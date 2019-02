Mostar, 27. veljača 2019.

U ponedjeljak, 25. veljače 2019., u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, okrijepljen sv. sakramentima, blago je u Gospodinu preminuo njegov sluga svećenik fra Mate Dragićević u 70. godini života, 52. godini redovništva i 45. godini svećeništva.

U utorak, 26. veljače Svetu misu zadušnicu u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, predvodio je mons. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski. U koncelebraciji su bili provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko, fra Marko Dragićević (fra Matin brat), mostarski gvardijan fra Danko Perutina, generalni vikar don Željko Majić, župnik fra Bože Milić, humački gvardijan fra Dario Dodig i još 70 svećenika.

Prigodnu homiliju izrekao je provincijal fra Miljenko, koji se osvrnuo na fra Matin životni put. "Dragi fra Mate, kao predstaviti tragove Tvoga ovozemnog života, ako ne velikim darom tvoje prisutnosti među nama!? Iznjedrila Te izrazito pobožna, Crkvi i Bogu odana obitelj Dragićevića. Franjevačkoj ste Provinciji dali mnoge svoje dične članove obitelji: fra Pavu, povjesničara i profesora naše Provincije, Tvoga izvanjskoga djeda, pa fra Marka i fra Vinka, Tvoje stričeve, i onda vas dvojica braće, fra Marko i Ti fra Mate. Znao si i s fratrima bratski živjeti u slozi i ljubavi, uz šalu i bratsku susretljivost. Nedostajat ćeš ovdje u crkvi. Falit ćeš Jasenici i Rodoču, mnogim pučkim i večernjim Svetim misama, klanjanju s Presvetim, nedostajat će Tvoje duhovne misli na radiopostajama. Nedostajat će mnogim zajednicama tvoje duhovne obnove i vježbe. Nedostajat ćeš i našoj Badiji i svemu onom što si u tom drevnom samostanu na franjevačkom otočiću pokrenuo, potakao i predano vodio. Dragi fra Mate, zatečeni smo Tvojim odlaskom. No, odlaziš duboko pomiren s dragim Bogom i u dubokoj vjeri da Te prima Tvoj Spasitelj. Tvoje lice nakon preminuća izgledalo je tako blago, baš kao da Ti je Gospodin objavio svoje beskrajno milosrđe! Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!", kazao je između ostaloga fra Miljenko.

Gvardijan fra Danko je na kraju Svete mise pročitao fra Matin životopis i imena svih ljudi koji su poslali svoje izraze sućuti te je nekoliko njihovih rečenica izdvojio i pročitao.

Sprovodne obrede i ukop na Novom groblju na Humcu predvodio je provincijal fra Miljenko.

Fra Mate Dragićević je rođen 23. listopada 1949. u Miletini, župa Međugorje. Osnovnu školu pohađao je u Miletini i Jablanici, a gimnaziju u sjemeništu u Visokome. Filozofsko-teološki studij pohađao je od 1970. do 1975. na Franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu i Würzburgu. Franjevački habit obukao je 14. srpnja 1967. na Humcu, a doživotne zavjete položio 31. ožujka 1974. u Tomislavgradu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1974. u Königssteinu. Svećeničku službu započeo je kao odgojitelj bogoslova u Fuldi od 1974. do 1975. Nakon toga djeluje kao duhovni pomoćnik u župama Tepčići-Ploče, Blankenau i u Hosenfeldu. Tad postaje župnik u Müsu. Tu službu vrši od 1980. do 1988. godine. Od 1988. do 2000. godine obnaša službu magistra novaka na Humcu. Kroz to vrijeme izabran je za provincijskog vikara i definitora. Od godine 2000. do 2005. ide na Čerin kao župni upravitelj. Nakon te službe postaje gvardijan u Mostaru do 2010. godine. Nakon službe u Mostaru preuzima u Gradnićima službu župnika te se vraća u Mostar 2013. godine. Preuzima službu tajnika i ekonoma provincije. Uz svoje redovite službe preuzima od 2016. dodatnu službu kao upravitelj samostana Badija i voditelj radova na obnovi samostana. Do svoje smrti živi i djeluje kao župni vikar i ekonom provincije u samostanu u Mostaru. (kta/miriam)



