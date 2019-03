Sarajevo, 27. ožujak 2019.

„Mnoge plemenite duše ljube svojega bližnjega samo kad je nevoljan, bolestan, na umoru; ukratko, kada su sigurne u vlastitu nadmoć.“ Ugo Ojetti, Sessanta

U današnjem je vremenu široko rasprostranjen pojam „zanemarivanje“ te ga se primjenjuje na različitim razinama i u različitim kontekstima. Tako se, primjerice, često govori o zanemarivanju djece, a ovu žalosnu pojavu tretira i Konvencija o pravima djeteta ističući kako je država dužna poduzeti „sve potrebne zakonodavne, upravne, socijalne i prosvjetne mjere da zaštite dijete od svakog oblika tjelesnog ili duševnog nasilja“, što uključuje i zanemarivanje (usp. Čl. 19). Također, u sličnom se diskursu pojavljuje i zapostavljanje ostarjelih i onemoćalih roditelja, što je danas poprimilo pandemične oblike, a sveprisutno je – nerijetko uz pristanak i nagovor samih roditelja da se djeca „idu snaći vani“(!) – i u našim krajevima. Osim toga, zapadna civilizacija jako je osjetljiva i na zanemarivanje životinja, a na osobit način pasa kao kućnih ljubimaca. I ta je osjetljivost sama po sebi hvale vrijedna, ali s bitnom opaskom: kada ne bi očitovala kolektivnu licemjernost. Jer dok se govori o pravima životinja i sankcionira one koji ih krše, dotle se nijemo prelazi preko tragedija cijelih (dijelova) naroda, čije se sudbine više i ne spominju, nego se poima „normalnim“ da je to tako. Zanemarene sudbine kršćana na Bliskom istoku i, šire, u Africi i Aziji, te žalosna realnost događaja u ovdašnjim krajevima, zorno to pokazuju.

Razmišljajući uvijek pod egidom da jedno zlo ne može biti pravdano drugim, mogli smo nakon terorističkoga čina – ubojstva muslimanskih vjernika na Novom Zelandu 15. ožujka 2019., vidjeti kako ipak mnogi stvarnost ne percipiraju tom logikom. Očito je kako se i dobri ljudi teško mogu izdići iznad emotivnoga poimanja da je tuđi mrtvac zapravo samo „čovjek koji spava“, pa su onda „naše“ žrtve vrjednije od „njihovih“ žrtava. S time što se ovo „naše“ često proteže do najširih granica nacionalne i(li) religijske odrednice, tako da je, recimo, musliman u Africi „naš“, a kršćanin u susjednom selu „njihov“… i obratno. No, iskrenost i autentičnost nečijeg istupa protiv zločina(ca) i pijeteta kojega iskazuje prema stradalima, prepoznaje se u činjenici može li to isto zastupati i kada je riječ o „njihovima“, tj. onda kada su zlo počinili „naši“.

U ovom slučaju, nakon masakra u novozelandskom Christchurchu mnogi muslimani (ali i kršćani) diljem zapadnoga svijeta s pravom su ustali protiv nasilja nad nevinima. Možda su pak korak ispred ostalih otišli oni koji su ispred zgrade Parlamenta Kraljevine Danske u Kopenhagenu na otvorenom organizirali klanjanje džuma-namaza, „u znak prosvjeda“ za taj teroristički napad. Dakako, ubrzo su se našli članovi danske desničarske stranke Čvrsti smjer predvođene Rasmusom Paludanom koji su ih provocirali te čak zapalili i muslimansku svetu knjigu Kur'an. Ne odobravajući ni u kojem obliku taj čin desničara, valja zapitati koji je cilj organiziranja molitve na tom mjestu i još važnije: zašto nitko od tih muslimana, među kojima su i oni koji su jamačno došli iz nekih od zemalja Istoka, nisu digli svoj glas protiv istrjebljenja kršćana koje se tamo događa? Ili i oni, kao i liberalistički orijentirani zapadnjaci, smatraju kako je to „normalno“? Podsjećanja radi, prema istraživanju organizacije Open Doors, od 15 za život kršćana najopasnijih država svijeta – uz Sjevernu Koreju (komunističko i postkomunističko tlačenje), Eritreju (diktatorska paranoja) i Indiju (religijski nacionalizam) – 12 njih ima opasku: „islamic oppresion“, odnosno islamističko ugnjetavanje: Afganistan, Somalija, Libija, Pakistan, Sudan, Jemen, Iran, Sirija, Nigerija, Irak, Maldivi (!) te Saudijska Arabija. Pametnom dosta!

Na sličnoj razini stoji i zaborav stradanja Hrvata-katolika u BiH – ponajprije u Banjolučkoj biskupiji – od ruke onih koje je ideološki predvodio Radovan Karadžić. Jer nakon što ga je Haaški sud drugostupanjskom presudom 24. ožujka 2019. osudio na doživotnu kaznu zatvora, u javnosti se uglavnom stječe dojam kako je on kriv samo za pogrom Bošnjaka u Srebrenici (i Istočnoj Bosni) te teroriziranja stanovnika Sarajeva. O istrjebljenju katoličkog življa, rušenju crkava i ubojstvima nedužnih u područjima gdje uopće nije bilo ratnih sukoba, kao što je to u Banjolučkoj biskupiji – nitko ni riječi. Izgleda da je i to „normalno“, poput onoga što nitko od Srba, pa i Srpske Pravoslavne Crkve, nikada ne spominje zator katolika u II. svjetskom ratu gdje god je došla četnička čizma.



