Vatikan, 28. travanj 2019.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnje evanđelje (usp. Iv 20, 19-31) pripovijeda kako se na uskrsni dan Isus ukazao svojim učenicima u dvorani posljednje večere, navečer, donijevši im tri dana: mir, radost i apostolsko poslanje.

Prve riječi koje On kaže glase: “Mir vama!” (r. 21). Uskrsli daje istinski mir, jer je po svojoj žrtvi na križu ostvario pomirenje između Boga i čovječanstva te je pobijedio grijeh i smrt. To je mir. Njegovi su učenici bili prvi kojima je taj mir trebao, jer su, nakon Učiteljeva privođenja i osude na smrt, bili zarobljeni izgubljenošću i strahom. Isus među njih dolazi živ te im, pokazavši rane – Isus je želio sačuvati svoje rane – na proslavljenome tijelu, daje mir kao plod te pobjede. No one večeri apostol Toma nije bio prisutan. Saznavaši za taj izvanredni događaj, u nevjerici prema svjedočanstvu drugih apostola, on želi osobno provjeriti istinitost onoga o čemu govore. Osam dana kasnije, tj. upravo kao na današnji dan, ponavlja se ukazanje: Isus izlazi ususret Tominoj nevjeri, pozivajući ga da dodirne njegove rane. One su izvor mira, jer predstavljaju znak silne Isusove ljubavi koja je pobijedila sile protivne čovjeku, gijeh, smrt. Poziva ga dodirnuti rane. To je pouka za nas, kao da nam Isus svima kaže: “Ako nisi u miru, dodirni moje rane”.

Dodirnuti Isusove rane, a to su mnogi problemi, progoni i bolesti tolikih ljudi koji trpe. Nemaš mira? Idi i pohodi nekoga tko je simbol Isusove rane. Dodirni Isusovu ranu. Iz tih rana izvire milosrđe. Zato je danas nedjelja milosrđa. Jedan je svetac govorio da je tijelo raspetoga Isusa poput škrinje milosrđa, koje kroz rane dopire do svih nas. Svima nam je potrebno milosrđe, to znamo. Približimo se milosrđu i dodirnimo njegove rane u našoj braći koja trpe. Isusove su rane blago: iz njih izlazi milosrđe. Budimo hrabri i dodirnimo Isusove rane. S tim ranama on stoji pred Ocem, pokazuje ih Ocu i kao da kaže: “Oče, ovo je cijena, ovim sam ranama platio za svoju braću”. Svojim ranama Isus nas zagovara pred Ocem. Daje nam milosrđe ako se približimo i zagovara nas. Ne zaboravi Isusovih rana!

Drugi dar koji Isus donosi učenicima jest radost. Evanđelista izvještava da se “učenici obradovaše vidjevši Gospodina” (r. 20). Postoji još jedan redak, u Lukinoj inačici, koji kaže da od radosti nisu mogli povjerovati. I nama, kad se možda dogodi nešto nevjerojatno lijepo, dođe da kažemo: “Ne mogu vjerovati, to nije istina!” Tako i učenici, nisu mogli vjerovati od radosti. To je radost koju nam Isus donosi. Ako si žalostan, ako nemaš mira, pogledaj u Isusa raspetoga, pogledaj u Isusa uskrsloga, gledaj u njegove rane i zadobit ćeš radost.

Naposljetku, osim mira i radosti, Isus učenicima na dar donosi i poslanje. Kaže im: “Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas” (r. 21). Isusovo uskrsnuće početak je nove dinamike ljubavi koja je kadra preobraziti svijet prisutnošću Duha Svetoga.

Na ovu drugu vazmenu nedjelju pozvani smo s vjerom pristupiti Kristu, otvarajući svoje srce za mir, za radost i za poslanje. No ne zaboravimo Isusovih rana jer iz njih izlaze mir, radost i snaga za poslanje. Povjerimo tu molitvu majčinskom zagovoru Djevice Marije, kraljice neba i zemlje.



Nakon molitve “Kraljice neba” papa Franjo vjernicima je poručio:

Draga braćo i sestre,

jučer su u La Rioji, u Argentini, bležnima proglašeni Enrique Angel Angelelli, dijecezanski biskup, Carlos de Dios Murias, franjevac konventualac, Gabrie Longueville, svećenik ‘fidei donum’ (“posuđen” kao misionar od matične francuske biskupije Viviers argentinskoj biskupiji, nap. prev.) te Wenceslao Padernera, kateheta, otac obitelji. Ti su mučenici vjere bili progonjeni poradi pravednosti i evanđeoske ljubavi. Neka svojim primjerom i svojim zagovorom podupiru posebno one koji rade na izgradnji pravednijeg i solidarnijeg društva. Jedan je od njih bio Francuz, otišao je u Argentinu kao misionar. Ostala trojica su Argentinci. Zaplješćimo novim blaženicima, svi!

Molim vas da mi se pridružite u molitvi za izbjeglice koji se nalaze u sabirnim centrima u Libiji, čije je stanje, već vrlo teško, postalo još opasnijim zbog sukoba u tijeku. Upućujem apel da se, posebno žene, djeca i bolesnici, što prije evakuiraju kroz humanitarne koridore.

A molimo i za one koji su izgubili život ili su pretrpjeli tešku štetu zbog nedavnih poplava u južnoj Africi. Neka ni toj našoj braći ne uzmanjka naše solidarnosti i konkretne potpore međunarodne zajednice.

Pozdravljam sve vas, rimske vjernike i hodočasnike iz Italije i drugih zemalja, posebno vjernike iz Tlalnepantije (Meksiko), mlade iz Valencije, studente iz Tricasea, mlade adolescente iz Arcorea i iz Caruga; vjernike iz Modugna i Genove. Poseban pozdrav hodočašću obitelji nadbiskupije Trani, Berletta i Bisceglie, kao i pobožnicima Božanskoga milosrđa okupljenima danas u crkvi Duha Svetoga u Sassiji.

Našoj braći i sestrama iz istočnih Crkava koji danas, prema julijanskome kalendaru, slave sveti Uskrs, izražavam srdačne čestitke. Neka im uskrsli Gospodin podari radost i mir. Jedan pljesak i za sve istočne katolike i pravoslavce, kako bismo im reklI. “Sretan Uskrs!”

Napoljetku, zahvaljujem svima koji su mi u ovome vremenu uputili čestitarske poruke za Uskrs. Od srca im uzvraćam zazivajući svako dobro na svakoga od njih i na svaku obitelj.

Svima sretna nedjelja! I, molim, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek za ručak i doviđenja. (kta/ika)