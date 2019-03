Vatikan, 7. ožujak 2019.

Božji način je krotkost – rekao je papa Franjo u katehezi tijekom opće audijencije u srijedu, 6. ožujka 2019. na Trgu svetoga Petra i nastavio razmatranje o molitvi „Oče naš“. Kada molimo „Oče naš“, drugi zaziv s kojim se obraćamo Bogu je „dođi kraljevstvo Tvoje“ (Mt 6,10) – rekao je Papa i počeo tumačiti – Nakon što smo molili da Njegovo ime bude svetkovano, kao vjernici izražavamo želju da se ubrza dolazak Njegova kraljevstva. Ta je želja došla, da tako kažemo, iz samoga Kristova srca koji je počeo propovijedati u Galileji naviještajući: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“ (Mk 1,15).

Te riječi nisu prijetnja, naprotiv, one su radostan navještaj i poruka radosti – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Isus ne želi poticati ljude da se obrate, sijući strah od predstojećeg Božjeg suda ili osjećaj krivnje zbog počinjenog zla. Isus nije opsjednut manijom obraćenja, nego jednostavno naviješta. Donosi Radosnu vijest spasenja i polazeći od nje poziva na obraćenje. Svatko je pozvan vjerovati u „evanđelje“. Božje gospodstvo postalo je blizu svojoj djeci. Isus naviješta tu čudesnu milost da nas Bog Otac ljubi, da nam je blizu i poučava nas hoditi putom svetosti.

Znakovi dolaska toga kraljevstva mnogostruki su i svi su pozitivni – rekao je papa Franjo i nastavio – Isus je započeo svoje služenje brinući o bolesnima tijelom i duhom; o onima koji su bili isključeni iz društva, poput gubavaca; o grešnicima na koje su svi gledali s prijezirom, pa i oni koji su bili veći grešnici od njih, ali su se pretvarali da su pravednici. Isus ih naziva licemjerima. Sam Isus pokazuje znakove Kraljevstva Božjega: „Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se naviješta Evanđelje“ (Mt 11,5).

„Dođi Kraljevstvo Tvoje!“, ustrajno ponavljaju kršćani kada mole Oče naš – rekao je Papa i dodao – Isus je došao, no svijet je još uvijek obilježen grijehom, ljudima koji trpe, koji ne traže oproštenje i ne praštaju, ratovima i mnogim oblicima iskorištavanja; sjetimo se, na primjer, trgovine djecom. Sve su te činjenice dokaz da se Kristova pobjeda još nije potpuno ostvarila. Mnogi ljudi još uvijek žive zatvorenoga srca. Osobito u tim situacijama na usnama kršćana pojavljuje se drugi zaziv „Oče naša“: „Dođi Kraljevstvo Tvoje!“ To je kao da kažemo: Oče, trebamo Te, Isuse trebamo te. Trebamo da svugdje i zauvijek budeš Gospodin među nama! Dođi kraljevstvo Tvoje, budi Ti među nama.

Ponekad se pitamo zašto se to kraljevstvo ostvaruje tako sporo – rekao je Sveti Otac i primijetio – Isus o svojoj pobjedi voli govoriti jezikom prispodoba. Na primjer, kaže da je Kraljevstvo Božje slično njivi na kojoj zajedno rastu dobro sjeme i korov. Najgora bi pogreška bila kad bismo odmah djelovali čupajući iz svijeta one koji nam izgledaju poput korova. Bog nije poput nas, On ima strpljenja. Kraljevstvo se Božje u svijetu ne uspostavlja nasiljem. Njegov način promicanja Kraljevstva je krotkost (Mt 13,24-30).

Kraljevstvo Božje je zasigurno velika snaga, najveća koja postoji, no ne po kriterijima svijeta – rekao je papa Franjo i napomenuo – zato izgleda da nikada nema potpunu većinu. Ono je kao kvasac koji je umiješan u brašno, naizgled nestane, no upravo on daje da uskisne tijesto (Mt 13,33). Ili Kraljevstvo je Božje kao gorušičino zrno, tako maleno, gotovo nevidljivo, no u sebi nosi eksplozivnu snagu prirode, i kada naraste postane najveće od svih stabala u vrtu (Mt 13,31-32).

U toj „sudbini” Kraljevstva Božjega može se naslutiti nevolja Isusovog života – rekao je Papa i nastavio – On je za svoje suvremenike bio slab znak, događaj gotovo nepoznat službenim povjesničarima onoga vremena. Sam je sebe nazvao zrnom pšenice koje umire u zemlji i samo tako može dati mnogo ploda (Iv 12,24). Simbol sjemena govori mnogo. Jednoga dana seljak ga baci na zemlju, a to je gesta koja izgleda kao zakapanje; spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste, sam ne zna kako (Mk 4,27). Sjeme koje iznikne više je Božje djelo nego čovjeka koji ga je posijao (Mk 4,27). Bog nam uvijek prethodi i iznenađuje nas. Zahvaljujući Njemu, nakon noći Velikog petka, dolazi zora uskrsnuća koja može nadom osvijetliti cijeli svijet.

Dođi Kraljevstvo Tvoje! Sijmo tu riječ usred naših grijeha i pogrešaka – rekao je Sveti Otac i potaknuo – Darujmo je ljudima koji su poraženi i slomljeni životom, onima koji su okusili više mržnju nego ljubav; onima koji su proživjeli beskorisne dane, a da nikada nisu razumjeli zašto. Darujmo je onima koji su se borili za pravdu; svim mučenicima u povijesti; onima koji su došli do zaključka da su se uzalud borili i da ovim svijetom uvijek vlada zlo. Tada ćemo čuti kako nam molitva „Oče naš“ odgovara. Ponovit će stotinu puta riječi nade, iste koje je Duh Sveti zapečatio u cijelo Sveto pismo: Da, uskoro dolazim! To je Gospodinov odgovor. Crkva Gospodnja moli: Dođi, Gospodine Isuse! Dođi Kraljevstvo Tvoje! Isus odgovara: Dolazim uskoro! I zaista, Isus dolazi na svoj način, ali svaki dan – zaključio je papa Franjo.

Nakon kateheze Papa je pozdravio sve prisutne, a osobito mlade, stare, bolesne i zaručnike. Podsjetio je da ovom srijedom, koja se naziva „čista srijeda ili pepelnica“, započinje korizma, te svima zaželio da to vrijeme živimo u istinskom duhu pokore i obraćenja kao povratak Ocu koji nas čeka raširenih ruku kako bi nas pridružio najintimnijem zajedništvu sa sobom. (kta/rv)