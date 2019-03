Sarajevo, 3. ožujak 2019.

Svečanim Euharistijskim slavljem i prigodnim koncertom, u nedjelju 3. ožujka 2019. u prostorijama Franjevačkog međunarodnog studentskog centra na Kovačićima u Sarajevu Školske sestre franjevke Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina proslavile su 150. obljetnicu utemeljenja Družbe školskih sestara franjevki Krista Kralja. Jubilej je otvoren 13. rujna 2018. u Mariboru i bit će zatvoren 7. rujna 2019. također u Mariboru.

Misno slavlje u crkvi i svetištu sv. Nikole Tavelića u spomenutom Centru predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s apostolskim nuncijem u BiH mons. Luigijem Pezzutom i uz koncelebraciju provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Joze Marinčića, savjetnika Nuncijature mons. Henryka Jagodzińskog i još šestorice svećenika te asistenciju đakona. Na Svetoj misi sudjelovala je vrhovna predstojnica Družbe Školskih sestara franjevki s. Klara Šimunović te časne sestre iz četiri Provincije predvođene svojim provincijskim predstojnicama: s. M. Katom Karadža iz Bosansko-hrvatske provincije, s. Terezijom Tomazin iz Mariborske provincije, s. Andreom Nazlić iz Splitske provincije i s. Zdenkom Kozina iz Mostarske provincije. Školskim sestrama franjevkama pridružile su se i sestre iz drugih kongregacija, bogoslovi Franjevačke teologije iz Sarajeva i drugi vjernici.

Školske sestre franjevke iz raznih provincija čitale su misna čitanja i molitvu vjernika. Tijekom Svete mise pjevao je združeni zbor Školskih sestara franjevki iz sve četiri provincije pod ravnanjem s. Mire Majić i uz orguljsku pratnju s. Klare Jarc.

Uvodeći u Misno slavlje kardinal Puljić istaknuo je da, slaveći jubilej Školskih sestara franjevki, u slavlje Svete mise unose izraze svoje zahvale. „Molimo i za sve sestre koje su živjele kao Školske sestre franjevke i pošle na onaj svijet. A svim sestrama, koje danas žive i slave ovaj jubilej djelujući u toj Družbi, želimo da radosno služe u Gospodinu“, kazao je kardinal Puljić čestitajući jubilej Školskim sestrama franjevkama uz želju da po milosti žive u svom identitetu.

Prigodnu propovijed uputio je provincijal fra Jozo koji je najprije protumačio misni evanđeoski odlomak u kojem Isus opominje svoje slušatelje da ne gledaju „trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome“ ne opažaju te da „izvade najprije brvno iz oka svoga pa će onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu“. „Današnje Evanđelje nam nudi jedno životno rješenje za dobre međuljudske odnose: i u braku i obitelji i u samostanu i u svećeništvu: Što gledaš trun u oku brata svojega, a truna u oku svome ne opažaš? Isus je uvijek životno konkretan i jasan, a kad je potrebno, i oštar. Posebno se doima njegova prispodoba o čovjeku koji žuri izvaditi trun u oku brata svoga, a brvna u svom oku ne opaža. Isus ukazuje na nasu ljudsku sebičnost, nekritičnost, površnost u odnosima prema bližnjima“, kazao je provincijal Marinčić dodajući da su ljudi osjetljivi samo na nedostatke svojih bližnjih i brzo ih uoče dok svoje ne vide.

„Isusov govor o trunu i brvnu u oku ukazuje da je to upozorenje na našu ljudsku ograničenost, nekritičnost, koje truju međuljudske odnose. Ova prispodoba iz Evanđelja pokazuje i ukazuje da je ljubav najviša krepost našeg odnosa, prema Bogu i prema bližnjemu. Ona je iznad svega. Tko ljubi ispunio je zakon: po ljubavi bit ćemo suđeni. Ljubav prema bližnjemu je mjerilo i naše ljubavi prema sebi i prema Bogu.Jer, tko tvrdi da ljubi Boga kojega ne vidi, a ne ljubi brata kojega vidi, lažac je, tvrdi sv. Ivan u svojoj poslanici. Dakle, najdublji ponor čovjeka, jest pomanjkanje ljubavi. Isus nas potiče da jedni drugima pomažemo u službi kršćanske ljubavi“, rekao je fra Jozo .



Drage sestre, vaša Družba je 150 godina u službi te ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Unatoč toliko godina, pozvani ste trajno obnavljati i sebe i one kojima ste poslani. Po primjeru sv. Franje, koji se trudio obnoviti ono najbolje što čovjek jest, a to je njegova sličnost s Bogom. Da bi u tome uspjeli, potrebno je srce ispunjeno Bogom, srce koje zrači dobrotom i ljubavlju. Ovo naše vrijeme je kairos, jest vrijeme proročkog oslobođenja, u kojem smo pozvani otkriti novu ulogu svećeničkog i redovničkog života i djelovanja.Naša ovodobna proročka uloga jest da iz perspektive evanđelja interpretiramo sadašnjost na koju se onda nadovezuje budućnost... Drage sestre, životi generacija prije vas i vi danas, svjedoče da u redovničkoj zajednici ne smije doći do izražaja: samovolja, sebičnost, individualizam, nego odgovornost svih za sve, za svaku sestru. To je odgovor zašto vaša redovnička zajednica - Družba slavi 150. obljetnicu trajanja, nazočnosti i u BiH, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji i na svim adresama diljem svijeta kamo ste poslane. Sv. Franjo Asiški pjeva: Bože moj, učini me oruđem, (a ne oružjem) svoga mira da onamo gdje vlada mržnja donosim ljubav. Ne da mene drugi razumiju, nego da ja druge razumijem; ne da budem ljubljen, nego da ljubim - samo se dajući prima, samo se praštajući zaslužuje“, rekao je provincijal fra Jozo.

Nakon Svete mise uslijedio je prigodni koncert zborova iz četiri Provincije Školskih sestara franjevki. Nastupili su zborovi Školskih sestara franjevki: Mariborske, Mostarske, Splitske i Bosansko-hrvatske provincije te Zbor franjevačkih bogoslova i „Nenad Dujić“. Zborovima su ravnale: s. Klara Jarc, s. Mira Majić, s. Mirja Tabak, s. Jelica Dolić i fra Emanuel Josić, a program je moderirala s. Anica Markelić.

Riječi dobrodošlice i pozdrava svima nazočnima uputila je provincijska predstojnica s. M. Kata Karadža napominjući da „u nizu milosnih događaja i slavlja koje obilježavamo na razini Družbe, Provincija i Regije jesu i međuprovincijski koncerti koje mi danas imamo ovdje u Sarajevu“. „Okupile smo se iz četiri provincije ali smo ujedinjene sa svim sestrama drugih provincija i Rimske regije. Čast nam je da tu radost zajedništva dijelimo i sa našom vrhovnom predstojnicom baš ovdje u Sarajevu. Za našu Bosansko-hrvatsku Provinciju Prečistog Srca Marijna važno je spomenuti da smo prošle godine proslavile 75. obljetnicu osnutka Provincije. Ove godine obilježavamo 90 godina od dolaska prvih sestara iz Maribora u Bosnu. Na poziv braće franjevaca davne 1929. godine sestre su došle u franjevačke odgojne ustanove Sarajevo (Bistrik) i Visoko. Ta naša bratsko-sestarska i franjevačka povezanost je od samih početaka što se također očituje i u ovom današnjem obilježavanju našega jubileja“, kazala je s. Kata ističući da „slaviti jubilej znači u datom trenutku obuhvatiti i oživjeti prošlost, uranjati u sadašnjost, usmjeravajući pogled prema budućnosti“.

„Godina 2019. - Jubilarna godina - za nas školske sestre franjevke Krista Kralja je osvrt na 150. godina od utemeljenja i života naše Družbe. To je zaustavljanje u našem danas prepoznavajući izazove, potrebe i ponude našeg vremena, našeg trenutka, kao i uzdizanje pogleda prema horizontima nade u budućnost. Ono što bitno obilježava ovaj jubilej jest prepoznavanje Božje prisutnosti u hodu naše Družbe kroz 150 godina. Zato je ovo naše slavlje prvenstveno događaj radosti i zahvaljivanja na daru ustrajnosti, služenja i ljubavi Bogu, zahvaljivanja na svim Njegovim darovima kojim smo bile obdarivane u svakom vremenu“, kazala je s. Kata.

U završnoj riječi kardinal Puljić još jednom je čestitao jubilej i zahvalio za izvedeni program. „Želim da ova proslava bude prepoznavanje i povratak svojim korijenima kako bi iz tih korijena istinski pjevale i djelovale na slavu Božju i da nosile poruku nade i svjetla. Vi ste dar Crkvi jer redovnica svojom nošnjom jest znak iza kojega stoji sadržaj“, kazao je kardinal Puljić ističući da na taj način sestre svjedoče da pripadaju Kristu. Potaknuo ih je da svjedoče za Krista u Duhu sv. Franje te da osvjetlaju obraz Crkve potičući ljude prema onom što je dobro i sveto.

Riječi čestitke uputio je i nuncij Pezzuto potičući sestre da, slijedeći primjer sv. Franje, idu za Gospodinom i gledaju u budućnost.

KRATKA POVIJEST DRUŽBE

Družba Školskih sestara franjevki Krista Kralja započela je svoje samostalno djelovanje u Mariboru 13. rujna 1869. godine. Sestre su došle na slovensko tlo iz Graza, a kao motiv dolaska navele su „sućut prema siromašnoj i napuštenoj djeci“ što će ujedno i postati karizma družbe – odgoj siromašne djece i mladeži. Prva Vrhovna predstojnica bila je s. Margarita Pucher (1818- 1901). Nakon što je zajednica očvrsnula i brojčano se povećala sestre iz Maribora odlaze za svojim ljudima na razne strane svijeta. To je dovelo do podjele Družbe na 9 provincija i Rimsku regiju kao zasebnu upravnu jedinicu. Četiri provincije nastaju iste 1922. godine, to su: Mariborska provincija Bezgrešnog začeća; Splitska provincija Presvetog Srca Isusova; Tršćanska provincija Svetog Petra i Pavla i Lemontska provincija Svetog Franje Asiškog. Nakon njih osnovana je Mostarska provincija Svete Obitelji (1932.); Argentinsko-Urugvajska provincija sv. Josipa (1935.); Bosansko-hrvatska provincija Prečistog Srca Marijina (1942.); Austrijsko-koruška provincija Bezgrešnog Srca Marijina (1955.); Paragvajska provincija Uznesenja Marijina (1974.), te Rimska regija (1969.).

Družba danas ima preko devetsto sestara, te mladih naraštaja novakinja, postulantica i kandidatica.

Uz ovaj Jubilej Družbe i sestre Bosansko-hrvatske provincije se s posebnom zahvalnošću i radošću prisjećaju i slave 90 godina (1929-2019.) od dolaska sestara iz Maribora u Bosnu (Visoko i Sarajevo).

BOSANSKO-HRVATSKA PROVINCIJA PREČISTOG SRCA MARIJINA

Provincija je nastala u izvanrednim okolnostima, za vrijeme II. svjetskog rata. Školske sestre franjevke iz Maribora 1929. došle su u Bosnu gdje su preuzele kućanstvo u odgojno-obrazovnim ustanovama Franjevačke provincije Bosne Srebrene: Sjemenište u Visokom i Bogosloviju u Sarajevu. Nakon nekoliko godina djelovanja u tim ustanovama sestre su u Varešu 1936. otvorile vlastiti Zavod sv. Ivana Evanđelista, u kojem su započele djelovati prema vlastitoj karizmi - kao školske sestre, učiteljice, u Novom Šeheru 1941. i u Brestovskom 1942. Do 1942. zajednice u Bosni bile su u sastavu Mariborske provincije. Dopuštenjem Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života prot. n. 951. od 29. travnja osnovana je Bosansko-hrvatska provincija sa sjedištem u Jastrebarskom, u Zagrebačkoj nadbiskupiji, a prvom provincijskom predstojnicom imenovana je s. Verena Dijaković. Zbog rata tamo nikada nije smješteno, nego je bilo u franjevačkom samostanu u Visokom (1942.-1956.), a potom u Virovitici (1956.-1958.). Od 1958. provincijsko središte je u Sarajevu. Od 2017. novo provincijsko sjedište je u Sarajevu na Bjelavama 85.



Od 1942. do 1958. Provincija je živjela i razvijala se pod imenom Hrvatska provincia Prečistog Srca Marijina kada je njezin naziv nadopunjen: Bosansko-hrvatska provincija Prečistog Srca Marijina.

Od 1949. Provincija ima svoj novicijat, najprije u franjevačkom samostanu u Fojnici (do 1951.), potom u vlastitoj kući u Virovitici (1953.-1957.), a od 1957. nalazi se u Kloštru Ivaniću, Hrvatska. Zbog Domovinskog rata 1992. godine bio je izmješten u Zagreb, Pavlinski prilaz 3, a 1995. vraćen je u Kloštar Ivanić, gdje se i danas nalazi.

Sestre djeluju u Bosni, Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji i Africi, u misijama u Ugandi.

Družba Školskih sestara franjevki Krista Kralja, koju je utemeljila s. Margarita Pucher, redovnička je ustanova papinskoga prava u kojoj članice teže za svetošću obdržavajući evanđeoske zavjete čistoće, siromaštva i poslušnosti prema životu i nauku Krista Učitelja, svetog oca Franje i po vlastitim Konstitucijama.

Karizma Družbe jest: živjeti evanđelje u sestrinstvu iz ljubavi prema Bogu, utjelovljujući, svjedočeći i navješćujući Kristovo kraljevstvo, u franjevačkome duhu trajnoga obraćenja u službi Crkvi i čovjeku, posebice na odgojnome području. (kta)

