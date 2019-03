Vatikan, 1. ožujak 2019.

Nitko od nas nije siguran kako će i kada završiti njegov život. Potrebno je zaustaviti se, postati svjesni svojih promašaja, znati da kraj može doći u svakom trenutku i ne živjeti misleći da je Božje suosjećanje beskonačno, jer to je opravdanje za ono što se želi – rekao je papa Franjo u propovijedi tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte, 28. veljače 2019. razmatrajući ponovo savjete iz Knjige Sirahove, te potičući da promijenimo srce i obratimo se Gospodinu.

Mudrost je svakodnevna stvar – rekao je Papa i protumačio – rađa se iz razmišljanja o životu i preispitivanja kako se živjelo. Dolazi u slušanju savjeta, poput onih iz Knjige Sirahove koji nalikuju na upute oca sinu i djeda unuku. Nemojte slijediti svoj nagon i snagu, slijedeći strasti svoga srca. Svi imamo strasti. No, budite oprezni, vladajte strastima. Uzmite ih u ruke, strasti i sklonosti nisu loše stvari, one su, da tako kažemo, krv za provođenje mnogo dobrih stvari, no ako niste u stanju vladati svojim strastima, one će vladati vama.

Papa je istaknuo relativnost života i citirao stih psalma koji glasi: „Jučer sam prošao i vidio sam čovjeka; danas sam se vratio i više ga nije bilo“. Nismo vječni, ne smijemo misliti da možemo činiti ono što hoćemo, vjerujući u beskrajno Božje milosrđe. Nemojte biti nepromišljeni i riskirati vjerujući da ćete se izvući. „Ah, uspio sam do sada, uspjet ću i dalje“. Uspjeli ste, no sada više ne znate što će biti. Nemojte govoriti da je Božje suosjećanje veliko, da će vam mnoge grijehe oprostiti, i tako ići dalje, čineći ono što hoćete.

Nemojte to govoriti – rekao je Sveti Otac i nastavio – Nemojte čekati kako biste se obratili Gospodinu, nemojte čekati s obraćenjem, da promijenite i usavršite svoj život, te da izbacite iz sebe korov. Svi ga moramo ukloniti. Nemojte čekati da se obratite Gospodinu i ne odgađajte iz dana u dan, jer će iznenada izbiti Gospodnji gnjev.

Pozvavši da ne odgađamo promjenu svojega života, papa Franjo je potaknuo da se ne plašimo nego da budemo sposobniji vladati onim što nas uzbuđuje. Napravimo taj mali ispit savjesti svaki dan kako bismo mogli Gospodinu reći: Sutra ću pokušati da se to više ne dogodi! Dogodit će se možda malo manje, no uspjeli ste vladati, a ne da vama vladaju vaše strasti i mnoge stvari koje se događaju, jer nitko od nas nije siguran kako i kada će završiti njegov život. Tih će nam 5 minuta na kraju dana pomoći da razmišljamo i da ne odgađamo promjenu srca i obraćenje Gospodinu. Neka nas Gospodin svojom mudrošću nauči ići tim putom – zaključio je Papa. (kta/rv)