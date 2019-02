Sarajevo, 26. veljača 2019.

Veljača i ožujak, odnosno razdoblje od Bogojavljenja do Čiste srijede, uglavnom su rezervirani za pokladne običaje i maškare kojima se danas posebno raduju najmlađi, ali ni oni stariji u tomu ne zaostaju. Što su to poklade i što one sa sobom sve nose, ispričala nam je gđa Marinka Marošević, predsjednica Udruge Izvorno vareško.

U Vatikanu je od 21. do 24. veljače upriličen susret pape Franje i svih predsjednika biskupskih konferencija svijeta koji su razgovarali na temu zlostavljanja u Crkvi. Tijekom susreta pod, središnjim nazivom Zaštita maloljetnika u Crkvi, upriličena su predavanja, molitve i slušanja; izlaganja i pitanja, rad u skupinama, sv. mise te zaključak Svetoga Oca.

Papinska misijska djela (PMD) u BiH i Hrvatskoj uz brojne projekte misionara po svijetu pomažu i djelovanje sestara milosrdnica. Hrvatske misionarke uz pastoral na otoku Malaita u biskupiji Auki na Salomonovim Otocima provode niz pothvata vezanih za obrazovanje, zdravstvo i poboljšanje socijalnih prilika. Više o tome u rubrici Zov misija

Je li danas čitanje knjiga izumrla aktivnost? Na osnovu kojih parametara možemo pratiti na kojoj je razini čitanost u odnosu na neka prošla vremena? O tome u rubrici Obitelj na dlanu piše Danijela Blažeka.

Najmanje deset slučajeva vandalizma i obeščašćenja katoličkih crkava prijavljeno je u Francuskoj od početka veljače. Također, u Nigeriji je veoma napeto zbog tamošnjih predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Više o tome u rubrici Križnim putem kršćana danas.

U ovotjednoj reportaži bili smo u Vinici koja se nalazi pet kilometara od Aržana tik uz granicu Hrvatske i BiH.

Je li realno očekivati skoru promjenu prakse u rimskom obredu Katoličke Crkve, odnosno svećeničko ređenje oženjenih muškaraca, i je li to samo po sebi rješenje za sve prisutniji pad odziva na svećenički poziv u celibatu? O tome piše Branko Jurić u Osvrtu

U prostorijama Katoličkog školskog centra Don Bosco u Žepču 15. veljače potpisan je ugovor o izgradnji učeničkog doma u sklopu toga centra.

Apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto 24. veljače pohodio je župu Jablanica te blagoslovio novi križni put

Svećenik Hercegovačke franjevačke provincije fra Mate Dragićević preminuo je 25. veljače u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u 70. godini života, 52. godini redovništva i 45. godini svećeništva.

Vašoj pozornosti preporučamo i ostale rubrike. (kta/kt)