Port-au-Prince, 7. ožujak 2019.

Kako prenosi agencija Fides, u poruci koju je potpisao regionalni tajnik redemptorista, o. Renold Antoine, misionari upozoravaju da je Haiti najsiromašnija zemlja na zapadnoj polutci te da više od polovice stanovništva preživljava s manje od 2 dolara dnevno.

Redemptoristi dalje poručuju da u posljednjih nekoliko tjedana na Haitiju vladaju kaos i nasilje. Stanovništvo prosvjeduje i traži ostavku Predsjednika zbog nesposobnosti, neiskrenosti, korupcije i sumnje da je krao državni novac. Bune se i zbog povećanja životnih troškova te zbog veće stope nasilja. Haićanska je biskupska konferencija aktualno stanje procijenila izrazito teškim te je upozorila na povećanje siromaštva i ugrožavanje općeg dobra stanovništva. Zemlja se – prema njihovim riječima – nalazi na rubu ponora te smatraju da u sadašnjem stanju ne može dalje.

Redemptoristički misionari na Haitiju poručili su da je Vlada te zemlje najavila smanjenje cijena osnovnih namirnica te povećanje broja zajmova malim poduzetnicima, no stanovništvo spomenute mjere smatra nedovoljnima. Haićanska je Vlada također odlučila osnovati povjerenstvo koje će olakšati dijalog među sukobljenim stranama, ali se sumnja u uspjeh pregovora jer se većini članova povjerenstva osporava vjerodostojnost zato što nisu poznati javnosti, a stanje dodatno otežava činjenica da svaka skupina vlastite interese stavlja iznad nacionalnih.

Još je gore to što s velikom tugom primjećujemo da sadašnjoj oporbi nije do borbe protiv korupcije koja razara zemlju poput raka, niti do borbe protiv nezaposlenosti, neučinkovitosti države i krijumčarenja. Jedino žale zbog toga što nisu na vlasti – stoji u poruci redemptorističkih misionara, koji su na kraju zajedno s Haićanskom biskupskom konferencijom pozvali društvene i političke protagoniste da udruže snagu i pamet kako bi pomogli Haitiju. Potičemo vas da pronađete mudro rješenje koje uzima u obzir prednost interesa naroda i obranu općeg dobra. Haiti će biti spašen kroz dijalog kada svi budu u njemu iskreno sudjelovali i kada na prvo mjesto stave zajednički interes – poručili su misionari Kongregacije Presvetog Otkupitelja. (kta/rv)