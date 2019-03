Vatikan, 9. ožujak 2019.

Papa Franjo primio je 8. ožujka 2019. u audijenciju sudionike međunarodne konferencije „Religije i ciljevi održivog razvoja (Religions and the Sustainable Development Goals - SDGs)“, koja se održava u Rimu od 7. do 9. ožujka u organizaciji Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj i Papinskog vijeća za međureligijski dijalog.

Papa je rekao kako od te međunarodne konferencije očekuje „konkretna zalaganja za promicanje stvarnoga održivog razvoja kroz procese otvorene za sudjelovanje ljudi, zatim konkretne prijedloge za olakšavanje razvoja siromašnih, konkretne ekonomske politike koje su usredotočene na osobu i mogu promicati humanije tržište i društvo, konkretne ekonomske mjere koje ozbiljno uzimaju u obzir naš zajednički dom, te konkretne etičke, građanske i političke obveze kako bi se razvijali poštujući našu sestru zemlju, a ne na njezinu štetu“. Papa je rekao da je zadovoljan činjenicom da su ovih dana riječ uzele vjerske vođe, jer su svi „na neki način pozvani izaći iz svojih uskih djelokruga i pronaći zajednički odgovor na krik zemlje i vapaj siromašnih“.

Izazovi su složeni i imaju višestruke uzroke, primijetio je Sveti Otac. Odgovor stoga može biti samo složen i artikuliran, poštujući različita kulturna bogatstva naroda. Ako smo doista zaokupljeni razvojem ekologije koja je kadra otkloniti štetu koju smo učinili, ne smije se izostaviti nijednu granu znanosti i nijedan oblik mudrosti, a što uključuje religije i jezike koji su im svojstveni. Religije nam mogu pomoći da krenemo putem stvarnog cjelovito razvoja, što je novi naziv mira, rekao je Papa. (kta/ika)