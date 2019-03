Plehan, 1. ožujak 2019.

Duhovne vježbe za svećenike Plehanskog distrikta na temu „Hod s Isusom“, koje su u franjevačkom samostanu na Plehanu u Bosanskoj Posavini trajale od nedjelje, 24. do četvrtka, 28. veljače 2019. predvodio je p. Marijan Steiner, isusovac iz Zagreba. Uz deset franjevaca Plehanskog distrika sudjelovala su i dvojica svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije na službi župnika u Slavonskom Brodu.

U prigodnim nagovorima i homilijama voditelj p. Steiner posvjestio je svećenicima da je jedini smisao, biser, zlato ljudskog vjerničkog života, ne samo svećenika, nego i vjernika laika, biti s Isusom, bti svjestan da je On stalno prisutan u našim životima. Također je govorio kako su kao svećenici pozvani promatrati Isusa ne samo u njegovu svakodnevnom životu kada je naviještao, propovijedao, nego ga susretati i u najtežim trenucima svoga života, u patnji, boli, muci. Redovnicima s Plehana posvjestio je da njihova provincija nosi znakovit naziv - Sv. Križa te da je katolički puk kroz stoljeća, u vrijeme turske vladavine, u vrjeme komunizma i zadnjega rata uvijek bio razapinjan na križ, a franjevci kao da utjelovljuju bilo toga naroda.

Zaključio je da smo kroz Isusovo uskrsnuće, s Isusom koji je naš Gospodin i kralj, pozvani mijenjati se, popravljati kako bi zajedno s Kristom uskrsnuli na vječni život.

Unatoč pustoši dojmio ga je plehanski brežuljkasti kraj te je ustvrdio da su upravo franjevci, koji su se prvi vratili na Plehan i poticali povratak, jedini koji daju nadu i pogled u bolju budućnost tome kraju i ljudima koji tu žive.



Uz zajedničku molitvu svećenici su imali prigodu i za druženje i razgledavanje novosagrađene plehanske crkve sv. Marka, kapele sv. Ive te okolnih mjesta. U srijedu su na mjesnom groblju pohodili grobove franjevaca i molili za njihove duše.

Ovaj događaj zasigurno dokazuje da se polako ostvaruje želja domaćeg gvardijana fra Ante Tomasa , koji se zajedno s ostalim franjevcima trudi da Plehan - vjersko - kulturno središte ponovno zasja onako kako je to bio prije ratnih razaranja. On je i toga puta ponovio svoj poziv svim svećenicima, vjernicima, molitvenim zajednicama, udrugama da dođu na Plehan i na tim prostorima koji nude poseban mir, susretnu sa sobom, s Gospodinom.

Duhovne vježbe poseban su doživljaj bili dvojici svećenika iz Slavonskog Broda. „S ovih duhovnih vježbi nosimo jedno posebno duhovno iskustvo. Voditelj nam je nastojao posredovati i približiti da je Krist Gospodin s nama da čitav naš život treba biti hod s njim i za njega. U ovom opustošenom kraju osjeća se živa vjera koja je nosila te ljude kroz one lijepe, a i teške povijesne trenutke. Ohrabruje i to što neki barem vikendom dolaze u svoje kuće, koje su pretvorili u vikendice. To puno govori da žive s tim krajem, za taj kraj, da se njime diče i ponose, i to ne samo krajem nego i svim onim što je on za njih značio posebno po prisutnosti Crkve“, rekla su ta dvojica svećenika iz Slavonskog Broda vlč. Pero Stanić i vlč. Tomislav Ćurić. Zahvalili su franjevcima na gostoljubivosti, na otvorenosti srca te obećali na Plehan hodočastiti i sa svojim vjernicima. (kta/b.l.)



