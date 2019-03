Lyon, 9. ožujak 2019.

Sud u Lyonu osudio je 7. ožujka 2019. 68-godišnjeg francuskog kardinala Philippea Barbarina na uvjetnu kaznu zatvora od šest mjeseci zato što je propustio prijaviti seksualna zlostavljanja maloljetnika počinjena 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća u župi koju je tada vodio, objavila je talijanska agencija SIR.

Ostalih pet osoba iz biskupije koje su bile suočene s istim optužbama nisu osuđene. U trenutku izricanja kazne kardinal nije bio prisutan na sudu no obratio se novinarima kraćom izjavom: „Neovisno o tome što će biti sa mnom – rekao je – primam na znanje sudsku odluku. Želim ponajprije ponovno izraziti svoje suosjećanje sa žrtvama i ponoviti kako se njih i njihovih obitelji spominjem u svojim molitvama. Odlučio sam poći Svetome Ocu i predati mu moje odreknuće. On će me primiti za nekoliko dana“. Kardinalov odvjetnik najavio je žalbu na presudu. (kta/ika)