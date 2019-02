Vatikan, 28. veljača 2019.

Zlu su dani izbrojani, jer Isus je jači – rekao je papa u katehezi tijekom opće audijencije u srijedu, 27. veljače 2019. na Trgu svetoga Petra, te pozvao na razmatranje prvog od sedam zaziva molitve „Oče naš“: „sveti se ime tvoje“. Tih se sedam molitava koje se nalaze u „Oče našu“, mogu podijeliti u dvije podskupine. Prve tri u središtu imaju „Ti“ Bože Oče, a ostale četiri „mi“ i naše ljudske potrebe. U prvom dijelu Isus nam očituje svoje želje koje su upućene Ocu: „sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja“; a u drugom dijelu On ulazi u nas i postaje tumač naših potreba, a to su: kruh naš svagdanji, oproštenje grijeha, pomoć u napasti i oslobođenje od zla.

To je obrazac svake kršćanske molitve i svake ljudske molitve koja je uvijek izrečena, s jedne strane, kao kontemplacija o Bogu, Njegovom otajstvu, Njegovoj ljepoti i dobroti, a s druge, kao iskrena i hrabra molba za ono što trebamo kako bismo dobro živjeli – rekao je Papa i primijetio – Tako u svojoj jednostavnosti i biti, „Oče naš“ odgaja one koji ga mole da ne umnažaju isprazne riječi, jer – kako sam Isus kaže – „Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete“ ( Mt 6,8).

Kada razgovaramo s Bogom, ne činimo to kako bismo mu otkrili ono što imamo u svom srcu – rekao je Sveti Otac i istaknuo – On ga poznaje mnogo bolje od nas! Ako je Bog za nas tajna, mi, međutim, nismo zagonetka u njegovim očima (Ps 139,1-4). Bog je poput onih majki kojima je potreban samo pogled kako bi razumjele sve o djeci; jesu li sretna ili tužna, iskrena ili nešto skrivaju.

Prvi korak u kršćanskoj molitvi je ,stoga, predanje sebe Bogu i Njegovoj providnosti – rekao je papa Franjo i objasnio – To je kao da kažemo: Gospodine Ti sve znaš, ne moram Ti ni reći svoju bol, molim te samo da budeš ovdje uz mene; Ti si moja nada. Zanimljivo je primijetiti da nas Isus u govoru na gori, odmah nakon što nam je predao molitvu „Oče naša“, potiče da se ne brinemo i ne žalostimo oko svega. Čini se to kao proturječje. Prvo nas uči tražiti kruh svagdanji, a onda nam kaže: „Nemojte dakle zabrinuto govoriti: `Što ćemo jesti?` ili: `Što ćemo piti?` ili: `U što ćemo se obući?” (Mt 6,31). To je proturječje samo naizgled, jer kršćanske molbe izražavaju povjerenje u Oca, i upravo povjerenje je ono što nas tjera da tražimo bez zabrinutosti i uznemirenosti ono što nam je potrebno.

Zato molimo govoreći: „sveti se ime Tvoje!“ – rekao je Papa i nastavio – U toj se molitvi osjeća cijelo Isusovo divljenje Očevoj ljepoti i veličini, te želja da ga svi prepoznaju i ljube zbog onoga što On uistinu jest. U isto vrijeme tu je i molitva da Njegovo ime bude sveto u nama, u našoj obitelji, zajednici i u cijelom svijetu. Bog je taj koji nas posvećuje i preobražava svojom ljubavlju, no u isto vrijeme i mi smo ti koji svojim svjedočenjem očitujemo Božju svetost u svijetu, čineći Njegovo ime prisutnim. Bog je svet, no ako mi, ako naš život nije svet, tu se onda radi o velikoj nedosljednosti.

Božja se svetost mora odražavati u našim djelima i našem životu – rekao je Sveti Otac i dodao – Mi smo kršćani, Bog je svet, no činimo mnogo loših stvari. To ne služi i ne pomaže ničem, ali boli i sablažnjava. Božja svetost je snaga koja se širi. Mi molimo kako bi žurno porušila prepreke u našem svijetu. Kada Isus počne propovijedati, zlo koje pogađa svijet prvo plaća posljedice. Zli duhovi zaklinju: „Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!“ (Mk 1,24) – rekao je Sveti Otac podsjećajući na odlomak iz Markova evanđelja.

Nikada nitko nije vidio takvu svetost koja se ne brine za sebe samu, već se okreće prema van – rekao je papa Franjo i naglasio – To je Isusova svetost koja se širi u koncentričnim krugovima kao kad se kamen baci u vodu. Zlu su dani izbrojeni, ono nije vječno i ne može nam više nauditi, jer stigao je snažan čovjek koji je zaposjeo svoju kuću (Mk 3,23-27). Taj je snažan čovjek Isus koji i nama daje snagu da zaposjednemo svoj nutarnji dom. Molitva odbacuje svaki strah. Otac nas ljubi, Sin diže ruke stavljajući ih uz naše, Duh djeluje u tajnosti za otkupljenje svijeta. A mi? Ne lebdimo u nesigurnosti. Imamo veliku sigurnost: Bog nas ljubi; Isus je dao svoj život za nas! Duh je u nama. To je velika sigurna stvar. A zlo? Boji se. A to je lijepo – zaključio je Papa.

Nakon kateheze papa Franjo je pozdravio sve hodočasnike među kojima i bogoslove Đakovačko osječke nadbiskupije.

“Srdačno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito bogoslove, studente i profesore Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Dragi prijatelji, ohrabrujem vas da se posvetite s marljivošću i predanošću svojim studijima, kako biste bili „spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama“ (1 Pt 3, 15). Potičem vas prije svega da uskladite intelektualni rad s osobnim i crkvenim životom. Ova korizma neka vam bude milosno vrijeme u kojem ćete obnoviti predanje svoga srca i uma Gospodinu. Hvaljen Isus i Marija!”Nakon kateheze papa Franjo je pozdravio sve hodočasnike među kojima i bogoslove Đakovačko osječke nadbiskupije. (kta/rv)