoličke Crkve u Makedoniji u studenom 2018. objasnio vojni biskup u BiH don Tomo Vukšić, ovi prvi su dugo vremena bili pripojeni Križevačkoj eparhiji, da bi 2001. dobili Apostolski egzarhat, a 2018. Strumičko-skopsku eparhiju koja nije član nijedne biskupske konferencije, nego je izravno podložna Svetoj Stolici. Na navedenom studijskom danuskopski je biskup Kiro Stojanov iznio podatak da imaju 17 svećenika koji opslužuju oko 15 000 vjernika. Rimokatolici su pak organizirani u Skopsku biskupiju koja ima samo jedan dekanat i danas je sufraganska Vrhbosanskoj metropoliji te podložena Državnom tajništvu Svete Stolice i članica je Međunarodne biskupske konferencije Sv. Ćirila i Metodija. Imaju oko 5 000 vjernika za koje pastoralno brine pet svećenika: dvojica iz Vrhbosanske nadbiskupije, dvojica iz novoosnovane Strumičko-skopske eparhije i jedan „Ad Missio Gentes“ iz Poljske. I biskupija i eparhija imaju istu osobu za dijecezanskoga biskupa.



