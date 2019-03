Mosul, 8. ožujak 2019.

U iračkom je gradu Mosulu, u siro – katoličkoj crkvi sv. Tome, prije nekoliko dana proslavljena Sveta misa za mir, kojoj su, u znak pomirenja, prisustvovali muslimani i pripadnici nekršćanskih manjina. Kako prenosi agencija Fides, Euharistijsko slavlje u jednoj od najstarijih crkvi u gradu predvodio je siro – katolički nadbiskup Boutros Moshi, a održano je gotovo dvije godine nakon oslobođenja Mosula koji je godinama bio pod okupacijom pobunjeničkih snaga (džihadista).

Proslavi su nazočili mosulski kaldejski nadbiskup Najib Mikhail Moussa, redovnice, svećenici, predstavnici organizacija civilnog društva te skupine muslimana, jezida, šabaka, Kurda i Turkmena. To je euharistijsko slavlje također bilo važan korak u projektu koji je podržala talijanska udruga "Un Ponte Per ..." ("Most prema…"), usmjerenom na potporu inicijativama i procesima pomirenja među različitim sastavnicama društva i prevladavanju rana, srdžbe i sumnjičavosti proizišlih iz sukoba.

Crkvu sv. Tome očistili su i za Misno slavlje pripremili mladi kršćanski i muslimanski volonteri, a jedan je od njih za agenciju Fides komentirao kako u tome vidi poticaj za povratak više desetaka tisuća kršćana koji su za vrijeme okupacije napustili Mosul i Dolinu Ninive. Vijesti o povratku raseljenih kršćana na to područje oprečne su i teško se mogu provjeriti. Naime, nedavno su ruski izvori izjavili da se, nakon završetka sukoba, samo oko pedesetak kršćanskih obitelji vratilo u Mosul. (kta/rv)