Sarajevo, 27. ožujak 2019.

Drugu godinu zaredom Katehetski ured BK-a BiH sudjeluje u organiziranju Vjeronaučne olimpijade koja će se ove godine održati na temu Brak i obitelj u Božjem naumu 30. travnja u Stocu. Tom smo prigodom razgovarali sa s. Vlatkom Dujmović, predsjednicom Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja, koja nam je govorila o cilju, provođenju i utjecaju Vjeronaučne olimpijade u Bosni i Hercegovini.

S. Vlatka Dujmović rođena je u Sarajevu 1960., a djetinjstvo je provela većinom u Hercegovini. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu kao i Katehetski institut. Studij Religiozne pedagogije i katehetike studirala je na KBF-u u Zagrebu gdje se dalje usavršavala na pastoralno-katehetskom području. Članica je zajednice Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije, a kao redovnica djelovala je u Sarajevu, Kloštar Ivaniću, Tramošnici, Zagrebu, Čakovcu i u Bučićima kod Viteza gdje sada službuje kao vjeroučiteljica u osnovnoj školi i katehistica u župi, uz redovite dužnosti koje župski apostolat zahtijeva. S. Vlatka kaže kako prati projekte i sudjeluje u njima zajedno s mladima te da zapravo početci onog što danas živi i radi vjerojatno sežu u djetinjstvo i odrastanje u zdravoj seoskoj sredini gdje su vjera i molitva, ali i pomoć drugima bili na prvom mjestu. U sjećanju joj je ostalo da ih je baka, a kasnije i majka uvijek upozoravala kako sačuvati vjeru i, sad gledajući, kako očuvati vlastiti identitet. Rad s djecom i mladima apostolat je koji sestru Vlatku oduševljava i raduje, te je stoga uključena u aktivnosti koje planira Provincija preko Vijeća za apostolat, kao i župne aktivnosti.

Poštovana sestro, na razinama osnovnih i srednjih škola svake godine organiziraju se natjecanja iz različitih školskih predmeta. Koliko je važno i provođenje natjecanja iz vjeronauka?

Dakako da je natjecanje iz vjeronauka važno i vrijedno, kako za učenike, tako i za nas vjeroučitelje, a onda i za cijelu Crkvu koja nas i šalje u škole. Osobito mi je drago što natjecanje iz vjeronauka pomalo pušta korijenje u školski sustav i postaje dijelom istoga. To je ono što nam je osobito važno jer se među djecom stvara dobro ozračje, djeca su izjednačena u svim predmetima, ona čekaju to natjecanje s radošću (barem u većini), stječu nova prijateljstva, povezuju se, a uz to ponešto i nauče. Povezuju se i vjeroučitelji međusobno, stvara se pozitivna klima u školama i nekako mi vjeroučitelji postajemo jednaki s drugim nastavnicima, djelatnicima škola. Aktivno se i vrlo profesionalno uključuju i ravnatelji, kako u organizaciji, tako i svojim aktivnim sudjelovanjem. I drugi predmeti imaju natjecanje koje se održava profesionalno, takav je odnos i prema vjeronauku. Već je u škole ušla ta jednakost vjeronauka s drugim predmetima, barem prema mojem iskustvu.

Godinama unatrag na različite načine organizirana su županijska i državna natjecanja iz vjeronauka. Ipak, u formatu i Vjeronaučne olimpijade upriličeno je tek prošle 2018. u Livnu kada je organizaciju preuzela BK BiH s Katehetskim uredom. Kakve je to promjene donijelo u samoj organizaciji natjecanja iz vjeronauka?

Da, već godinama mi sestre franjevke organiziramo Vjeronaučnu olimpijadu i u potpunosti pokrivamo troškove organizacije. Međutim školske godine 2016./2017. kao suorganizator uključio se i Katehetski ured Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Te godine završno natjecanje održano je u KŠC-u Don Bosco u Žepču. Već sljedeće školske godine 2017./2018. održana je prva Vjeronaučna olimpijada u cijeloj Bosni i Hercegovini, koju je u potpunosti podržao Katehetski ured BK-a BiH i predstojnik don Tomislav Mlakić. Te godine sudjelovalo je 79 ekipa, a natjecanje je održano na četirima razinama: školsko, biskupijsko/županijsko, međužupanijsko i državno koje je upriličeno u Osnovnoj školi Fra Lovro Karaula u Livnu. Ako govorimo o promjenama, najprije se spominje uvijek materijalna potpora koju je u potpunosti preuzeo Katehetski ured BK-a BiH uz tek malu financijsku pomoć nekih od ministarstava, što je zanemarivo, ali vrijedno. Zanemarivo jer su troškovi veliki (tiskanje ispita, diploma, zahvalnica, priznanja, materijala, medalja, priprema i organizacija prijevoza, skromnog domjenka...), ali vrijedno jer smo uvidjeli da je barem netko u ministarstvima prepoznao vrijednost ovoga projekta. Također u organizaciji, mjestu održavanja, radu povjerenstva i drugom sudjeluju škole, a sve koordinira spomenuti Katehetski ured BK-a BiH. Važno je spomenuti da se sva natjecanja, na svim razinama održavaju u školama, što je važno napomenuti jer je ministarstvo svojom preporukom otvorilo vrata škola i mogućnost sudjelovanja vjeroučitelja, često i drugih djelatnika škole. Također je hvale vrijedno što su predstavnici ministarstva i nazočni barem na završnom natjecanju. Sve to su naizgled male stvari u suradnji, no velike za početke Vjeronaučne olimpijade.

Kada i kako se rodila ideja Vjeronaučne olimpijade, i koji je njezin cilj?

Vjeronaučna olimpijada preuzeta je iz Republike Hrvatske kao već provjeren model vjeronaučnog natjecanja, no mi u Bosni i Hercegovini moramo dorađivati taj model održavanja kako bismo ga prilagodili našim uvjetima i ustrojstvu BiH. Sigurno, a iskustvo je to i pokazalo, nije jednostavno usustaviti način natjecanja i s tim se borimo. Mi sestre franjevke smo u svojoj zajednici pokrenule Vjeronaučnu olimpijadu prema hrvatskom modelu; prilagođavale smo oblike i načine te održavale natjecanje pod pokroviteljstvom naše zajednice Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije u potpunosti - pripreme i materijalne troškove u potpunosti je prihvatila naša provincija. Dakle, Vjeronaučna olimpijada u Bosni započeta je angažmanom Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije, a Vjeronaučna olimpijada u Bosni i Hercegovini započeta je angažmanom Školskih sestara franjevki, ali u organizaciji Katehetskog ureda BK-a BiH. Tome je uvelike zaslužan don Tomislav Mlakić kao predstojnik Katehetskog ureda BK-a BiH koji jednostavno prepoznaje dobre projekte, potiče ih i podržava. Vjeronaučna olimpijada je jedan od njih i vjerujem da će zaživjeti u pravom smislu kao dio odgojno-obrazovnog sustava u BiH. Cilj Vjeronaučne olimpijade jest produbljivanje vjere uz radosne susrete, stjecanje znanja uz dodatne materijale, te izgradnja duhovno-vjerničkog identiteta vjeroučenika.

Kakva su bila Vaša iskustva s prošlogodišnjim državnim vjeronaučnim natjecanjem?

Jer sam u potpunosti uključena u organizaciju ovoga natjecanja, prenosim iskustva stečena u Hrvatskoj i pokušavam ih ugraditi u složenost situacije u BiH. Iskustva su uglavnom pozitivna, uz neke iznimke, no uvijek je svaka primjedba dobro došla. Djeca se druže, vesele, raduju se ponovnom susretu, provode vrijeme zajedno s vjeroučiteljima, sklapaju nova prijateljstva, a uz to i nešto više nauče. Vjeroučitelji također upoznaju jedni druge, i kako jedna od sudionica reče: „Baš se lijepo zabavljamo i mi vjeroučitelji zajedno s djecom, nije nam dosadno.“ Ako je samo ta radost druženja izmijenjena međusobno, znači da je cilj postignut. I to je odgovor na ovo pitanje.



