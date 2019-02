Vatikan, 25. veljača 2019.

Zahvaljujući Isusovoj ljubavi možemo ljubiti svoje neprijatelje – rekao je papa Franjo u nedjelju, 24. veljače 2019. na Trgu svetoga Petra prije molitve Anđeoskog pozdravljenja osvrnuvši se na evanđelje liturgije toga dana (Lk 6,27-38) koje govori o ljubavi prema neprijateljima kao središnjoj i prepoznatljivoj točki kršćanskog života. Isusove su riječi jasne: „Vama koji slušate velim: Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju“ (Lk 6,27-28).

To nije stvar izbora, to je zapovijed – rekao je Papa i naglasio – Nije za sve, nego za učenike koje Isus naziva „vi koji slušate“. Vrlo dobro zna da ljubiti neprijatelje nadilazi naše mogućnosti, no zato je postao čovjekom; ne da nas ostavi takve kakvi jesmo, nego da nas preobrazi u ljude sposobne za veću ljubav, onu Oca svojega i našega. To je ljubav koju Isus daje onima koji ga slušaju. A onda to postaje moguće! S Njim, zahvaljujući Njegovoj ljubavi i Njegovom Duhu, možemo ljubiti i one koji nas ne vole, pa i one koji nam čine zlo.

Na taj način, Isus želi da u svakom srcu Božja ljubav pobijedi mržnju i zlobu – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Logika ljubavi koja dolazi do vrhunca u Kristovu križu, kršćanska je oznaka i vodi nas u susret svima s bratskim srcem. No kako je moguće nadvladati ljudski nagon i svjetovni zakon odmazde? Isus je dao odgovor u istom evanđeoskom odlomku: „Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan“ (Lk 6,36). Tko sluša Isusa, tko ga nastoji slijediti, pa i ako to košta, postaje dijete Božje i počinje stvarno sličiti Ocu nebeskom.

Postajemo sposobni za stvari za koje nikada ne bismo pomislili da ih možemo reći ili učiniti, a koje nam sada daju radost i mir – rekao je papa Franjo i nastavio – Više ne trebamo biti nasilni u riječima i djelima; otkrivamo da smo sposobni za nježnost i dobrotu; te osjećamo da sve to ne dolazi od nas nego od Njega! Zato se ne hvalimo, nego smo samo zahvalni. Nema ništa veće i plodnije od ljubavi. Ona osobi daje cijelo njezino dostojanstvo, dok ga mržnja i osveta umanjuju, izobličavajući ljepotu stvorenja stvorenog na sliku Božju.

Ta zapovijed da se na uvredu i nepravdu odgovori s ljubavlju, stvorila je u svijetu novu kulturu: „kulturu milosrđa koja daje život istinskoj revoluciji“ (Apostolsko pismo Misericordia et misera, 20) – rekao je Papa i dodao - To je revolucija ljubavi čiji su sudionici mučenici svih vremena. Isus nas uvjerava da naše ponašanje obilježeno ljubavlju prema onima koji nam čine zlo, neće biti uzaludno. On kaže: „Praštajte i oprostit će vam se. Dajte i dat će vam se, jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti“ (Lk 6,37-38).

Moramo oprostiti jer nam je Bog oprostio i uvijek nam oprašta – rekao je Sveti Otac i primijetio – Ako sve ne oprostimo, ne možemo očekivati da će nam biti oprošteno. Umjesto toga, ako se naša srca otvore milosrđu, ako se zapečati oproštenje bratskim zagrljajem i stegnu veze zajedništva, pred svijetom naviještamo da je moguće dobrom pobijediti zlo. Lakše pamtimo nepravde negoli dobro, no moramo činiti suprotno. Kada netko govori loše o drugome, moramo preokrenuti razgovor. To je revolucija milosrđa – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)