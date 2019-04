Sarajevo, 22. travanj 2019.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić sa suradnicima, 22. travnja 2019. u prostorijama Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu upriličio je Uskrsno primanje.

Čestitke brojnih predstavnika vjerskog i društvenog-političkog života kao i predstavnika diplomacije, znanosti, kulture i drugih sfera javnog života uz kardinala Puljića i njegove suradnike primao je i apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto. Na primanju su također bili predstavnici redovničkih zajednica i crkvenih institucija.

Nakon što su svi stiskom ruke i prigodnim riječima čestitali Uskrs kardinalu Puljiću i suradnicima te drugim predstavnicima crkvenog života, uslijedilo je prigodno obraćanje. Kardinal Puljić uputio je svima riječi pozdrava i dobrodošlice te zahvalio „na upućenim uskrsnim čestitkama i lijepim željama bilo pismenim putem ili putem medija ili izričem tijekom susreta na primanju“. Posebno je pozdravio vjerske predstavnike zatim predstavnike vlasti svih razina počevši od dvojice članova Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH te predstavnike entitetskih, županijskih, kantonalnih, općinskih i svih drugih iz struktura društva kao i osobe iz karitativno-dobrotvornih, kulturnih, znanstvenih i drugih institucija. Pozdravio je i sve predstavnike diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini na čelu s doajenom apostolskim nuncijem mons. Luigijem Pezzutom kao i sve predstavnike međunarodnih vojnih i civilnih institucija.

„Na Kristovu uskrsnuću temelji se naša vjera i naša nada. Zato želim, ne samo nama vjernicima, nego svim ljudima da svako vjerničko slavlje jača čovjeka u nadi ali i osposobljava ga biti više čovjek, među ljudima ljudskiji. Ovo spominjem jer sam kao sin ove zemlje iskreno zabrinut nad tamnim oblacima beznađa koje pritište mnoge ljude, te ih vodi u očaj sve dotle da dignu ruku na svoj vlastiti život. Posebno nas potresaju tragedije koje donosi zločin kada ljudi dignu ruku na tuđe živote uzurpirajući ono što Bogu pripada - gospodariti tuđim životima: ubojstvo, razbojništva, ubijanje nerođene djece, zloupotreba djece. Kako ne biti zabrinut tolikim odlascima s naše lijepe i drage grude“, zapitao je kardinal Puljić dodajući da je „ljudima dodijalo ovo natezanje u javnom političkom životu“ u kojem često nemaju šansu za dolično življenje.

„Govorimo o vjerskim slobodama, a donosimo zakone koji nam ograničavaju pravo naučavanja Božjih i naravnih zakona uvođenjem rodne ideologije. U našoj zemlji toliki se izjašnjavaju vjernicima, a ta vjera se niječe na svakom koraku kršeći osnovne Božje zapovijedi, te se uvuklo toliko nemorala, kriminala, korupcije. Svi želimo da dođe do procesa pomirenja, praštanja i vraćanja povjerenja. Ali bez istine i pravde, nema povjerenja. Sve dok se svaki događaj ne nazove pravim imenom, da je zločin – zločin, teško je vratiti povjerenje. Svi koji opravdavaju zločin ili ga niječu, postaju sudionici zločina. Pravo na osobno dostojanstvo, slobodu i ljudska i građanska prava - to se ne daje nego u društvo ugrađuje. Pravo na rad se ne daje nego se stvaraju uvjeti da se ta prava ostvaruju. Pravo na privatno vlasništvo, to država ne daje nego poštuje, i osigurava ostvarenja tih prava. Pravo na identitet vjerski, kulturni i nacionalni - to ne daje ni stranka ni država nego osigurava ostvarenje tih prava. Treba ovu zemlju voljeti i izgrađivati da se svi u njoj osjećaju sigurni i kod kuće. U tom duhu želim da ovakva druženja stvaraju klimu da slavlje prijeđe u život“, kazao je kardinal Puljić u svom obraćanju.

Nakon pozdrava kardinal Puljić pošao je među uzvanike noseći košaru punu šarenih jaja. Primanje je nastavljeno u ugodnom druženju i razgovoru.

Prije i nakon obraćanja kardinala Puljića dvije uskrsne skladbe izveo je Zbor Caritasovac, kojeg čine djelatnice Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, predvođen voditeljicom s. Katom Ostojić, ravnateljicom dječjeg vrtića „Sv. Obitelj“ u Sarajevu. (kta)

