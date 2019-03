Plehan, 11. ožujak 2019.

U sklopu projekta obnovimo Vjersko i kulturno središte Plehan, u Bosanskoj Posavini, da ponovno zasja onako kako je to prije ratnih razaranja bilo, na Mladu nedjelju 10. veljače 2019. koja je ujedno bila i prva korizmena nedjelja slavljena je Misa u novoj župnoj crkvi sv. Marka na Plehanu, koju su pjevanjem uveličali petorica bogoslova franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda iz Zagreba: fra David Sedlar, fra Marko Bagarić, fra Marko Ćosić, fra Matija Korčanin i fra Mislav Lukačević



Uz gvardijana fra Antu Tomasa koji je predvodio Misno slavlje, koncelebrirao je samostanski vikar fra Franjo Dalibor Stjepanović. Bio je to doista susret radosti kako za mlade franjevce, od kojih su većina prvi puta na Plehanu, tako i za malo stado povratnika za koje gvardijan Tomas uvijek naglašava da su apostoli mira i dobra. Gvardijan Tomas zahvalio je provincijalu fra Iliji Vrdoljaku i odgojitelju bogoslova fra Krunoslavu Kocijanu što su prepoznali poziv i poslanje franjevaca u tom dijelu Bosanske Posavine i poslali svoje bogoslove. Ustvrdio je da je i sama prisutnost mladih franjevaca veliko ohrabrenje i podrška kako malom stadu povratnika tako i trojici franjevaca koji djeluju u plehanskoj župi. Posvjestivši da je cijeli taj kraj Bosanske Posavine kontaminiran zlom pozvao je prisutne i svoje župljane raseljene diljem svijeta da naprave zavjet da će na svoj Plehan doći barem Mladom nedjeljom na Svetu Misu, te tako svojim dolaskom i molitvom pomoći obnovi Plehanske župe, u kojoj je prije Domovinskog rata živjelo 8.120 Hrvata katolika, a danas ih je tek devedesetak i to uglavnom starijih i nemoćnih.

Na kraju Mise uslijedio je Blagoslov s Presvetim oltarskim Sakramentom. Stotinjak vjernika, od kojih su mnogi na Plehan došli upravo zbog Mlade nedjelje i Blagoslova s Presvetim, među kojima i slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara druženje je nastavilo uz okrjepu ispred samostana.

Na polasku s Plehana, bogoslovi su posjetili i povratničku župu sv. franje Asiškog u Žeravcu, odakle su obogaćeni novim životnim iskustvom nastavili svoj put prema kući odgoja u Zagrebu.

Misu je izravno prenosila Posavska televizija i Rado Marija u Bosni i Hercegovini. (kta/b.l.)



