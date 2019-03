Ludbreg, 12. ožujak 2019.

U organizaciji Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj i Varaždinske biskupije u Pastoralnom centru u Ludbregu se od 11. do 13. ožujka održava Godišnja skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela u RH.

Na Skupštini, između ostalih, sudjeluju mons. Ivica Petanjak, predsjednik Vijeća za misije HBK i krčki biskup, vlč. Antun Štefan, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u RH, mons. Luka Tunjić, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u BiH te misijski ravnatelji iz svih nad/biskupija u Hrvatskoj: vlč. Ivan Novak (Bjelovarsko- križevačka biskupija), preč. Ivan Grinišin (Križevačka eparhija), vlč. Ivan Faletar (Sisačka biskupija), vlč. Dominik Vukalović (Varaždinska biskupija), don Jakoslav Banić (Splitsko-makarska nadbiskupija), don Frano Markić (Dubrovačka biskupija), don Ljubomir Galov (Hvarska biskupija), don Tomislav Puljić (Šibenska biskupija), Vlč. Kristijan Zeba (Riječka nadbiskupija), vlč. Pero Jurčević (Gospićko-senjska biskupija), don Božidar Volarić (Krčka biskupija), mons. Luka Strgar (Đakovačko-osječka nadbiskupija), vlč. Perica Matanović (Požeška biskupija) don Jerko Vuleta (Zadarska nadbiskupija) i vlč. Slavko Rajič (Vojni ordinarijat).

Skupština je službeno otvorena u ponedjeljak, 11. ožujka 2019. koncelebriranom Misom koju je u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Ludbregu predslavio biskup Petanjak, dok je u utorak 12. ožujka započeo radni dio. Na početku susreta sve je srdačno pozdravio vlč. Štefan, a pozdravima se pridružio i biskup domaćin Josip Mrzljak.

Vlč. Štefan, dugogodišnji misionar, rodom iz Preloga u Varaždinskoj biskupiji, govorio je o temama Godišnje skupštine, kao i pripremama za izvanrednim misijskim mjesecom ove godine. „Godišnja skupština daje nam uvid u sve ono što smo protekle godine učinili na duhovnom području u svim biskupijama, ali i uvid u ono materijalno. S jedne strane pokazuje koliko smo se duhovno trudili zajedno s biskupima, svećenicima i narodom Božjim u razvijanju naše želje i dužnosti da širimo Kraljevstvo Nebesko.

S druge strane, moram naglasiti mnogo dobroga naroda u Hrvatskoj koji materijalno pomaže naše misionare o čemu ćemo također podnijeti izvješća našim biskupima te kasnije Svetoj Stolici“, istaknuo je vlč. Štefan.

Spomenuo je i papu Franju koji je ovogodišnji listopad proglasio izvanrednim misijskim mjesecom. „Cilj izvanrednog misijskog mjeseca jest ostvarenje onog Isusova cilja – da ne zaboravimo da je najkvalitetniji način dolaska do Isusa da ga slušamo, a njegova posljednja poruka prije nego je otišao na nebo bila je ‘Idite i propovijedajte’. Taj misijski mjesec želi u nama potaknuti tu svijest da se ne smijemo zaustaviti“, kazao je vlč. Štefan te odgovorio koliko je Crkva u Hrvatskoj otvorena za misijska djelovanja.

„Misionari i misionarke su heroji koji su dali svoje živote, ostavivši sve i krenuvši u nepoznato. Iz iskustva kao misionar kroz dugi niz godina mogu reći da narod plaće od sreće kada vidi misionare te je ponosan što ih imamo. To pokazuje veliku dušu našeg naroda koji voli Isusa. Neka im Bog vrati stostruko u svemu što im je potrebno“, rekao je vlč. Štefan.

Biskup Petanjak nadovezao se na najavu misijskog mjeseca, a dao je i odgovor kako motivirati ljude na misijsko djelovanje.

„Možda smo postali previše komotni ili smatramo da nam vjera nije potrebna. To je tako dok ne dođu neki crni trenuci i onda se vraćamo vjeri kada je možda već prekasno. Možda nemamo tog elana i žara kao što ga imaju misionari. Ne bismo se trebali olako predati“, poručio je mons. Petanjak.

Dodao je da hrvatske vjernike ne treba posebno poticati da prepoznaju važnost misionarskog djelovanja. „Postoji osjećajnost prema misionarima koja se razvija na vjeronauku u školama i župama, osobito tijekom korizme i došašća. Vjeroučitelji dobro senzibiliziraju djecu i mlade. Također i ovakvi skupovi poput ove Godišnje skupštine u Ludbregu pomažu. Naši svećenici će ići po susjednim župama i poticati ljude. Srećom, kod ljudi je prisutna svijest o misionarima i ljudi rado primaju misionare“, kazao je krčki biskup.

Biskup Mrzljak naglasio je kako je u Crkvi iznimno važna misionarska djelatnost, ali kako takvog djelovanja ima i unutar naše biskupije.

„Dakako da se pitamo gdje su granice tih misija. Konkretno u Varaždinskoj biskupiji, osim što podržavamo misijsku aktivnost u dalekim zemljama, imamo i vlastite aktivnosti. Odlazak u romsku zajednicu itekako je velika misijska zadaća. Tako da uvijek tražimo misijske dragovoljce koji su spremni posvetiti se djelu misionarenja među tom populacijom. Ima mnogo onih kojima treba navijestiti evanđelje i upoznati ih s Isusom Kristom. U svakoj biskupiji postoji područje misijskog djelovanja, samo ga treba prepoznati i odvažiti se“, poručio je biskup Mrzljak.

Mons. Tunjić rekao je kako je Biskupska konferencija BiH proglasila 2019. godinu Misijskom godinom. „Naši biskupi su u svojoj poslanici kazali nekoliko poticaja i načina na koji se može pripremiti za taj mjesec, za to milosno vrijeme za cijelu Crkvu. Ako će se biskupi i svećenici dovoljno zalagati za izvanredni misijski mjesec, to će doći i do vjernika. Kada o novoj evangelizaciji govori sveti papa Ivan Pavao II., on kaže da će Europa biti kadra evangelizirati samo ako sama sebe najprije evangelizira.

Vjerujem da je taj proces u tijeku te da je ova godina na poseban način označena kao vrijeme u kojem je potrebna nova evangelizacija Europi koja bi onda mogla biti u stanju pomagati i evangelizirati mlade misijske Crkve diljem svijeta i sve one koji još nisu čuli za Isusa Krista“, dodao je mons. Tunjić.

Ravnatelji Papinskih misijskih djela sudjeluju na misama u nekoliko župa – u župi sv. Elizabete u Jalžabetu, župi sv. Jakoba u Prelogu, župi sv. Nikole u Koprivnici, župi sv. Leopolda Mandića u Koprivnici te u župi bl. Alojzija Stepinca u Koprivnici. U srijedu 13. ožujka nastavlja se radni dio Skupštine, a poslijepodne je predviđeno vrijeme za hodočašće. Na kraju dana koncelebriranu Misu u varaždinskoj katedrali u 18 sati predslavit će biskup Mrzljak. (kta/ika)