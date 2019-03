Koraće, 4. ožujak 2019.

Povodom obilježavanja 27. obljetnicu formiranja 101. Bosanskobrodske brigade HVO, (BBB) prve postrojbe u BiH koja je pružila aktivan otpor tadašnjem neprijatelju, preživjeli branitelji i ostali vjernički puk Bosanske Posavine u molitvi su se u nedjelju, 3. ožujka 2019. sjetili svojih 426 poginulih i nestalih branitelja te brigade. U prepunoj župnoj crkvi Uznesenja BDM u Koraću u Bosanskoj Posavini Misu zadušnicu predvodio je plehanski gvardijan fra Anto Tomas. Uz domaćeg župnika fra Ivana Marića, derventskog dekana koncelebrirali su okolni svećenici: vlč. Ivan Tolj, fra Ilija Jerković i fra Ivan Ćurić.

U prigodnoj homiliji fra Anto je pohvalio branitelje što osnivajući Bosanskobrodsku brigadu Hrvatskog vijeće obrane nisu namjeravali osnivati borbenu brigadu, nego onu koje će braniti svoja ognjišta, prostore na kojem Hrvati žive stoljećima. Zahvalio im je što čuvaju uspomenu na svoje poginule i nestale borce i brinu za članove njihovih obitelji.

I toga je puta Posavljacima naglasio kako su kao kršćani, koji drže svjetlo ovoga svijeta, pozvani podnositi zlo ovoga svijeta, ali i razminirati i hrabro se boriti protiv zla u sebi i oko sebe. „Mi katolici kršćani nećemo nikada priznati da je rat sastavnica našega života. Hrvati u BIH nisu osnivali napadačke postrojbe ili brigade, nego su osnivali Hrvatsko vijeća obrane. Mi se branimo i želimo braniti svoja ognjišta. Danas zahvaljujemo svima onima koji su se organizirali u želji da zaštite svoje obitelji i ognjišta“, ustvrdio je fra Anto.

Posvjestivši im da na grbu njihove udruge uz ostalo stoji i znak krunice upozorio je da nam se nije više boriti oružjem onoga rata nego duhovnim oružjem. „Ako već imate krunicu onda uz ovo sve što činite vi koji vjerujete Isusu Kristu odazovite se na duhovne vježbe koje svake godine u Korizmi na Plehanu organiziramo za pripadnike HVO od Brčkog do Dervente. Dođite na duhovne vježbe, sačuvajte svoje duše.“

Svjestan koliko je rana ostavio zadnji rat, kako je nastalo novo doba u kojem se vodi drugačiji rat poručio im je da svoje pouzdanje stave u Gospodina i na njega računaju, mole da ih prosvijetli da znaju međusobno razgovarati i u duhu evanđelja rješavati svoje probleme. Na kraju je poručio: „Učinite ove prostore da u njima bude radosti i ljepote, da ljudi prihvate ovu Isusovu da je ljubav ono najjače u našem životu, pokretač našeg života, te da je zato najbolje ljubiti Gospodina Boga svoga i bližnjega svoga. Ne dopustite da vas vode slijepci ovoga svijeta koji gaze Boga i hrvatski narod. Razgovarajte, slijepce raskrinkavajte, prokažite ih. Ne možemo dopustiti da nas slijepci ponovo uvedu u nešto, da nas oni koji su plaćeni srebrnjacima, koji se upinju u Krista i u hrvatski naroda, a gaze i Boga i ovaj narod. Ti nas slijepci ne mogu voditi. Razgovarajte s njima, liječite ih, dovedite ih do spoznanja istine da to ne smiju činiti ni u ime Božje ni u ime našega naroda, sela, ili svoje obitelji. Da bi sebe zaštitili vjeruje Gospodinu Bogu jer vas neće nikada ostaviti. I ova krunica na grbu vaše udruge znak je da u ovoj korizmi dođete na duhovne vježbe na Plehan. Organizirajte se, čistite sebe i ove prostore od zla. Ne bojte se. Djeca ste Božja, zato budite hrabri i ponosni. Znajte da vas Bog nikada neće ostaviti“, poručio je na kraju gvardijan Tomas.

Misu je pjevanjem animirala s. Ivanka Darojković iz Slavonskog Broda.

U organizaciji članova udruge dragovoljaca i veterana 101. Bosanskobrodske brigade program je u jutarnjim satima započeo paljenjem lampiona i polaganjem vijenaca po mjesnim grobljima, a na Mezarju u Kolibama Gornjim proučila se fatiha pred duše poginulih branitelja muslimanske vjeroispovijesti. Na gradskom groblju u Bosanskom Brodu kod spomen obilježja poginulim braniteljima vijence i lampione položili su roditelji i rodbina poginulih i nestalih, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rate te predstavnici vojnih i civilnih vlasti Bosne i Hercegovine. Uz vlč. Juru Babića, župnika u Brusnici molitvu je predvodio fra Ivan Marić, derventski dekan.

U prigodnim riječima predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana 101. BB brigade branitelj Ivo Đogaš je naglasio kako se svake godine na taj dan prigodnim programom prisjećaju svojih najhrabrijih vitezova, koji su u obrani svoje rodne grude bili spremni na najveću žrtvu - svoje živote, kako bi ih oteli zaboravu. Dodao je da je kroz brigadu prošlo 4995 pripadnika, poginulo 426 pripadnika, 1417 stradalo u borbenim djelovanjima i nekoliko nestalih. Posvjestio je kako je to i prilika da sudjeluju na izgradnji BiH i jačanju institucija te za pravo Hrvata da dostojanstveno žive u BiH. Dodao je kako im je želja da to sjećanje bude tradicionalno svake godine te da to prenesu na mlade generacije.

Drugi dio programa nastavljen je u popodnevnim satima u Slavonskom Brodu polaganjem vijenaca i paljenjem lampiona kod spomen obilježja poginulih i nestalih branitelja na Gradskom groblju.

U programu su sudjelovali brojni branitelji, članovi obitelji i rodbina poginulih, članovi udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predstavnici vojnih i političkih vlasti BiH na čelu s Josipom Jerkovićem, dopredsjednikom RS i Davorom Čordašem, ministrom za izbjegla i raseljena lice te predstavnici društveno-političkih vlasti Slavonskog Broda. I ove su se godine družili za ručkom u Mjesnoj zajednici u Koraću i za večerom u prostorije udruge u Podvinju. (kta/b.l.)



