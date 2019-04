Sarajevo, 17. travanj 2019.

Misa posvete ulja, pod kojom su svećenici obnovili svećenička obećanja, slavljena je na Veliku srijedu, 17. ožujka 2019. u sarajevskoj katedrali Srca Isusova. Umjesto na Veliki četvrtak, ova Misa slavi se u Vrhbosanskoj nadbiskupiji redovito na Veliku srijedu kako bi svećenici iz cijele nadbiskupije mogli sudjelovati u što većem broju.

Euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić koji je na početku poseban pozdrav uputio apostolskom nunciju u BiH mons. Luigiju Pezzutu, zatim generalnom vikaru mons. Luki Tunjiću, članovima Stolnog kaptola vrhbosanskog koji obnašaju i službu arhiđakona, te dvanaestorici okupljenih dekana kao i sve okupljene misnike, dijecezanske i redovničke, bilo da obnašaju službu župnika ili župnih vikara u nekom od 13 dekanata Vrhbosanske nadbiskupije ili djeluju u nekoj od crkvenih institucija. Pozdravio je i djelatnike Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH te Vojnog ordinarijata na čelu s generalnim vikarom mons. Željkom Čuturićem. „Ovo zajedništvo izraz je naše eklezijalnosti. Prevažno je da svjedočimo svoju crkvenost kroz pripadnost mjesnoj Crkvi“, kazao je kardinal Puljić pohvalivši sve svećenike koji su došli na ovo Misno slavlje i izrazivši žaljenje što mnogi svojim nedolaskom pokazuju da još ne shvaćaju vrijednost tog zajedništva i eklezijalnosti.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić posvijestio je nazočnim svećenicima da ovom Euharistijom slave svoj svećenički dan što je prigoda da postanu svjesni svog posvećenja i poslanja. „Vama, koji istinski volite svoje svećeništvo i radi toga ste došli da se obnovimo osobno i da izgradimo zajedništvo međusobno i sa svojim biskupom, od srca zahvaljujem. Moramo skupiti snage nositi se sa svim izazovima ovog vremena, jer to je naše vrijeme za koje smo posvećeni i u koje smo poslani“, poručio je kardinal Puljić koji je potom progovorio o problemu seksualnog zlostavljanja, posebno pedofilije, „tragično prisutnom gotovo posvuda, koji pogađa svakoga“, zlu „koje ozbiljno utječe na naša društva kao cjelinu, koje nije nimalo manje užasno kad se događa u Crkvi“.

Kardinal Puljić je potom podsjetio da je kao predsjednik Biskupske konferencije BiH, zajedno s predsjednicima biskupskih konferencija iz cijelog svijeta na čelu s papom Franjom, sudjelovao na nedavno održanom skupu o zaštiti maloljetnika u Crkvi u Vatikanu te prenio nekoliko Papinih citata izrečenih tom prigodom napominjući da ih je malo prilagodio našem podneblju.

Kardinal Puljić podsjetio je na Papine riječi da „brutalnost globalnog fenomena pedofilije postaje sve ozbiljnija i skandaloznija u Crkvi, jer je apsolutno nekompatibilna s njezinim moralnim autoritetom i etičkom vjerodostojnošću“ te da „Crkva postaje sve svjesnija potrebe, ne samo da se disciplinskim mjerama i kanonskim procesima suzbiju najteži slučajevi zlostavljanja, nego da se i tom fenomenu odlučno pristupi unutar i izvan Crkve“ jer se „ona osjeća pozvanom boriti se protiv toga zla koje pogađa u samo srce njezina poslanja da propovijeda Evanđelje malenima i štiti ih od gladnih vukova“.

Kardinal Puljić pozvao je svećenike da se uvijek koriste duhovnim vrijednostima koje Gospodin naučava: poniženjem, samooptuživanjem, molitvom i pokorom kako bi uspješno svladali duh zla.

Potaknut Papinim zahvalama, koje je od srca uputio tijekom skupa u Vatikanu svim svećenicima i posvećenim osobama koje vjerno i potpuno služe Gospodinu, i koji se sami osjećaju osramoćenima i diskreditiranima sramotnim ponašanjem neke svoje subraće, kao i vjernicima koji su svjesni dobrote svojih pastira i nastavljaju moliti za njih i podupirati ih, kardinal Puljić uputio je izraze zahvale tim povodom svima u Vrhbosanskoj nadbiskupi koji vole svoje svećeništvo i bore se dostojanstveno svjedočiti svoje posvećenje i poslanje; svima koji ne troše energije na tračanje, isprazne razgovore, širenje zle krvi i ogorčenja; svima koji su iskreni u suradnji sa svojim Ordinarijem iz iste ljubavi za spas duša, te su spremni za tu Crkvu raditi i trpjeti; svima koji imaju istinsko pastirsko srce za svakog čovjeka te su sačuvali slobodu duha od politike, koristoljublja, lažnih ambicija, i svakog korijena zla koje truje svećeničko bratsko zajedništvo; svima koji neumorno naviještaju radosnu vijest, pa makar i malo stado koje im je povjereno.

„Nemojte se obeshrabriti ako netko ne izražava to zajedništvo nego 'stranja' i suzdržava se od tog zajedništva. Mi pokušajmo graditi to zajedništvo! Tko sam sebe isključi, ne želeći celebrirati s biskupom, on se isključuje iz Crkve. To moramo znati jer mi smo sakramentalno vezani, vezani sakramentom sv. reda đakona, svećenici i biskupi. I zato, moramo shvatiti tu sakramentalnost i živjeti je na poseban način u svim izazovima koje proživljavamo. Zato vas hrabrim: svjedočite i ustrajte vjerni biti Bogu, Crkvi i svome narodu“, kazao je kardinal Puljić na kraju svoje propovijed.

Nakon homilije je uslijedio obred obnove svećeničkih obećanja tijekom kojeg je svaki od svećenika obnovio obećanja koja je dao na dan svog ređenja.

Za vrijeme Svete mise kardinal Puljić je blagoslovio i sveta ulja koja se koriste kod podjele pojedinih sakramenata, a koja će svećenici ponijeli u svoje župne zajednice. Kardinal Puljić pojasnio je da su blagoslovljena ulja dar vjernika iz Istre, a svake godine prikupi ih jedna osoba te pošalje u Sarajevo. Kardinal Puljić potaknuo je svećenike da u svoju molitvu uključe sve darovatelje. Također je pozvao misnike da preuzeto sveto ulje s poštovanjem čuvaju i poslužuju prigodom dijeljenja sakramenata.

Podsjetivši da se toga dana ujedno slavi i Dan Djela svetog Petra apostola u BiH, kardinal Puljić pozvao je misnike da svojim prilozima pomognu formaciju budućih svećenika u misijskim zemljama.

Tijekom Mise pjevao je Bogoslovski zbor „Stjepan Hadrović“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Nakon Misnog slavlja svećenici su se okupili na zajedničkom susretu i objedu u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu. (kta)



