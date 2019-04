Sarajevo, 3. travanj 2019.

Jedna od ljudskih djelatnosti koja proizvodi nebrojeno mnogo kontroverzije jest politika. Čak je i sama riječ na našim prostorima opterećena negativnim prizvukom iz čega proizlaze apriorni stavovi da je bilo kakav prisniji ili prijateljski kontakt s ljudima koji se njome bave, zapravo nešto po sebi loše. No, istodobno dok se stvara ozračje kako „svi“ zaziru od političara, činjenica je da je sve više onih koji bi se htjeli baviti politikom, ući u vlast ili se barem zaposliti u državnoj instituciji. Jer kako drugačije opravdati podatak da se na posljednjim Općim izborima 7. listopada 2018. natjecalo 128 političkih subjekata (tj. 7 497 kandidata) što je u odnosu na 2014. više za 30 (2014. ih je bilo 98)? Očito da onda tu nešto „ne štima“. Zvanje koje izravno utječe na živote ljudi i cjelokupnoga društva, a koje je „teško, ali ujedno i vrlo plemenito“ (usp. Gaudium et spes, br. 75) trebalo bi privlačiti najčasnije pojedince. Na osobit način vjernike. Međutim, s obzirom da „čovjek ima ranjenu i zlu sklonu narav“ što „uzrokuje teške zablude na području odgoja, politike, društvenog djelovanja i morala“ (usp. Katekizam Katoličke Crkve br. 407), jasno je koliko je nužno nastojati odgajati savjest onih koji se bave tim poslom kako bi se kršćanske vrjednote, kao temelji pravednoga svijeta, unosile u društvo.

U aktualnom trenutku koji još uvijek titra od poslijeratne zbunjenosti, svakodnevica pokazuje da je za ovu ljudsku djelatnost nužno odgajati: kako one koji će se njome baviti kao političari, tako i one koji će ju – najšire kazano – aktivno činiti, kao birači. Dakle, više je nego očito da i naše društvo vapi za građanskim i političkim odgojem (usp. GS 75). Put do toga ne vodi apstraktnim prebacivanjem krivice na nekoga drugoga ili sotoniziranjem onih kojima je politika posao, odnosno zvanje. Istodobno, s pravom treba neumorno ukazivati na sve ono loše što to zvanje proizvodi u društvu i prokazivati one koji se, umjesto brigom za opće dobro, bave kriminalom u želji za vlastitim probitkom. Odatle je razvidno da su političari dobri ili loši u onoj mjeri koliko su zapravo dobri ili loši prvotno kao ljudi. I kako je u postsinodalnoj apostolskoj pobudnici Christifideles laici (1988.) istaknuo sveti papa Ivan Pavao II.,„vjernici laici ne mogu se nipošto odreći sudjelovanja u 'politici', to jest u mnogostrukom i raznovrsnom gospodarskom, društvenom, zakonodavnom, upravnom i kulturnom djelovanju koje teži suvislom i institucionalnom promicanju općega dobra“ (br. 42). Stoga je i njima nadasve potrebno duhovno vodstvo jer zbilja „nema ništa bolje nego njegovati unutarnji osjećaj pravednosti, dobrohotnosti i služenja općem dobru i učvršćivati temeljna uvjerenja o pravoj naravi političke zajednice, o njezinu cilju, o ispravnom izvršavanju i o granicama javne vlasti“ (usp. GS 73).

Između ostaloga, duhovne obnove uoči velikih kršćanskih svetkovina jedan su od putova toga kultiviranja srca. Zato nije nepoznanica da Crkva upriličuje duhovne obnove za pojedine skupine kao što su: mladi, redovnice, svećenici, sjemeništarci, studenti, vojnici, prosvjetni djelatnici... i političari. No, od vremena komunizma javnost je naviknula da se kršćani drže po strani. A koliko jedno društvo napreduje u odmaku od takve ideologije, toliko i ima razvijenu svijest da Crkva nisu samo Papa, biskupi, svećenici i časne sestre, nego je Crkva „mistično tijelo Kristovo“ (usp. KKC 771). Na tom tragu, recimo, u Hrvatskoj već postoji nekolicina katoličkih udruga kojima su laici na čelu i čiji se glas i te kako čuje. U Bosni i Hercegovini to još uvijek nije slučaj. Međutim, kako se u enciklici Sollicitudo rei socialis (1987.) izrazio Sv. Ivan Pavao II., vjernici laici su dužni „prožimati vremenite stvarnosti kršćanskim zalaganjem i u tom pokazivati da su svjedoci i djelatnici mira i pravde“ (usp. KKC 2442).



