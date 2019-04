Sarajevo, 9. travanj 2019.

Koliko je povijest na ovdašnjim prostorima opterećujući čimbenik, svjedoče i činjenice kako se iza mnogih proslava kriju zločinački sadržaji i tragični događaji. Osim nedaća uvjetovanih posljednjim ratom iz 1990-ih, te nadnevaka i imena koji su odatle proizišli, a nečijoj „istini“ ne odgovaraju, ovo podneblje baštini i nesretnu sudbinu komunističke prošlosti s kojom – u načelu zbog nedostatka očitijih znakova bolje budućnosti – još uvijek nismo raščistili. Ilustrativan i pun simbolike jest primjer glavnoga bh. grada – Sarajeva koji svoj dan obilježava 6. aprila (travnja) te tako i nazivlje svoju najznačajniju nagradu koju dodjeljuje zaslužnim pojedincima. Rečeni nadnevak referira se na godinu 1945. kada je na taj dan pao jedan zločinački režim u vidu fašizma i bratskog mu nacizma, a uspostavljen drugi zločinački sustav u liku i nedjelu komunizma. No, u Bosni i Hercegovini mnogi još nisu progledali i shvatili da je komunizam uistinu bio, ne samo bezbožni, nego i nečovječni sustav. Zato i danas postoje ulice koje nose imena komunističkih zločinaca, a u prvom redu Josipa Broza Tita. Ipak, na svu sreću, vrijednost istine se ne umanjuje time što netko zatvara oči da ju ne vidi ili zatiskuje uši da ne čuje o njoj.

Ujedinjena Europa kojoj i BiH deklarativno teži, jasno i glasno, uz nacizam i fašizam, osudila je i komunizam. O tomu govori Rezolucija Vijeća Europe 1481/2006 od 25. siječnja 2006. u kojoj se ističe potreba međunarodne osude zločina totalitarnih komunističkih režima; zatim Praška deklaracija o savjesti Europe i komunizmu od 3. lipnja 2008. koja je urodila Europskim danom sjećanja na žrtve staljinizma i komunizma, a kojega su 23. rujna 2008. izglasovali članovi Europskog parlamenta, i obilježava se svake godine 23. kolovoza; nadalje, Rezolucija Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu od 2. travnja 2009. koja to sve na određeni način objedinjuje; te, recimo, Praška deklaracija o zločinima komunizma od 25. veljače 2010. Katolička Crkva osudila je komunizam, kroz negativan stav prema socijalizmu, još u enciklici pape Leona XIII. Rerum novarum od 15. svibnja 1891. A izrijekom je to 1937. učinio Pio XI. enciklikom Divini Redemptoris. Uz to, Katekizam Katoličke Crkve iz 1992. u broju 2425 kaže da je Crkva „odbacila totalitarne i ateističke ideologije povezane, u moderno doba, s 'komunizmom' ili 'socijalizmom'“.

Da bi se stekla jasnija slika zašto sav normalan svijet na istu ravan zločina stavlja komunizam s nacizmom i fašizmom, ne treba ići nigdje daleko. Svjedočanstva su svuda oko nas. Katolici ih na osobit način mogu iščitati u životima svoje dvojice blaženika: zagrebačkog kardinala Alojzija Stepinca i istarskog svećenika Miroslava Bulešića koji su u vremenu nakon II. svjetskog rata stradali od te ideologije. Također, o 663 žrtve koje je u vidu stradanja sjemeništaraca, bogoslova, časne braće, časnih sestara, svećenika i biskupa podnijela Crkva u Hrvata tijekom II. svjetskog rata i poraća, na 1 100 stranica progovorio je 2007. Hrvatski martirologij XX. stoljeća, autora vrhbosanskog svećenika Ante Bakovića. U konkretnim brojkama, prema istraživanju vojnog biskupa u BiH mons. Tome Vukšića, to izgleda ovako: od 161 žrtve svećenika iz BiH u razdoblju između 1941. i 1952. partizani, tj. komunisti su ih ubili 81%, odnosno 130. To je pak dio brojke od najmanje 227 crkvenih osoba iz BiH koje su tragično skončale u rečenom vremenu, a partizansko-komunistička ruka ih je ubila čak 184, odnosno 81,05% (usp. Katolički tjednik br. 14/2006., str. 20. – 21.).

Osim zločina genocida nad Hrvatima koji je počeo u Bleiburgu, a nastavio se preko slovenskih "hudih jama", hrvatskih i bh. šuma i vrleti te skončao u poratnom vremenu različitim egzekucijama, komunistički režim – koji je u Sarajevu zavladao toga famoznog 6. aprila – prouzročio je niz strašnih stvari, nepojmljivih normalnom čovjeku i današnjem civiliziranom pogledu na svijet. Govoreći iz perspektive Katoličke Crkve, valja podsjetiti na: oduzimanje bogoslovija, sjemeništa, samostana, zabranu katoličkoga tiska, karitativnih udruga i laičkih društava, protjerivanje časnih sestara, progon i osudu biskupa, svećenika i zauzetih vjernika laika... U sarajevskoj stvarnosti dovoljno se malo osvrnuti oko sebe i konstatirati da je: u nadbiskupovoj rezidenciji komunistička vlast instalirala špijuna koji je poslije nad tim stanom stekao stanarsko pravo (!); oduzeta zgrada - zajedno s postojećom tiskarom - Katoličkog tjednika te ju je valjalo nakon posljednjega rata otkupljivati i još uvijek voditi pravnu bitku sa stanarom koji je na sličan način „ubilježen“ kao u slučaju nadbiskupskog dvora; oduzeta sestrama Kćeri Božje ljubavi zgrada današnje Muzičke akademije, i nikad vraćena; oduzeto franjevcima Bosne Srebrene zdanje u naselju Kovačići s čime i danas moraju muku mučiti kada žele obnavljati svoje vlastito; ukinuto Hrvatsko kulturno društvo Napredak kojemu je oduzeta upravna zgrada (Napretkova palača) te ono i danas djeluje samo kao korisnik vlastitih prostorija; oduzet Napretkov konvikt Kralj Tomislav i nikad nije vraćen...



