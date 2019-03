Vatikan, 9. ožujak 2019.

Vanjština je izraz stvarnosti, no obje moraju ići zajedno, inače se živi život privida bez istine u srcu – rekao je papa Franjo 8. ožujka 2019. na Misi u Domu svete Marte, osvrćući se na prvo čitanje današnje liturgije iz Knjige proroka Izaije (Iz 58,1-9a). Jednostavnost vanjštine morala bi biti otkrivena osobito u ovom korizmenom razdoblju kroz vježbu posta, milostinje i molitve. Naime, kršćani bi morali činiti pokoru pokazujući se sretnima; biti velikodušni prema onima koji su potrebiti i to ne isticati; obraćati se Ocu gotovo u tajnosti, ne tražeći da im se drugi dive.

U Isusovo je vrijeme ponašanje farizeja i carinika bilo jasan primjer – rekao je Papa i primijetio – Danas se katolici osjećaju pravednici, jer pripadaju društvu koje ide na misu svake nedjelje i nije kao oni bijedni ljudi koji ništa ne razumiju. Oni kojima je stalo samo do vanjštine, nikada se ne priznaju grešnicima i ako im kažete: „I vi ste grešnici“. Oni će odgovoriti: Da, grijehe imamo svi. Pojednostavljuju sve, te i dalje ostaju pravednici kao prije. Nastoje izgledati poput svetaca sa svetih sličica. Sve je to samo vanjština. A kada postoji razlika između stvarnosti i vanjštine, Gospodin to naziva licemjerjem.

Svakog pojedinca kuša licemjerje i razdoblje koje nas vodi prema Uskrsu može biti prilika da prepoznamo svoje nedosljednosti, da uočimo naslage šminke koju smo koristili da bismo sakrili stvarnost – rekao je Sveti Otac ističući licemjerje koje je kao tema bilo prisutno i na XV. redovnoj generalnoj skupštini sinode biskupa o temi: „Mladi, vjera i razlučivanje zvanja“. Mladi su pod utjecajem onih koji pokazuju samo svoju vanjštinu, a onda se ne ponašaju u skladu s njom. Osobito su pogođeni kada to licemjerje obuku „vjerski stručnjaci“. Gospodin međutim traži dosljednost.

Mnogi kršćani, pa i katolici koji se smatraju praktičnim vjernicima, često iskorištavaju ljude – rekao je papa Franjo i istaknuo – Iskorištavaju radnike šaljući ih kući početkom ljeta, a onda ih ponovo uzimaju na kraju ljeta. Na taj način radnici nemaju prava na mirovinu i nemaju pravo ići dalje. Mnogi od njih kažu da su katolici; nedjeljom idu na misu, ali čine takve stvari. To je smrtni grijeh. Mnogi ponižavaju svoje radnike.

U ovo korizmeno vrijeme, Papa je pozvao sve da otkriju ljepotu jednostavnosti i stvarnosti koja mora biti ujedinjena s vanjštinom. Molite Gospodina za snagu i idite ponizno dalje kako možete. Nemojte uljepšavati dušu, jer ako uljepšavate dušu, Gospodin vas neće prepoznati. Molimo Gospodina milost da budemo dosljedni, da ne budemo tašti i da izvana ne izgledamo dostojniji od onoga što jesmo. Molimo za tu milost u ovoj korizmi, za sklad između izvanjskog i stvarnog, između stvarnosti i onoga što se vidi izvana – zaključio je Papa. (kta/rv)