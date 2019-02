Vatikan, 23. veljača 2019.

Drugo izlaganje trećega dana susreta „Zaštita maloljetnika u Crkvi“ u Novoj sinodalnoj dvorani u Vatikanu 23. veljače 2019. održao je predsjednik Njemačke biskupske konferencije kardinal Reinhard Marx.

Upravljanje u Crkvi više je od pukog tehničkog pitanja ili funkcionalnosti, istaknuo je kardinal govoreći o prednostima dobre administracije. „Uprava standardizira postupke i procese tako da se ne mora svaki put iznova tražiti, propitivati, i isprobavati kako nešto funkcionira. To štedi resurse, dodaje muenchenski nadbiskup. „Uprava dokumentira što je raspravljano, dogovoreno, i postignuto što omogućuje da se ostane vjeran vlastitoj riječi. Time se izbjegava proizvoljnost, stvara red i sprječava povređivanje općega dobra. Sve u svemu, dobro upravljane stabilizira zajedničko djelovanje različitih osoba u institucijama“, rekao je kardinal, prenosi Vatican News

Naravno, moć upravljanja može se i zloupotrijebiti, što je vidljivo u aktualnoj krizi, rekao je kardinal. Seksualno zlostavljanje djece i mladeži jedna je od posljedica zloporabe moći upravljanja. Kardinal je zatim naveo niz administrativnih pogrešaka na koje se naišlo u istraživanju seksualnog zlostavljanja u Crkvi. Akti koji su trebali dokumentirati strašna djela i navesti počinitelje uništavani su ili uopće nisu ni napisani. Propisi i šutnja nametani su žrtvama. Propisani postupci i procesi za te prijestupe svjesno nisu poštovani, već su kršeni ili poništavani. Prava žrtava istodobno su gažena i predani su samovolji pojedinaca. Takva zloporaba crkvenog upravljanja nanijela je veliku štetu ljudima i Crkvi, samokritično je istaknuo kardinal Marx.

„Ako Crkva tvrdi da djeluje u Isusovo ime, a prema meni Crkva odnosno njezine vlasti tako loše postupa, onda ne želim ništa imati ni s tim Isusom“, naveo je moguće razmišljanje kardinal Marx. Stoga je pozvao na razumljivost i transparentnost u postupcima upravljanja. Ljudi se u Crkvi moraju osjećati sigurni i imati povjerenja da će se prema njima dobro postupati, da će biti saslušani i da će njihova opravdana kritika biti uvažena. To bi naime bilo sukladno sa zadaćom Crkve da čovjeka vodi Bogu.

No, razumljivost i transparentnost „ne pada jednostavno s neba“, one su dugoročni zadatak i odgovorni u Crkvi u tome moraju potražiti pomoć stručnjaka. No, uvijek je odlučujuće osobno postupanje onih koji sudjeluju u upravljanju i onih kojima su odgovorni. Zapravo je riječ o tome koliko je osoba spremna vlastito ponašanje opravdavati pred drugima i kojoj je mjeri spremna dopustiti da ju se kontrolira, rekao je kardinal Marx.

U nastavku je iznio i neke moguće prigovore transparentnosti. Između ostaloga onaj da Crkva ne smije dopustiti da dobar glas nekog svećenika bude uništen lažnim optužbama. Kardinal Marx smatra da će upravo transparentni postupak zajamčiti pravedni sud i rehabilitirati nepravedno optužene.

Kardinal Marx na kraju je iznio četiri mjere za dobro upravljanje u pitanju zlostavljanja, koje smatra najhitnijima. Zatražio je da se odredi cilj i granice pontifikalne tajne i razviju transparentni postupci i propisi za crkvene procese. Crkva ne smije zaostajati za standardima svjetovnog pravosuđa. Zatim smatra da bi od pomoći bilo objavljivanje broja slučajeva i pojedinosti o njima. Te na kraju objavljivanje crkvenopravnih postupaka u slučajevima zlostavljanja. Razumljivost i transparentnost imaju važnu ulogu u procjeni koliko je Crkva vjerodostojna i vrijedna povjerenja, zaključio je predsjednik Njemačke BK.

U poslijepodnevnim satima posljednje izlaganje održat će meksička novinarka, dopisnica iz Vatikana, Valentina Alazraki. Slijedi pokorničko bogoslužje također u izravnom prijenosu Vatican Media iz Sala Regia u Apostolskoj palači. (kta/ika)