Rim, 2. ožujak 2019.

U Rimu je od srijede do četvrtka, 27. - 28. veljače 2019. održana završna konferencija projekta ELBA 2. (Emergenza Lavoro nei Balcani /Izvanredno djelovanje na Balkanu/), koji je trajao od 1. prosinca 2016. do 31. prosinca 2018. god. Sjednicu je organizirao nositelj projekta nacionalni Caritas Italije, pod vodstvom voditeljice ureda za Europu gđe Laure Stopponi i koordinatora projekta gosp. Danielom Bombardiem, uz druge glavne donatore nacionalnih Caritasa: Caritas Španjolske, Catholic Relief Services (CRS) i Secours Catholique. Sjednici su nazočili nacionalni ravnatelji i djelatnici projekta ELBA 2 nacionalnih Caritasa jugoistočne Europe: Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Albanije, Caritas Bugarske, Caritas Crne Gore, Caritas Grčke, Caritas Kosova, Caritas Srbije i Caritas Makedonije. Sjednici su nazočili i predstavnici Caritasa Europe. U delegaciji Caritasa BiH bili su ravnatelj mons. Tomo Knežević i dvoje djelatnika projekta ELBA-e: gosp. Miroslav Valenta i gđa Ivona Vidačković.

Kroz dva dana u središtu predavanja i rasprava bilo je socijalno poduzetništvo s posebnim naglaskom na Jugoistočnu Europu. Želja svih nazočni izrečena je u želji da ovaj projekt s konkretnim rezultatima zaživi na prostorima Jugoistočne Europe i da donese konkretne plodove. Osvrnulo se na sve ono što je bilo pozitivno, ali isto tako što bi trebalo mijenjati u novom projektu pod istim imenom, a koji bi uskoro trebao zaživjeti. Caritas Italije, koji će i dalje biti službeni nositelj projekta ELBA 3 pripremio je projekt, a trenutno je u fazi traženja donatora.

Rezultati politike štednje u zemljama Europske unije, kao i gospodarska i financijska kriza, utjecali su na susjedna gospodarstva, prvenstveno na zemlje Jugoistočne Europe. Iz godine u godinu stanje se pogoršava, a broj siromašnih i socijalno ugroženih iz dana u dan raste. Strana ulaganja su smanjena, a prioriteti međunarodnih organizacija su promijenjeni.

Caritasi u spomenutim zemljama nastoje dati svoj doprinos provedbom različitih socijalnih, zdravstvenih i humanitarno-karitativnih projekata i aktivnosti. Međutim, mjesna Crkva u jugoistočnoj Europi predstavlja manjinu, a njezine aktivnosti na socijalnom planu su ograničene i ne mogu u potpunosti odgovoriti na nove izazove, a problemi s kojima se današnje društvo susreće teško se može riješiti tradicionalnim neprofitnim i filantropskim pristupom.

Iz tog razloga Caritas Italije je 2015. god. započeti novi regionalni projekt u Jugoistočnoj Europi, pod nazivom „E.L.B.A.“ (Emergenza Lavoro nei Balcani /Izvanredno djelovanje na Balkanu/). Ovim regionalnim projektom nastojalo se tijekom minuloga vremena potaknuti proces pokretanja socijalnih programa za najsiromašnije koji su pogođeni gospodarskom krizom. Konkretno, kao glavno sredstvo za promicanje novih oblika socijalne uključenosti najugroženijih skupina, odabrana su takozvana „socijalna poduzeća“, jer je socijalno poduzetništvo prepoznato na europskoj razini kao jedan od najvažnijih ekonomskih i socijalnih sredstava.

Tijekom prve faze projekta organizirano je niz treninga i radionica, provedeno istraživanje o postojećim socijalnim poduzećima i projektima koji imaju mogućnost transformacije u socijalno poduzeće, napravljeno istraživanje o mogućnostima socijalnog poduzetništva u pojedinim zemljama, te financirana postojeća i nova socijalna poduzeća. Na ovaj način pokušalo se stvoriti preduvjete za razvoj novih projekata koji mogu imati izglednu budućnost u svjetlu europskih integracija zemalja regije.

Tijekom provedbe druge faze projekta, ELBA 2. bilo je planirano nastaviti razvijanje kulture socijalnog poduzetništva na području Jugoistočne Europe.

Na kraju konferencija nazočnima su se obratili djelatnici Caritasa Austrije gđa Birgit Ertl-Koestler i gosp. Tobias Nölke koji su nazočnima predstavili novi projekt pod imenom „YOUR JOB“ (Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkan), koji će u narednim danima započeti u zemljama koje sudjeluju u projektu: Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija i Kosovo.

U četvrtak, 28. veljače 2019. god., upriličen je susret nacionalnih ravnatelja Caritasa Italije i Caritasa BiH mons. Francesca Antonia Soddua i mons. Tome Kneževića, a na kojem su sudjelovali suradnici: zamjenik ravnatelja gosp. Paolo Beccegato, voditeljica ureda za Europu gđa Laura Stopponi, voditelj ureda u Sarajevu gosp. Daniele Bombardi, gosp. Zlatko Malić, gosp. Miroslav Valenta i gđa Ivona Vidačković. Uz riječi zahvale za kvalitetnu nazočnost u Bosni i Hercegovini i daljnju izgradnju uzajamnih odnosa, domaćini su izrekli spremnost daljnje nadogradnje odnosa dvaju nacionalnih Caritasa. Tom prilikom potpisan je i Aneks već poodavno potpisanom ugovora o međusobnoj suradnji. (kta/caritas.ba)



