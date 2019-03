Vatikan, 7. ožujak 2019.

U videoporuci s molitvenom nakanom za mjesec ožujak, koju je objavila Papina svjetska molitvena mreža, papa Franjo potiče na molitvu kako bi progonjene kršćanske zajednice osjetile Kristovu blizinu, te kako bi bila priznata njihova prava

U nekim krajevima svijeta učiniti znak križa, čitati Bibliju, ići nedjeljom na misu, govoriti o Isusu i moliti Krunicu, znači izložiti opasnosti vlastiti život. Sadašnja je situacija dramatična, i čak teža od one u počecima kršćanstva.

Možda će biti teško vjerovati – kazao je Papa u videoporuci – ali danas ima više mučenika nego u prvim stoljećima. Procjenjuje se da u svijetu ima gotovo 300 milijuna kršćana progonjenih zbog njihove vjere. Progonjeni su – dodao je Sveti Otac – zato što govore istinu i naviještaju Isusa Krista današnjem društvu.

Prema posljednjem izvještaju koji je pripremila papinska zaklada 'Pomoć Crkvi u nevolji', u 38 se država provodi teško ili krajnje kršenje vjerske slobode. Međutim, osim u zemljama u kojima to temeljno pravo nije zajamčeno, progona ima i u zemljama koje teoretski i na papiru štite slobodu i ljudska prava – primijetio je Papa. Tu sve veću mržnju posebno podupire širenje nacionalističkih ekstremističkih skupina i fundamentalističkih islamskih pokreta.

Kršćanska je vjera najprogonjenija u svijetu. Pred nasiljem kojega su brojni kršćani žrtve, uzdiže se vapaj koji dolazi do Božjega srca, a to je glas molitve. Zbog toga papa Franjo u videoporuci traži da se oblikuje molitvena mreža koja će podupirati progonjene zajednice. Molimo za kršćanske zajednice, posebno za one koje su progonjene, da osjete Kristovu blizinu, te kako bi im bila priznata njihova prava – potaknuo je Papa.

Papina svjetska molitvena mreža papinsko je djelo. Njezino je poslanje moliti i živjeti izazove čovječanstva i poslanja Crkve. Ti se izazovi, koje Sveti Otac uočava, izražavaju u obliku molitvenih nakana koje Papa povjerava čitavoj Crkvi. Papina svjetska molitvena mreža ustanovljena je 1844. godine kao Apostolat molitve, prisutna je u 98 zemalja, a čini ju više od 35 milijuna katolika. (kta/rv)