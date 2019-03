Mosul, 8. ožujak 2019.

Kada se čovjek okreće natrag, gubi smjer – rekao je papa Franjo na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, 7. ožujka 2019. osvrćući se na prvo čitanje liturgije toga dana, iz Knjige Ponovljenog zakona (Pnz 30,15-20). Radi se o dijelu govora kojim je Mojsije pripremao narod za ulazak u Obećanu zemlju, stavljajući ga pred izazov izbora između života i smrti. To je apel na našu slobodu – rekao je Papa i istaknuo – Važne su tri Mojsijeve misli: prva „ako se srce tvoje odvrati“; druga „i ne poslušaš“ i treća „i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje“.

Kada se srce okreće natrag, kada se odluči za krivi put, gubi smjer i kompas kojim treba ići naprijed – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Srce bez kompasa je opća opasnost za samu osobu i za druge. Srce se odluči za taj pogrešan put kada ne sluša, nego dopušta da ga odvuku bogovi, te postane idolopoklonik. Mnogo je gluhih ljudi u duši. Pa i mi smo u nekim trenucima gluhi u duši; ne slušamo Gospodina, a lažni bogovi zovu nas na idolopoklonstvo. To je opasnost na putu prema zemlji koja nam je svima obećana, zemlja susreta s uskrslim Kristom.

Korizma nam pomaže da idemo tim putom – rekao je papa Franjo i nastavio – ne slušati Gospodina i obećanja koja nam je dao, znači izgubiti sjećanje. Kada se izgubi sjećanje na velike stvari koje je Gospodin učinio u našem životu, u svojoj Crkvi i narodu, tada se naviknemo ići svojim snagama i samodostatnošću. Stoga nas je Papa potaknuo da započnemo korizmu tražeći „milost sjećanja“ upozorivši ponovo na Mojsijev govor kojim je savjetovao narod da jednom kada bude došao u obećanu zemlju, da se sjeća cijeloga puta kojim ga je Gospodin vodio, jer kad smo dobro, kada sve imamo na dohvat ruke, kada se duhovno osjećamo dobro, mogli bismo je da izgubiti sjećanje na put.

I u duhovnom blagostanju postoji opasnost da izgubimo pamćenje – rekao je Sveti Otac i dodao – Osjećamo se dobro, zaboravljamo ono što je Gospodin učinio u našem životu, sve milosti koje nam je dao i vjerujemo da je to naša zasluga, te u tom uvjerenju idemo dalje. Tu čovjek počinje ići unatrag, jer ne sluša glas svojeg srca. Treba nam milost sjećanja. Pozivajući se na odlomak iz Knjige Hebrejima koji slijedi isti obrazac i u kojem se potiče da se pamte „prvi dani“, Papa je rekao da je gubljenje sjećanja vrlo česta stvar.

Izraelski je narod izgubio sjećanje, jer se sjećao samo onoga što mu je tada odgovaralo, a nije se sjećao nečega što mu je prijetilo – rekao je papa Franjo i primijetio – Na primjer, narod se u pustinji sjećao da ga je Bog spasio, to nije mogao zaboraviti. No, počeo se žaliti zbog nedostatka vode i mesa i misliti na stvari koje je imao u Egiptu kao što je luk. Radi se o nečem selektivnom, jer se zaboravlja da su sve te stvari jeli u ropstvu. Trebamo naglašavati poziv na sjećanje koji nas stavlja na pravi put.

Moramo se sjećati kako bismo mogli ići naprijed i ne izgubiti povijest spasenja, povijest svojeg života, te zajedničku povijest Isusa i nas – rekao je Sveti Otac i upozorio – Ne smijemo se zaustavljati i vraćati natrag, niti dopustiti da nas odvuku idoli. Idolopoklonstvo nije samo odlazak u poganski hram i klanjanje nekom kipu. Idolopoklonstvo je stav srca kada nešto više volite jer je ugodnije za vas, negoli Gospodina kojeg ste zaboravili.

Na početku korizme svima će nam činiti dobro ako tražimo milost da sačuvamo cjelovito sjećanje na sve ono što je Gospodin učinio u našem životu i kako nas je ljubio. Od tog sjećanja treba ići dalje. Pomoći će nam neprestano ponavljati savjet svetoga Pavla svojem ljubljenom učeniku Timoteju: „Sjeti se Isusa Krista uskrsloga od mrtvih. Ponavljam: Sjeti se Isusa Krista uskrsloga koji me je pratio sve do sada i koji će me pratiti do onoga trenutka kada ću se morati pojaviti pred njim u slavi. Neka nam Gospodin dade tu milost da sačuvamo sjećanje – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)