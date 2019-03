Deževice, 11. ožujak 2019.

U župi Gospe Sniježne u Deževicama nadomak Kreševa i Fojnice, i ove mlade nedjelje koja je bila na prvu korizmenu nedjelju, 10. ožujka 2019. proslavljena je Sveta misa u župnoj crkvi u Deževicama

Riječi dobrodošlice ii svim okupljenim vjernicima uputio je deževički župnik don Marin Marić, koji je i predsjedao svečanim Misnim slavljem. Na početku Svete mise župnik don Marić podsjetio je na riječi današnjeg Evanđelja. "Braćo i sestre, čut ćemo u Evanđelju da Isus nije bio pošteđen kušnje i napasti, ali ako idemo Isusovim putem i mi smo onda spremni na put promjena i obraćenja - zato otvorimo svoje srce i krenimo u pustolovinu posta, pokore i molitve".

U prigodnoj propovijedi don Marin je kazao da u ovom svijetu i vremenu nema čovjeka na koga ne bi došla napast. Štoviše, svaki čovjek u sebi nosi napast, i to neprekidno i dan i noć. U svakom čovjeku živi neutaživa glad za užicima i to svake vrste. To naime traži ljudsko tijelo pa se ta napast jednim imenom zove „požuda tijela“. Druga napast koja je prisutna u ovom vremenu je želja za imanjem, posjedovanjem i bogatstvom i ta se napast zove „požuda očiju“, jer što oči vide to srce poželi, a treća napast u čovjeku je želja za vlašću i čašću. Ta napast zove se „oholost života“. Biti prvi, imati vlast. Biti hvaljen i čašćen. "Sestre i braćo svima nama ovdje okupljenima borit je se svakodnevno s ovim napastima, ne samo u korizmi, nego cijeli život", potaknuo je župnik Marić.

Liturgijski program započeo molitvom Gospine krunice u župnoj crkvi i prigodom za sakrament sv. Ispovijedi. Liturgijsko pjevanje animirao je župni zbor.

Župnik don Marić na koncu Svete mise zahvalio je svima koji vjerno dolaze i hodočaste u Deževice tijekom cijele godine, te napomenuo kako je sljedeća mlada nedjelja 7. travnja. Također, župnik Marić je najavio kako će se na cvjetnu nedjelju i ove godine moliti obiteljski križni put od župne crkve do Vrela sv. Jakova, a nakon toga tradicionalno pjevanje Gospina plača. (kta)



