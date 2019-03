Ludbreg, 12. ožujak 2019.

U sklopu otvorenja godišnje skupštine Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj slavljena je u ponedjeljak, 11. ožujka u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Ludbregu, svečana koncelebrirana Misa.

Skupština se u Pastoralnom centru u Ludbregu, u organizaciji Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj i Varaždinske biskupije, održava od 11. do 14. ožujka, a na njoj sudjeluju predsjednik Vijeća za misije Hrvatske biskupske konferencije krčki biskup Ivica Petanjek, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u RH vlč. Antun Štefan, misijski ravnatelji iz nad/biskupija u Hrvatskoj te nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini mons. Luka Tunjić.

Misu je predvodio biskup Petanjak u zajedništvu s vlč. Štefanom i mons. Tunjićem, te svećenicima – povjerenicima Papinskih misijskih djela iz svih krajeva Hrvatske don Jakoslavom Banićem (Splitsko-makarska nadbiskupija), vlč. Kristijanom Zebom (Riječka nadbiskupija), mons. Lukom Strgarom (Đakovačko-osječka nadbiskupija), don Jerkom Vuletom (Zadarska nadbiskupija), vlč. Ivanom Novakom (Bjelovarsko-križevačka biskupija), preč. Ivanom Grinišinom (Križevačka eparhija), vlč. Ivanom Faletarom (Sisačka biskupija), vlč. Dominikom Vukalovićem (Varaždinska biskupija), don Franom Markićem (Dubrovačka biskupija), don Ljubomirom Galovom (Hvarska biskupija), don Tomislavom Puljićem (Šibenska biskupija), vlč. Perom Jurčevićem (Gospićko-senjska biskupija), don Božidarom Volarićem (Krčka biskupija), vlč. Pericom Matanovićem (Požeška biskupija) i vlč. Slavkom Rajičem (Vojni ordinarijat).

Prije početka Misnog slavlja svećenike i vjernike pozdravio je predstojnik Misijskog ureda Varaždinske biskupije vlč. Vukalović, a riječi dobrodošlice uputio je i domaći župnik mons. Josip Đurkan, koji je gostujuće svećenike u kratkim crtama upoznao s poviješću grada i župe Ludbreg, Svetišta Predragocjene Krvi Kristove, kao i s događajem čuda Svete Krvi iz 1411. godine.

U homiliji biskup Petanjak osvrnuo se na ulomak Matejeva evanđelja „Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste“. Isus Krist se poistovjetio s potrebnima; gladnima, žednima, strancima, golima, bolesnima i zatvorenima. Ono što uznemiruje u čitanju ovog evanđelja jesu Isusove riječi: ‘Meni ste učinili!’ Svi oni koji su pomagali gladne, žedne, strance, gole, bolesne ili zatvorenike, nisu imali svijest da to čine Bogu. Isus se nije poistovjetio s onim koji daje, nego s onim koji prima. Krist se poistovjećuje s onima koji nemaju, a kojima treba pomoći. Ta svijest da se nešto čini čovjeku, a ne Bogu, je ono što će nas možda iznenaditi kada budemo stali pred lice Božje, poručio je krčki biskup.

Mons. Petanjak u propovijedi je govorio i o Majci Terezijii iz Calcutte, misionarki naših dana. Spomenuo je jedan događaj kada su je ljudi pitali zašto traži i pomaže napuštene, bolesne i umiruće.

Očekivali su da će odgovoriti da to čini radi Boga, ali ona kaže – iz ljubavi, jer njihova patnja pogađa moje srce. Ne ljubi se drugoga jer Bog naređuje, nego jer dira moje srce i dušu, riječi su Majke Terezije, dok na pitanje ‘što ako Bog ne postoji’, ona odgovara: “Ali nisam ljubila radi Boga, nego radi ljubavi onoga koji je preda mnom. Nikada ne znam da onaj koji kaže da ljubi Boga je li ga uistinu i ljubi, ali znam da onaj tko ljubi čovjeka, znao on to ili ne znao, sigurno ljubi Boga”.

Biskup Petanjak potaknuo je vjernike da im korizmeno vrijeme i primjer naših misionara koji su sve ostavili i otišli u neizvjesno, pomogne da vide čovjeka pored sebe, da vide konkretnog čovjeka s njegovim nevoljama i dopuste da „tuđa nevolja dotakne i nas pa da postane i naša“.

Na kraju mise prigodne riječi uputili su nacionalni ravnatelji Papinskih misijskih djela u RH i BiH, vlč. Štefan i mons. Tunjić.

„Misionari su veliki heroji naše vjere. Svima su nam na ponos jer su spremni otići u nepoznato. Ništa im nije teško učiniti za Isusa i za ljude. Ti veliki ljudi svima su nam inspiracija. Ali ne bi bilo misionara da nema vaše vjere, draga braćo i sestre. Zato mi je dužnost kao nacionalnom ravnatelju za misije reći vam topli i iskreni kršćanski hvala. Hvala za molitvu i hvala što pomažete naše misionare“, poručio je vlč. Štefan.

„Molite za uspjeh godišnje skupštine, ali molite i za misionarke i misionare. Prošle godine ubijeno je 40 misijskih djelatnika diljem svijeta. Molimo za misionare, da njihova vjera i entuzijazam ne malaksaju, te da po našim molitvama i zahvalama izvrše poslanje širenja i naviještanja Kraljevstva Božjega“, potaknuo je mons. Tunjić. (kta/ika)