Skoplje, 8. svibanj 2019.

Papa Franjo u utorak, 7. svibnja 2019. stigao je iz Sofije u Skoplje, glavni grad Sjeverne Makedonije, koju je pohodio pod geslom „Ne boj se, malo stado“. Tom se prilikom susreo s predstavnicima državnih vlasti, građanskog društva i diplomatskog zbora i uputio više snažnih poruka. Obraćanje Svetoga Oca donosimo u cijelosti.

“Gospodine predsjedniče, gospodine premijeru, časni članovi diplomatskog zbora, poštovani predstavnici građanskih vlasti i vjerskih zajednica, draga braćo i sestre!

Na ljubaznim riječima dobrodošlice u Sjevernu Makedoniju srdačno zahvaljujem predsjedniku koji mi se obratio, zajedno s premijerom. Zahvaljujem i ovdje prisutnim predstavnicima drugih vjerskih zajednica. Srdačno pozdravljam katoličku zajednicu koju ovdje predstavlja biskup skopski i eparh eparhije Uznesenja Blažene Djevice Marije u Strumici-Skopju, koja je aktivan i integralan dio vašeg društva i u potpunosti sudjeluje u svakodnevnim radostima, brigama i životu vaših ljudi.

Ovo je prvi put da Petrov nasljednik dolazi u Republiku Makedoniju. Drago mi je što to mogu učiniti na 25. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom, što se dogodilo nekoliko godina nakon izborene neovisnosti u rujnu 1991. Vaša je zemlja most između Istoka i Zapada i uvir mnogih kulturnih struja te okuplja mnoge osebujne karakteristike ovoga kraja. S profinjenim dokazima svoje bizantske i otomanske prošlosti, s hrabrim utvrdama između planina i veličanstvenim ikonostasima svojih drevnih crkava, koje otkrivaju kršćansku prisutnost još od apostolskih vremena, pokazuje puninu i bogatstvo tisućljetne kulture.

Ali dopustite mi da kažem da je ovo kulturno bogatstvo samo ogledalo vaše najdragocjenije i najvrjednije baštine: multietnički i multireligijski sastav lica vašeg naroda rezultat je bogate i, zašto ne, čak i složene povijesti odnosa tkanih kroz stoljeća. To spajanje etničkih i vjerskih kultura i pripadnosti potaknuto je mirnim i trajnim suživotom, u kojem su se individualni identiteti mogli izraziti i razvijati bez poricanja, ugnjetavanja ili diskriminacije drugih. Bilo je to više od tolerancije: bilo je to poštovanje. Tako su otkani odnosi i situacije koje vas, s ove točke gledišta, mogu učiniti primjerom koji se odnosi na spokojan i bratski suživot u razlikovanju i uzajamnom poštovanju.

U isto vrijeme, ove su posebnosti značajne na putu bliže integracije s europskim zemljama. Nadam se da će se ova integracija pozitivno razvijati za cijelu regiju Zapadnog Balkana, kao i da će se uvijek odvijati uz poštovanje različitosti i temeljnih prava.

Ovdje su, zapravo, različiti vjerski pripadnici pravoslavnih, muslimana, katolika, Židova i protestanata, uz etničku različitost Makedonaca, Albanaca, Srba, Hrvata i ljudi drugoga porijekla, stvorili mozaik u kojem je svaka pločica potrebna za originalnost i ljepotu cjelokupne slike. Ljepota koja će dosegnuti svoj najveći sjaj do te mjere da ćete je moći prenijeti i posijati u srca novih naraštaja. Svi napori koji se ulažu kako bi različiti vjerski izrazi i različite etničke skupine pronašli zajedničko razumijevanje u pogledu dostojanstva svake ljudske osobe i posljedičnog jamstva temeljnih sloboda, nikada neće biti uzaludni. Štoviše, oni predstavljaju nužno sijanje za budućnost mira i plodnosti.

Također bih želio istaknuti velikodušne napore vaših državnih tijela i valjan doprinos različitih međunarodnih organizacija, Crvenoga križa, Caritasa i nekih nevladinih organizacija, u prihvaćanju i pružanju pomoći velikom broju migranata i izbjeglica iz različitih bliskoistočnih zemalja. Bježali su od rata ili od ekstremnog siromaštva, često uzrokovanog ozbiljnim ratnim događajima, a u 2015. i 2016. godini prešli su vaše granice, uglavnom usmjereni prema sjeveru i zapadu Europe, pronašavši u vama valjano utočište. Hitna solidarnost ponuđena onima koji su tada bili u najozbiljnijoj potrebi zbog gubitka tolikih voljenih, uz dom, rad i domovinu, služi vam na čast i govori o duši vašega naroda koji, poznavajući oskudicu, u solidarnosti i dijeljenju dobara prepoznaje puteve svakoga autentičnog razvoja.

Želio bih izraziti posebnu počast jednoj od vaših slavnih sugrađanki koji su, potaknuti Božjom ljubavlju, učinili ljubav prema drugima vrhovnim zakonom svoga postojanja, izazivajući divljenje diljem svijeta i inaugurirajući specifičan i radikalan način. staviti se u službu napuštenih, odbačenih, najsiromašnijih. Jasno se pozivam na onu koja je širom svijeta poznata kao Majka Terezija iz Calcutte (Kolkata). Rođena je u predgrađu Skoplja 1910. godine pod imenom Agnes Gonxha Bojaxhiu. Vršila je svoj apostolat u Indiji, u skromnom i potpuno samopredanju, a preko svojih sestara dosegla je najrazličitije geografske i egzistencijalne granice. Drago mi je što mogu otići moliti pred njoj posvećen spomenik, sagrađen na mjestu crkve Presvetog Srca Isusova, u kojoj je krštena. S pravom ste ponosni na ovu veliku ženu. Potičem vas da nastavite raditi s predanošću i nadom da sinovi i kćeri ove zemlje, po njenom primjeru, otkriju i dosegnu te sazriju u pozivu koji im je Bog namijenio.

Gospodine predsjedniče, od trenutka kada je Sjeverna Makedonija stekla neovisnost, Sveta Stolica s velikom pozornošću prati korake koje je zemlja poduzela u promicanju dijaloga i razumijevanja između civilnih vlasti i vjerskih zajednica. Danas mi Providnost nudi priliku da osobno izrazim svoju bliskost i zahvalnost za to što svake godine vaše službeno izaslanstvo dolazi u Vatikan povodom blagdana svetih Ćirila i Metoda. Ohrabrujem vas da i dalje vjerujete u putovanje koje ste započeli, kako bi vaša zemlja postala svjetionik mira, prihvaćanja i plodne integracije između kultura, religija i naroda. Polazeći od svojih identiteta i dinamičnosti vlastitoga kulturnog i građanskog života, oni će tako moći izgraditi zajedničku sudbinu, otvarajući se bogatstvu kojega je svaki od njih nositelj.

(kta/ika)