Rim, 5. ožujak 2019.

U nedjelju, 3. ožujka 2019. u poslijepodnevnim satima papa Franjo je posjetio župu svetog Krispina iz Viterba na periferiji Rima. Najprije je susreo djecu i roditelje, krizmanike, siromašne i osobito beskućnike kojih je mnogo u tom dijelu grada, potom bolesne i nepokretne, a prije samog euharistijskog slavlja pozdravio je svećenike te zajednice i ispovjedio nekoliko vjernika. Zajedno s njim u koncelebraciji su bili kardinal Angelo De Donatis, generalni vikar rimske biskupije; monsinjor Guerino Di Tora, pomoćni biskup za Sjeverni dio Rima; don Luciano Cacciamani, župnik i don Andrea Lamonaca, župni vikar.

Evanđelje liturgije prethodnog dana govori o nekoliko usporedbi i praktičnih primjera kojima je Isus poučavao narod kršćanskoj mudrosti i stoga je Papa istaknuo posebno onu koja glasi: „Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svomu: 'Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku', a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu“ (Lk 6,41-42). Isus nas tim riječima – rekao je Papa – želi poučiti da ne idemo okolo kritizirajući i gledajući mane drugih, nego da gledamo najprije svoje mane.

Svi imamo nedostatke, no pomalo smo navikli zbog mlitavosti i sebičnosti, gledati na mane drugih – rekao je Sveti Otac i dodao – svi smo u tome stručnjaci. Odmah nalazimo mane drugih, jer ogovaranje drugih nam je slatko i sviđa nam se. To je loša stvar, iako nije novo suditi i osuđivati druge. No, Isus nas upozorava da ako idemo tim putom, licemjeri smo. Licemjer je onaj koji ima dvostruke misli i način na koji se prikazuje. Isus izbjegava to licemjerje i savjetuje da gledamo svoje mane, te da ostavimo druge da žive u miru.

Ogovaranje je opasno, jer ne završava samo na tome, nego sije neslogu, neprijateljstvo i zlo – rekao je papa Franjo i napomenuo – Jezikom počinju ratovi. Ogovarajući druge, počinjete rat. To je korak prema ratu i uništenju. Jer drugoga uništiti jezikom ili atomskom bombom, isto je. Jezik ima moć uništiti kao atomska bomba. Vrlo je moćan. To ne kažem ja, to kaže apostol Jakov u svojoj Poslanici. Uzmite Bibliju i pogledajte to. Jezik je vrlo moćan.

Netko bi mogao prigovoriti i reći da ima mnogo loših ljudi – rekao je Papa i nastavio – Treba imati hrabrosti izravno govoriti s tim ljudima, ne iza leđa, iako ne slušaju. Recite to onima koji to mogu ispraviti, ali nemojte ogovarati jer to ništa ne rješava, dapače, pogoršava stvari i vodi vas u rat. Uskoro ćemo započeti korizmu i bilo bi jako lijepo da svatko od nas, ove korizme, razmišlja o tome. Kako se ponašamo prema ljudima? Kakvo je naše srce pred ljudima? Jesmo li licemjeri koji se smiješe, a potom iza leđa kritiziraju i uništavaju svojim jezikom?

Ako to na kraju korizme budemo mogli barem malo popraviti, a ne uvijek kritizirati druge iza leđa, uvjeravam vas da će Isusovo uskrsnuće biti ljepše i veće među nama. Nije lako prepoznati, ali postoje dva lijeka koja nam u tome mogu pomoći. Prvi je molitva za one koji nas kritiziraju, treba moliti Gospodina da riješi problem. Drugi je vrlo praktičan, da biste izbjegli ogovaranje drugih treba se ugristi za jezik – zaključio je Sveti Otac i nakon euharistijskog slavlja zahvalio svima na gostoprimstvu, zaželio im plodnu korizmu, te im preporučio u molitve Crkvu i sebe. (kta/rv)