Vatikan, 27. veljača 2019.

Papa Franjo primio je, 25. veljače 2019. u audijenciju predsjednika Nikaragvanske biskupske konferencije, kardinala Leopolda Brenesa, koji je sudjelovao na sastanku u Vatikanu o "Zaštiti maloljetnika u Crkvi". Sveti je Otac kardinalu potvrdio da je dobro obaviješten o događajima u Nikaragvi te je svim stanovnicima te zemlje podijelio svoj blagoslov, u nadi da će se trenutna situacija razriješiti na zajedničko dobro naroda.

Papa je izrazio solidarnost s nikaragvanskim narodom i ohrabrio biskupe da djeluju u skladu sa svojom pastirskom i proročkom službom te da budu graditelji mostova. Kardinal je podsjetio Papu na put kojim trenutno prolazi Crkva u Nikaragvi, na njihovu blizinu ljudima koji pate te poticaje na pomirenje koje liječi rane. Crkva dotiče rane svoga naroda prateći narod, bilo one bliske Vladi, bilo one koji joj se protive, jer pastir ne vodi samo neke ovce, već sve; one koji su zdravi i one koji su povrijeđeni – rekao je za našu radijsku postaju kardinal Brenes.

U Nikaragvi je 27. veljače zakazan sastanak Vlade i predstavnika civilnoga društva, kojemu je cilj prevladati krizu u toj zemlji. Na taj je sastanak pozvan i kard. Leopoldo Brenes. Prisjetivši se nedavnoga sastanka nikaragvanskih vlasti i privatnih poduzetnika, kardinal je kazao da je to odgovor na pastirsku molitvu biskupa za mir u zemlji. Nikaragvanski su poduzetnici predložili niz sastanaka povezanih s ključnim pitanjima za zemlju, kao što su politički zatvorenici ili sloboda tiska – rekao je kardinal Brenes i dodao da je važno da se Organizacija američkih država (OSA) vrati u tu zemlju kako bi pratila opće izbore te osigurala da budu slobodni i transparentni. (kta/rv)